Palmeiras vs Flamengo, Copa Libertadores: dónde verlo, a qué hora empieza y lo más buscado en Google

Millones de usuarios consultan en el buscador los diversos pormenores del partido que definirá al campeón continental a nivel de clubes

Estas son las principales búsquedas
Estas son las principales búsquedas en Google sobre la final de la Copa Libertadores 2025.

El continente ya palpita la final de la Copa Libertadores 2025, en la que se enfrentarán Palmeiras y Flamengo, dos equipos brasileños de amplia trayectoria en este torneo de clubes. Se trata de un encuentro que pocos fanáticos del fútbol querrán perderse; por ello, usuarios de distintos países buscan en Google toda la información posible del partido.

El partido se jugará en el Estadio Monumental de Lima, motivo por el que miles de hinchas brasileños han llegado a la capital peruana en los últimos días. El reporte más reciente indica que se vendieron un total de 77.000 entradas para este cotejo, por lo que el recinto lucirá prácticamente un lleno total.

Estos son los narradores y
Estos son los narradores y reporteros, que transmitirán las emociones de la gran final de la Copa Libertadores

Dónde se verá el partido

Aquellas personas que no tendrán el privilegio de presenciar el encuentro en el Estadio Monumental, podrán disfrutarlo a través de la señal televisiva o streaming.

  • Argentina: FOX Sports, Telefe y Disney+ Premium.
  • Bolivia: ESPN y Disney+ Premium.
  • Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+ y ESPN.
  • Chile: ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Colombia: ESPN y Disney+ Premium.
  • Ecuador: ESPN y Disney+ Premium.
  • España: Movistar Liga de Campeones y Movistar+.
  • Estados Unidos: Fanatiz y FutbolTV.
  • México:ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Paraguay: ESPN y Disney+ Premium.
  • Perú: ESPN y Disney+ Premium.
  • Uruguay: ESPN y Disney+ Premium.
  • Venezuela: ESPN y Disney+ Premium.
Horarios de la final de
Horarios de la final de la Copa Libertadores 2025

A qué hora empieza

Dado que cada país tiene su propia zona horaria, este es un dato crucial.

  • Argentina: 6:00 p. m.
  • Bolivia: 7:00 p. m.
  • Brasil: 6:00 p. m.
  • Chile: 6:00 p. m.
  • Colombia: 4:00 p. m.
  • Ecuador: 4:00 p. m.
  • España: 10:00 p. m.
  • Estados Unidos: 4:00 p. m.
  • México: 3:00 p. m.
  • Paraguay: 6:00 p. m.
  • Perú: 4:00 p. m.
  • Uruguay: 6:00 p. m.
  • Venezuela: 7:00 p. m.

Alineaciones de Flamengo y Palmeiras

Hasta el momento, solo se ha difundido las probables alineaciones de ambos equipos.

Palmeiras: Miguel; Cerqueira, Fuchs, Gómez; Khellven, Ellias, Pereira, Veiga, Piquerez; Roque, López.

Flamengo: Rossi; Varela, Ortíz, Pereira, Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Cebolinha; Henrique.

Flamengo, Palmeiras y todo lo
Flamengo, Palmeiras y todo lo que debes saber de los equipos brasileños que se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2025

Quién será el árbitro del partido

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha seleccionado a Darío Herrera como el árbitro principal para la final de la Copa Libertadores 2025.

A lo largo de su carrera, Herrera, nacido en Andacollo, ha acumulado más de doscientos ochenta partidos en la élite del fútbol argentino en un período de doce años. Su primer contacto con la Primera División se produjo en 2013, cuando arbitró el choque entre Colón y Vélez.

La proyección de su carrera se consolidó en 2015: ese año supervisó su primer Superclásico en una llave de octavos de final de la Copa Libertadores. Volvió a coincidir con River y Boca poco después en un encuentro de liga, desempeños que le valieron el reconocimiento internacional y el ingreso a la categoría FIFA.

La vigencia y el prestigio de Herrera se han sostenido gracias a intervenciones destacadas en las principales competiciones del continente, como la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas. Además, su experiencia se ha ampliado fuera de la región. En 2024 sumó un hito particular al ser designado para arbitrar la final de la Copa del Rey de Campeones 2023-24 en Arabia Saudita, un duelo entre Al Nassr, con Cristiano Ronaldo en cancha, y Al Hilal.

