Tecno

Si este punto verde aparece en la pantalla del celular de tu hijo, es posible que lo estén espiando

Esta es una alerta evidente de un acceso no autorizado a la cámara y al micrófono del teléfono

Guardar
El punto verde en la
El punto verde en la pantalla del celular puede alertar sobre el acceso no autorizado a la cámara o el micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así como a los adultos los pueden espiar o atacar a través del celular, los niños también son un blanco de los ciberdelincuentes. Como padres tenemos la posibilidad de detectar esa situación con diferentes señales, una de ellas es la aparición de un punto verde en la pantalla del teléfono.

Interpretar correctamente estas señales y saber cómo actuar es esencial para proteger la privacidad de los hijos frente a amenazas como el spyware y el stalkerware.

Qué significa el punto verde en la pantalla y por qué es una señal de alerta

El punto verde que aparece en la pantalla de algunos teléfonos suele indicar que una aplicación está accediendo en ese momento a la cámara, y en algunas plataformas, también puede señalar el uso del micrófono.

Aunque muchos sistemas operativos implementan este aviso como parte de sus medidas de privacidad, su presencia inesperada o reiterada puede revelar que un programa espía opera en el dispositivo sin el conocimiento del usuario.

La aparición inesperada del punto
La aparición inesperada del punto verde puede indicar la presencia de aplicaciones espía en el teléfono de los menores. (Apple)

Según explica el equipo de ESET, tanto el spyware como el stalkerware pueden activar discretamente la cámara o el micrófono para captar imágenes, tomar fotografías o grabar conversaciones, todo ello sin que el dueño del dispositivo lo advierta.

“Las infecciones por spyware pueden activar cámaras y micrófonos sin consentimiento, permitiendo a los atacantes observar y escuchar de manera remota”, alerta Camilo Gutierrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de la empresa de ciberseguridad.

Así, la aparición esporádica o sin causa del punto verde puede no corresponder a un uso legítimo, por ejemplo, una aplicación de videollamadas en funcionamiento, sino a la acción clandestina de un software malicioso diseñado para vigilar la actividad del niño o adolescente.

Cómo identificar si el punto verde anuncia la presencia de apps espía

Detectar si el acceso a la cámara ocurre sin justificación resulta más sencillo si se educa a los menores sobre qué aplicaciones tienen permiso para utilizarla y en qué escenarios debería resultar visible la luz o el punto verde de privacidad. La detección de estas señales involucra la observación de algunos patrones inusuales:

  • El punto verde aparece aunque el dispositivo está en reposo, sin aplicaciones de cámara abiertas ni acción reconocible.
  • El punto verde coincide con otros síntomas, como sobrecalentamiento, consumo acelerado de batería o transferencias de datos inexplicables.
  • Mensajes de advertencia sobre accesos recientes a la cámara o el micrófono, enviados por el sistema, cuyo origen no pueden vincular los usuarios a ninguna aplicación conocida.
  • La aparición simultánea de archivos fotográficos o de audio inesperados en la galería o carpetas del teléfono.
El consumo excesivo de batería
El consumo excesivo de batería y datos puede ser una señal de que un software malicioso opera en el celular infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ocurriera alguna de estas circunstancias, la familia debe considerar que el dispositivo podría estar comprometido y seguir con atención otros posibles signos de espionaje.

Otras señales a tener en cuenta más allá del punto verde

La acción de los programas espía y de acoso no se limita únicamente a la captación de imágenes o sonidos. Su funcionamiento suele generar otras alteraciones en el uso cotidiano del dispositivo:

  • Aparición de aplicaciones desconocidas: el control de la cámara y el micrófono suele requerir permisos especiales, por lo que las apps espía pueden disfrazarse bajo nombres genéricos como “Servicio del sistema” o iconos no descriptivos.
  • Consumo excesivo de batería o datos: un proceso oculto que utiliza continuamente las funciones multimedia del teléfono incrementa el gasto energético y el tráfico de datos, indicadores que resultan anómalos si el uso habitual no ha cambiado.
  • Cambios en los ajustes: el restablecimiento automático de la ubicación GPS o la modificación de las configuraciones de privacidad del dispositivo puede indicar que un software está recogiendo información y adaptando el sistema en función de sus objetivos.
  • Archivos o fotos insólitos: algunas herramientas de espionaje toman capturas de pantalla, guardan registros brevemente y luego los envían a servidores remotos.
  • Notificaciones ocultas: si mensajes o avisos dejan de llegar correctamente, podría tratarse de un software que intercepta comunicaciones para evitar que la víctima tome conciencia de la situación.
Aplicaciones con nombres genéricos o
Aplicaciones con nombres genéricos o iconos no descriptivos suelen camuflarse como software espía en teléfonos de niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para eliminar apps espía en el celular de los niños

El descubrimiento de un posible espionaje, ya sea por la aparición persistente del punto verde o por otras señales, exige una reacción inmediata y cuidadosa:

  1. Instalar un antivirus o software de seguridad de confianza: seleccionar una herramienta recomendada por expertos, mantenerla siempre actualizada y utilizarla para efectuar un análisis completo del sistema.
  2. Desconectar el dispositivo de internet: esto previene el acceso remoto y evita la transferencia inminente de datos privados a servidores controlados por espías.
  3. Ejecutar un análisis exhaustivo: permiten detectar programas maliciosos que se ocultan bajo permisos habituales o con nombres inocuos.
  4. Eliminar aplicaciones sospechosas: si el antivirus detecta software potencialmente peligroso, debe eliminarse de inmediato, junto con cualquier archivo residual que pueda haber dejado.
  5. Cambiar todas las contraseñas: una vez eliminado el software dañino, es imprescindible actualizar todas las claves asociadas al dispositivo, incluidos correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones bancarias.

Temas Relacionados

CelularesNiñosCiberseguridadEspionajeAplicacionesHijosMenores de edadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp: personaliza temas y fondos de tus chats con esta función de IA gratis

A través de una descripción sencilla es posible tener una imagen que cambie el diseño de una conversación

WhatsApp: personaliza temas y fondos

Gemini 3 llegará a iPhone: la nueva IA de Google recibe elogios de expertos por su gran avance

Desarrolladores y líderes tecnológicos destacan el modelo por las mejoras en pruebas de lógica, matemáticas y reconocimiento de imágenes

Gemini 3 llegará a iPhone:

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Mercado de criptomonedas: cuál es

Qué significa mezclar minúsculas con mayúsculas al escribir, según la IA

Según ChatGPT, quien alterna letras grandes y pequeñas suele buscar que el lector perciba un tono específico, aunque este tipo de escritura también puede asociarse a otras intenciones

Qué significa mezclar minúsculas con

Qué hacer si suspenden mi cuenta de WhatsApp

Determinados comportamientos pueden activar sanciones automáticas y solo un proceso específico permite solicitar la revisión del caso

Qué hacer si suspenden mi
DEPORTES
“Esa pregunta es una falta

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

En medio de la renovación del plantel, los 12 futbolistas que deben volver a River Plate

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

TELESHOW
Luego de su renuncia a

Luego de su renuncia a MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes expresó sus diferencias con Wanda Nara

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Mató a sus padres y

Mató a sus padres y a su hermano y mutiló cuerpos con una sierra: el triple crimen que dejó en shock a un pueblo de Uruguay

Hong Kong continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 55 muertos

El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presunta obstrucción en la investigación del intento de golpe de Estado de su padre

Nasry Asfura agradeció el apoyo de Trump en la antesala de las elecciones en Honduras: “Firmes para defender nuestra democracia”

Trump anunció que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 por los “terribles abusos” contra los derechos humanos en el país