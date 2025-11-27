Si este punto verde aparece en la pantalla del celular de tu hijo, es posible que lo estén espiando

El punto verde en la pantalla del celular puede alertar sobre el acceso no autorizado a la cámara o el micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así como a los adultos los pueden espiar o atacar a través del celular, los niños también son un blanco de los ciberdelincuentes. Como padres tenemos la posibilidad de detectar esa situación con diferentes señales, una de ellas es la aparición de un punto verde en la pantalla del teléfono.

Interpretar correctamente estas señales y saber cómo actuar es esencial para proteger la privacidad de los hijos frente a amenazas como el spyware y el stalkerware.

Qué significa el punto verde en la pantalla y por qué es una señal de alerta

El punto verde que aparece en la pantalla de algunos teléfonos suele indicar que una aplicación está accediendo en ese momento a la cámara, y en algunas plataformas, también puede señalar el uso del micrófono.

Aunque muchos sistemas operativos implementan este aviso como parte de sus medidas de privacidad, su presencia inesperada o reiterada puede revelar que un programa espía opera en el dispositivo sin el conocimiento del usuario.

La aparición inesperada del punto verde puede indicar la presencia de aplicaciones espía en el teléfono de los menores. (Apple)

Según explica el equipo de ESET, tanto el spyware como el stalkerware pueden activar discretamente la cámara o el micrófono para captar imágenes, tomar fotografías o grabar conversaciones, todo ello sin que el dueño del dispositivo lo advierta.

“Las infecciones por spyware pueden activar cámaras y micrófonos sin consentimiento, permitiendo a los atacantes observar y escuchar de manera remota”, alerta Camilo Gutierrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de la empresa de ciberseguridad.

Así, la aparición esporádica o sin causa del punto verde puede no corresponder a un uso legítimo, por ejemplo, una aplicación de videollamadas en funcionamiento, sino a la acción clandestina de un software malicioso diseñado para vigilar la actividad del niño o adolescente.

Cómo identificar si el punto verde anuncia la presencia de apps espía

Detectar si el acceso a la cámara ocurre sin justificación resulta más sencillo si se educa a los menores sobre qué aplicaciones tienen permiso para utilizarla y en qué escenarios debería resultar visible la luz o el punto verde de privacidad. La detección de estas señales involucra la observación de algunos patrones inusuales:

El punto verde aparece aunque el dispositivo está en reposo, sin aplicaciones de cámara abiertas ni acción reconocible.

El punto verde coincide con otros síntomas, como sobrecalentamiento, consumo acelerado de batería o transferencias de datos inexplicables.

Mensajes de advertencia sobre accesos recientes a la cámara o el micrófono, enviados por el sistema, cuyo origen no pueden vincular los usuarios a ninguna aplicación conocida.

La aparición simultánea de archivos fotográficos o de audio inesperados en la galería o carpetas del teléfono.

El consumo excesivo de batería y datos puede ser una señal de que un software malicioso opera en el celular infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ocurriera alguna de estas circunstancias, la familia debe considerar que el dispositivo podría estar comprometido y seguir con atención otros posibles signos de espionaje.

Otras señales a tener en cuenta más allá del punto verde

La acción de los programas espía y de acoso no se limita únicamente a la captación de imágenes o sonidos. Su funcionamiento suele generar otras alteraciones en el uso cotidiano del dispositivo:

Aparición de aplicaciones desconocidas: el control de la cámara y el micrófono suele requerir permisos especiales, por lo que las apps espía pueden disfrazarse bajo nombres genéricos como “Servicio del sistema” o iconos no descriptivos.

Consumo excesivo de batería o datos: un proceso oculto que utiliza continuamente las funciones multimedia del teléfono incrementa el gasto energético y el tráfico de datos, indicadores que resultan anómalos si el uso habitual no ha cambiado.

Cambios en los ajustes: el restablecimiento automático de la ubicación GPS o la modificación de las configuraciones de privacidad del dispositivo puede indicar que un software está recogiendo información y adaptando el sistema en función de sus objetivos.

Archivos o fotos insólitos: algunas herramientas de espionaje toman capturas de pantalla, guardan registros brevemente y luego los envían a servidores remotos.

Notificaciones ocultas: si mensajes o avisos dejan de llegar correctamente, podría tratarse de un software que intercepta comunicaciones para evitar que la víctima tome conciencia de la situación.

Aplicaciones con nombres genéricos o iconos no descriptivos suelen camuflarse como software espía en teléfonos de niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para eliminar apps espía en el celular de los niños

El descubrimiento de un posible espionaje, ya sea por la aparición persistente del punto verde o por otras señales, exige una reacción inmediata y cuidadosa:

Instalar un antivirus o software de seguridad de confianza: seleccionar una herramienta recomendada por expertos, mantenerla siempre actualizada y utilizarla para efectuar un análisis completo del sistema. Desconectar el dispositivo de internet: esto previene el acceso remoto y evita la transferencia inminente de datos privados a servidores controlados por espías. Ejecutar un análisis exhaustivo: permiten detectar programas maliciosos que se ocultan bajo permisos habituales o con nombres inocuos. Eliminar aplicaciones sospechosas: si el antivirus detecta software potencialmente peligroso, debe eliminarse de inmediato, junto con cualquier archivo residual que pueda haber dejado. Cambiar todas las contraseñas: una vez eliminado el software dañino, es imprescindible actualizar todas las claves asociadas al dispositivo, incluidos correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones bancarias.