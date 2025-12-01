Tecno

Elon Musk reta a los mejores jugadores de League of Legends a probarse contra Grok 5

El empresario propuso realizar la competencia en 2026 y fijó dos reglas: Grok 5 solo podrá ver el juego mediante una cámara y no podrá reaccionar ni hacer clics más rápido que un humano

Guardar
Elon Musk retó al equipo
Elon Musk retó al equipo profesional más destacado de League of Legends a enfrentarse a Grok 5. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Elon Musk desafió al equipo profesional de League of Legends más destacado a enfrentarse contra Grok 5, la versión más reciente de su inteligencia artificial.

El empresario propuso que la competencia se realice en 2026 y estableció dos condiciones principales: la inteligencia artificial solo podrá ver el juego a través de una cámara que registre exactamente lo mismo que observa una persona con visión 20/20 y no podrá reaccionar ni hacer clics a una velocidad superior a la de un ser humano.

Musk explicó que Grok 5 fue diseñado para jugar cualquier videojuego simplemente leyendo las instrucciones y probando distintas estrategias, sin necesidad de entrenamiento previo ni programaciones específicas.

El empresario propuso realizar la
El empresario propuso realizar la competencia en 2026 y fijó dos condiciones clave. (X: elonmusk)

Cómo será el enfrentamiento de Grok con humanos para jugar LoL

El enfrentamiento entre Grok 5, la inteligencia artificial desarrollada por el equipo de Elon Musk, y jugadores profesionales de League of Legends (LoL) será un evento que busca poner a prueba los avances más recientes en inteligencia artificial.

Según las condiciones expuestas por Musk, la IA enfrentará a los humanos en igualdad de circunstancias, con dos reglas fundamentales: Grok 5 solo podrá ver la pantalla del juego a través de una cámara, observando exactamente lo mismo que puede ver un jugador humano con visión normal, y sus tiempos de reacción y velocidad de clics estarán limitados para no superar la capacidad física de una persona.

Esta aproximación elimina ventajas clásicas de otras inteligencias artificiales, como el acceso directo a los datos internos del juego o la ejecución de acciones de manera instantánea y sobrehumana.

El duelo entre Grok 5
El duelo entre Grok 5 y jugadores profesionales de LoL busca demostrar los avances recientes en inteligencia artificial. REUTERS/Nathan Howard/File Photo/File Photo

Así, Grok 5 deberá analizar la información visual, tomar decisiones y ejecutar movimientos tal como lo haría un jugador real.

El desafío está planteado para 2026 y servirá como una prueba de fuego para medir hasta dónde puede llegar una IA basada en el razonamiento y el aprendizaje autónomo.

El resultado marcará un nuevo estándar en el desarrollo de sistemas capaces de comprender, adaptarse y rivalizar, en condiciones reales, con expertos humanos en videojuegos complejos.

Qué es Grok

Grok es una inteligencia artificial desarrollada por xAI, la compañía fundada por Elon Musk. Desde su presentación, Grok ha llamado la atención por sus capacidades de procesamiento y aprendizaje.

Grok 5 deberá interpretar la
Grok 5 deberá interpretar la información visual, decidir y ejecutar jugadas como un jugador humano. REUTERS/Dado Ruvic/

El objetivo principal de Grok es acercarse a la inteligencia general artificial (AGI, por sus siglas en inglés), es decir, a la capacidad de razonar, aprender y adaptarse de manera similar a un ser humano en múltiples tareas y contextos diferentes.

Una de las características más destacadas de Grok es su habilidad para comprender instrucciones en lenguaje natural y aplicar ese entendimiento a situaciones prácticas, como la resolución de problemas inéditos o la participación en juegos y actividades complejas.

Según Musk, Grok 5 ha sido capaz de aprender a jugar videojuegos complicados únicamente leyendo las reglas, observando el entorno y probando distintas estrategias, sin necesidad de recibir órdenes específicas o datos internos sobre el funcionamiento del software.

Grok está disponible desde X
Grok está disponible desde X o a través de su app para Android y iOS. REUTERS/File Photo

Cómo utilizar Grok

Para utilizar Grok, los usuarios pueden acceder a la inteligencia artificial directamente desde X (antes Twitter) o mediante su aplicación disponible para dispositivos Android y iOS.

Esta IA permite a los usuarios interactuar en lenguaje natural para consultar información, generar ideas, redactar textos, resolver dudas o recibir recomendaciones personalizadas.

Además, Grok puede ayudar a analizar tendencias, resumir conversaciones, brindar asistencia creativa y apoyar en tareas diarias tanto para el ámbito personal como profesional.

Su diseño está orientado a ofrecer respuestas rápidas y precisas, facilitando la experiencia y el acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial desde cualquier dispositivo.

Entre las potenciales desventajas de Grok se encuentran posibles errores en sus respuestas, limitaciones para comprender contextos complejos o matices culturales y riesgos de sesgos en los datos utilizados.

Temas Relacionados

Elon MuskLeague of LegendsGrokInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Descubren malware en una versión de YouTube que está atacando televisores: cómo saber si estoy afectado

La mejor solución ante estos problemas es siempre instalar aplicaciones oficiales y desde los canales autorizados

Descubren malware en una versión

De qué trata y cómo ver de forma segura y en español la película ‘Las Guerreras K-POP’

Buscar la producción con temática coreana en plataformas ilegales puede exponer al espectador a sanciones legales, fraudes y una experiencia deficiente

De qué trata y cómo

Aprende edición, storytelling y marketing digital por internet gratuitamente: descubre cómo inscribirte

Todos los cursos respaldados por el MinTic son completamente gratuitos, no requieren pago ni permanencia, y la inscripción se realiza en minutos desde la web oficial

Aprende edición, storytelling y marketing

Cómo identificar y quitar rastreadores desconocidos con el smartphone

Consultar notificaciones, captar evidencia y seguir protocolos de desactivación oficial son los pasos recomendados para enfrentar la proliferación de dispositivos de rastreo y fortalecer la seguridad

Cómo identificar y quitar rastreadores

Dónde ubicar el televisor en casa para que tenga el mejor sonido

Colgar el televisor pegado a la pared puede generar ecos y distorsión en los diálogos y efectos sonoros

Dónde ubicar el televisor en
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

TELESHOW
La emoción de Ivonne Guzmán

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano