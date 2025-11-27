xAI, de Elon Musk, planea construir un parque solar para alimentar a su centro de datos IA Colossus

La planta solar ocupará 88 acres y generará 30 megavatios de electricidad, equivalentes al 10% de la demanda energética total del centro de datos Colossus. (xAI)

xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, ha anunciado la construcción de un parque solar de gran escala junto a su centro de datos Colossus en Memphis, Tennessee.

El objetivo es alimentar parte de las operaciones de una de las mayores instalaciones del mundo dedicadas al entrenamiento de modelos de IA, en un contexto de elevado consumo energético y presión creciente por adoptar energía renovable.

El proyecto ocupará 88 acres al oeste y al sur del centro de datos, en un terreno de 136 acres propiedad del promotor, quien también posee la instalación principal. Se estima que la planta generará aproximadamente 30 megavatios de electricidad, lo que cubriría solo el 10% de la demanda energética total del centro de datos.

Esta proporción evidencia la magnitud del consumo de Colossus y la limitada cobertura que ofrecerá la nueva infraestructura solar.

Hasta ahora, xAI ha dependido principalmente de turbinas de gas natural para abastecer sus operaciones. La empresa ha operado más de 400 megavatios de turbinas sin los permisos correspondientes, según el Southern Environmental Law Center (SELC).

De acuerdo con esta organización, que colabora con la NAACP, xAI ha utilizado al menos 35 turbinas capaces de emitir más de 2.000 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos que contribuyen al smog y a problemas respiratorios en la población.

La instalación y funcionamiento de estas turbinas ha generado una fuerte oposición entre los residentes de Boxtown, una comunidad mayoritariamente negra situada cerca del centro de datos. Investigadores de la Universidad de Tennessee, Knoxville detectaron que los niveles máximos de dióxido de nitrógeno en la zona aumentaron un 79% tras la entrada en funcionamiento de xAI.

Asimismo, activistas comunitarios han reportado un incremento en los casos de asma y otros problemas respiratorios desde la apertura de las instalaciones.

Frente a las críticas y la presión social, la empresa ha manifestado que su intención es utilizar las turbinas de gas solo hasta que logre asegurar fuentes de energía adicionales. Las autoridades locales han concedido a xAI un permiso para operar 15 turbinas hasta enero de 2027.

En septiembre, la compañía anunció la construcción de un parque solar de 100 megavatios en las cercanías, que se combinará con un sistema de baterías de igual capacidad para garantizar el suministro eléctrico continuo durante todo el día.

El financiamiento del proyecto solar ha contado con un respaldo federal significativo. Seven States Power Corporation, promotora del parque, recibió USD 439 millones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de los cuales USD 414 millones corresponden a un préstamo sin intereses. Este apoyo resulta especialmente relevante en un contexto donde muchas subvenciones y préstamos federales para energías limpias han sido cancelados en años recientes.

La expansión de xAI no se limita a Tennessee. La empresa ha instalado turbinas de gas en Mississippi para alimentar su centro de datos Colossus 2. Actualmente, 59 turbinas operan en ese sitio, de las cuales 18 se consideran temporales y, por tanto, no están sujetas a monitoreo ambiental por parte de los reguladores.

El historial de xAI en materia ambiental ha sido objeto de cuestionamientos, especialmente por la operación de cientos de megavatios de turbinas de gas natural sin los permisos requeridos, lo que ha intensificado el escrutinio sobre sus prácticas energéticas y su impacto en las comunidades locales.