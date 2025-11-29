Tecno

Ya se encuentra a la venta el “mejor SUV eléctrico del mundo”: cuesta más que un Tesla Model Y

El catálogo incluye llantas especiales, frenos Brembo de colores y emblemas opcionales en oro de 24 quilates

Guardar
El Xiaomi YU7 incorpora un
El Xiaomi YU7 incorpora un catálogo de personalización que llama la atención. (Xiaomi)

El recién lanzado Xiaomi YU7, considerado por analistas chinos como “el mejor SUV eléctrico del mundo” por su relación entre autonomía, desempeño y ecosistema tecnológico, ya está disponible para su compra y llega acompañado de un amplio catálogo de personalización que lo posiciona incluso por encima del Tesla Model Y en precio final.

La marca china, que ya ha logrado superar al fabricante estadounidense en ventas locales, ahora busca conquistar a compradores dispuestos a pagar más por un vehículo totalmente ajustado a sus preferencias.

La presentación del nuevo programa de personalización se realizó en el Salón del Automóvil de Guangzhou, donde Xiaomi confirmó que los clientes podrán acceder a más de 100 tonalidades exclusivas en los próximos tres años. Esta estrategia marca un giro importante frente a las críticas iniciales que apuntaban a la poca variedad estética de los modelos SU7 y YU7, pese a su buen recibimiento en el mercado.

Xiaomi YU7 es considerado por
Xiaomi YU7 es considerado por especialistas chinos como la mejor SUV del mundo. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

El primer color revelado, llamado Crystal Purple, debutó sobre una unidad del YU7 Max, acompañada de mejoras visuales y técnicas como un nuevo método de pintura premium, llantas doradas personalizadas y frenos Brembo en verde. El precio de entrada para estas opciones parte en 11.000 yuanes adicionales, cerca de 1.340 euros, aunque las variantes superiores incrementan considerablemente el valor del vehículo.

Entre las alternativas más costosas se encuentran los emblemas en oro de 24 quilates, una propuesta poco habitual incluso entre marcas de lujo. Xiaomi también ofrecerá logos fabricados en cerámica negra o blanca, además de fibra de carbono en acabado tradicional o dorado. El interior incorpora nuevas tapicerías, la opción de volante en Alcantara y el uso extensivo de materiales de alto rendimiento para reforzar la sensación de exclusividad.

Este movimiento coloca a Xiaomi en una categoría inédita para un fabricante que apenas ingresó al sector automotriz hace poco más de un año y medio. La compañía busca competir directamente con marcas premium que tradicionalmente dominan el terreno de la personalización, un segmento que suele atraer a compradores con un mayor poder adquisitivo.

Xiaomi YU7 ya supera en
Xiaomi YU7 ya supera en venta a los Tesla Model Y. REUTERS/Florence Lo

Paralelamente, Xiaomi atraviesa uno de sus mejores momentos en el mercado eléctrico chino. De acuerdo con la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), solo en octubre de 2025 la empresa registró 48.654 ventas, de las cuales más de 33.000 correspondieron al YU7. Estas cifras han llevado al SUV de Xiaomi a superar al Tesla Model Y, que durante el mismo periodo alcanzó 26.100 unidades.

Especialistas del sector señalan que este incremento responde no solo al precio competitivo de los modelos chinos, sino también a la integración completa con el ecosistema Xiaomi, uno de los elementos más valorados por los consumidores locales. El despliegue de funciones de conectividad, automatización y control desde dispositivos móviles —una de las fortalezas históricas de la marca— ha jugado un papel clave en la preferencia del público.

Con un programa de personalización que apunta a un segmento más exclusivo, la compañía espera captar nuevos perfiles de compradores que buscan diferencias estéticas y detalles difíciles de encontrar en la competencia. En el caso de Tesla, los vehículos mantienen un catálogo extremadamente limitado en colores y configuraciones de fábrica, lo que abre una oportunidad para Xiaomi dentro del mismo público que busca un nivel superior de distinción.

Timón del Xiaomi YU7. REUTERS/Florence
Timón del Xiaomi YU7. REUTERS/Florence Lo

Aunque la marca no ha confirmado fechas, en la industria se especula que este programa podría llegar a Europa en 2027, impulsado por los planes de expansión internacional que Xiaomi ha adelantado para sus vehículos eléctricos. Por ahora, estas proyecciones se manejan como rumores, pero analistas del sector consideran que el mercado europeo sería un objetivo natural para este tipo de propuestas premium.

Temas Relacionados

XiaomiTecno Autos Y MovilidadTesla

Últimas Noticias

Jensen Huang: qué estudió el CEO de Nvidia, cuánto dinero tiene y de dónde es

El patrimonio neto del ejecutivo nacido en Taiwán alcanza los USD 153,8 mil millones

Jensen Huang: qué estudió el

Revolución en Xiaomi: su nuevo sistema operativo ahora se conecta de forma nativa con productos Apple

La nueva versión de HyperOS incorpora funciones que permiten a los móviles de Xiaomi interactuar directamente con dispositivos del ecosistema Apple

Revolución en Xiaomi: su nuevo

Microsoft Edge estrena asistente de compras con Copilot: comparación de precios y alertas en tiempo real

Copilot ya funciona como un asesor de compras dentro de Edge y compara precios, analiza productos y alerta sobre rebajas sin instalar extensiones

Microsoft Edge estrena asistente de

Cómo se debe cargar el móvil para no dañar la batería

El primer paso es usar siempre el cargador original o, si no es posible, uno avalado por el fabricante

Cómo se debe cargar el

YouTube Music se adelanta al Spotify Wrapped: ya puedes ver cuáles fueron las canciones que más escuchaste en 2025

Este año, la experiencia suma una sección llamada pasaporte musical, que presenta un resumen de los artistas que escuchaste, organizados por país de origen

YouTube Music se adelanta al
DEPORTES
Tras quedar último en la

Tras quedar último en la Sprint, Franco Colapinto afronta la clasificación principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Mariano Navone y la necesidad de cambiar el chip tras un año difícil: “Es momento de apretar el acelerador”

Espeluznante accidente en Brasil que dejó a dos pilotos hospitalizados: la cámara on board que mostró el incendio que se desató

Carlos Bianchi reveló los secretos del triunfo de Boca Juniors ante Real Madrid en la Copa Intercontinental del 2000

TELESHOW
Así fue el encuentro entre

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

Luis Brandoni fue dado de alta luego de su internación por un pico de presión

Benjamín Vicuña cumplió 47 años: el amoroso ida y vuelta con su novia Anita Espasandín

INFOBAE AMÉRICA

Un fósil de pie de

Un fósil de pie de 3,4 millones de años confirma la existencia de una nueva especie de homínido

“Le Freak”, el hit de Chic que nació entre una puerta cerrada y un brindis improvisado

Una de las terminales petroleras más grandes de Rusia suspendió sus operaciones tras un ataque con drones marítimos

Emmanuel Macron recibirá el lunes a Volodimir Zelensky en París: hablarán de “las condiciones para una paz justa y duradera” en Ucrania

Arsénico, radium y mercurio: los peligrosos rituales de belleza que reinaron hasta el siglo XX