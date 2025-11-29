Cómo es el primer reactor de sal fundida que dará energía a centros de datos en Europa

Stellarium emplea un diseño compacto y avanzado, capaz de eliminar más residuos nucleares de los que genera y usar una variedad de combustibles reciclados. (Stellaria)

Un reactor nuclear de sal fundida de cuarta generación, desarrollado por la startup francesa Stellaria, será el primero en suministrar energía limpia para centros de datos en Europa. Este avance, resultado de un acuerdo firmado en 2024 con el operador Equinix, busca reducir los residuos nucleares y transformar la sostenibilidad energética del sector digital, en un contexto de creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial y la digitalización.

El acuerdo entre Stellaria y Equinix contempla la reserva de 500 MW de potencia del reactor Stellarium, que se desplegará inicialmente en Francia a partir de 2035. Esta colaboración permitirá a los centros de datos de Equinix operar con una fuente de energía libre de carbono, controlable y capaz de sostener las operaciones de inteligencia artificial con autonomía total.

El proyecto se enmarca en la estrategia de Equinix de diversificar sus fuentes energéticas y avanzar hacia infraestructuras preparadas para la expansión de la IA.

(Ilustración/Stellaria)

El reactor Stellarium destaca por su diseño compacto y avanzado. Se trata de un reactor rápido de neutrones que utiliza combustible de sal de cloruro líquido en un ciclo cerrado, lo que le permite eliminar más residuos nucleares de los que genera, una meta que ningún reactor comercial ha alcanzado hasta ahora.

Con un volumen de apenas cuatro metros cúbicos, Stellarium puede emplear una amplia variedad de combustibles nucleares, incluidos uranio, plutonio, MOX, actínidos menores y torio. Además, su densidad energética es 70 millones de veces superior a la de las baterías de ion-litio, lo que, según la empresa, permitiría a un solo reactor abastecer a una ciudad de 400.000 habitantes.

En materia de seguridad y operación, Stellarium incorpora innovaciones clave. Su diseño subterráneo, el núcleo líquido y el funcionamiento a presión atmosférica minimizan los riesgos y eliminan la necesidad de una zona de exclusión. El reactor cuenta con cuatro barreras físicas de contención, una más que la mayoría de los reactores actuales, y puede operar durante más de 20 años sin recarga de combustible.

(Reuters)

El sistema de refrigeración pasiva por convección natural y la capacidad de adaptación rápida a las variaciones de carga refuerzan su perfil como solución flexible y segura para industrias con alta demanda energética.

El impacto en sostenibilidad y transición energética es uno de los pilares del proyecto. Stellarium no solo reduce los residuos nucleares, sino que también permite la regeneración del combustible mediante su reutilización indefinida, incluso aprovechando desechos de plantas nucleares existentes.

Su capacidad multifuel y la comparación favorable frente a fuentes tradicionales como el carbón y el gas lo posicionan como una alternativa viable para la descarbonización de sectores intensivos en energía.

(Reuters)

El contexto global refuerza la relevancia de esta innovación. La Agencia Internacional de Energía prevé un aumento anual del 4% en el consumo eléctrico mundial hasta 2027, impulsado por la electrificación, la expansión de los centros de datos y la reindustrialización. Las redes eléctricas actuales enfrentan limitaciones para satisfacer esta demanda, lo que subraya la urgencia de soluciones energéticas más limpias y flexibles como la que propone Stellaria.

De cara al futuro, el despliegue del reactor Stellarium está previsto para 2035, con expectativas de replicabilidad en otros mercados europeos. El acuerdo con Equinix marca un hito en la integración de energía nuclear avanzada en la infraestructura digital, sentando las bases para centros de datos energéticamente autónomos y sostenibles.

El compromiso del sector digital con la sostenibilidad se refleja en iniciativas como esta, que abren la puerta a una nueva generación de centros de datos capaces de operar de forma independiente y con un impacto ambiental reducido.