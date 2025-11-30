Venden una copia de Fortnite en formato físico por 42000 dólares, aunque el juego es gratis

Una copia física de Fortnite para Xbox One se vendió en subasta por 42.500 dólares, pese a ser un juego gratuito.

El mercado de los videojuegos coleccionables acaba de sumar un nuevo elemento al catálogo de muchos: una copia física de Fortnite para Xbox One, sellada e impecablemente conservada, que fue vendida en una subasta por 42.500 dólares.

Lo sorprendente no radica solo en la cifra alcanzada, sino en que se trata de un juego gratuito y masivamente accesible en plataformas digitales.

Por qué una copia de Fortnite se paga como una obra de arte

Las razones detrás del precio alcanzado por esta copia específica de Fortnite tienen varios factores determinantes, todos conectados por una lógica interna propia del mundo del coleccionismo. Fortnite debutó en formato físico en 2017, en una tirada limitada que incluía acceso tanto al modo principal, “Save the World”, como al incipiente y luego victorioso modo “Battle Royale”.

En ese entonces, el juego se vendía en algunos mercados por 60 dólares y pocos podían predecir el fenómeno que llegaría a ser Epic Games en la industria global de entretenimiento digital.

Fortnite debutó en formato físico en 2017 con una tirada limitada que incluía los modos Save the World y Battle Royale. (foto: Microsoft)

La copia subastada destaca por su estado de conservación: la empresa certificadora WATA le otorgó la calificación máxima, 10 A++. Esta puntuación implica una caja sin ninguna imperfección visible —sin abolladuras, decoloraciones, arrugas ni deformaciones— y su sello de fábrica en condiciones inmaculadas, sin perforaciones ni rasgaduras importantes.

Según WATA, únicamente se permiten marcas microscópicas atribuidas al proceso de fabricación o ligero manejo industrial. Para los especialistas, esta distinción coloca a la copia en un rango de rareza y cercanía al estado de recién salida de fábrica que difícilmente pueda replicarse.

En las subastas de videojuegos, este tipo de factores pueden generar su alto precio. No se vende solo el acceso al juego, que, irónicamente, sigue siendo gratuito para millones de usuarios, sino el simbolismo de una pieza casi mítica dentro de la narrativa reciente del sector.

Cuál es el videojuego más caro en la historia

Si bien la venta de Fortnite por 42.500 dólares parece descomunal, esta cifra se encuentra lejos del récord absoluto en subastas de videojuegos.

(FILES) This file handout image obtained on El récord de videojuego más caro lo ostenta una copia de Super Mario 64, vendida por 1,56 millones de dólares en 2021. (AFP)

Según el libro de los récords Guinness, la transacción más alta corresponde a una copia de “Super Mario 64” (Nintendo 64), vendida en julio de 2021 por 1,56 millones de dólares. Existen reportes de una operación previa con “Super Mario Bros.” (NES 1985), en la que se desembolsaron 2 millones de dólares, aunque se cuestiona si corresponde a una subasta tradicional según los estándares internacionales.

Los grandes precios en estas subastas suelen estar relacionados con ejemplares sellados y prácticamente inmaculados de títulos históricos, precedentes en su formato o franquicias que marcaron generaciones enteras.

En perspectiva, los 42.500 dólares pagados por la copia de Fortnite parecen incluso discretos dentro del mercado, pero representan una anomalía por el carácter gratuito, digital y contemporáneo del juego. No se trata de un producto de los ochenta ni de una rareza tecnológica obsoleta, sino de un ícono vigente y activamente jugado por millones de adolescentes y adultos.

