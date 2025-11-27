Black Friday 2025: ¿las ofertas también se aplican a los vuelos o billetes de avión?

El Black Friday es uno de los mayores eventos de compras y se realizará el 28 de noviembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos de compras más importantes del año y se celebrará el 28 de noviembre de 2025 en numerosos países. La categoría de viajes también forma parte de este día de ofertas y descuentos.

En países como Colombia, según Google, más del 40% de los usuarios comienza a buscar opciones de viaje hasta tres meses antes del Black Friday.

Para 2025, seis de cada diez compradores planean reservar un viaje dentro del país, con destinos como Tolú, Cartagena, Quibdó, Villavicencio y Santa Marta entre los más solicitados, según datos de la compañía tecnológica.

Para aprovechar estas ofertas, es clave usar buenas herramientas y estrategias de búsqueda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agencias como Booking habilitan una sección especial en su plataforma durante esta temporada de descuentos, facilitando a los usuarios el acceso a las mejores ofertas disponibles para el Black Friday.

Cómo buscar vuelos o billetes de avión baratos en Black Friday

Encontrar vuelos baratos durante el Black Friday es una de las estrategias más eficaces para reducir costos al viajar, especialmente teniendo en cuenta la amplitud de ofertas que las aerolíneas y agencias de viajes suelen lanzar este día.

Para aprovechar al máximo estas oportunidades, es fundamental conocer las mejores herramientas y prácticas de búsqueda.

Una de las plataformas más recomendadas es Google Flights. Esta herramienta permite comparar precios entre distintas aerolíneas en tiempo real, explorar diferentes fechas de viaje y recibir notificaciones cuando los precios bajan.

Configurar alertas en Google Flights ayuda a detectar ofertas apenas salgan y conseguir mejores tarifas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear alertas en Google Flights antes del Black Friday facilita estar al tanto de las ofertas apenas se publiquen, lo que aumenta las posibilidades de conseguir tarifas realmente bajas. Además, la opción de seleccionar fechas flexibles permite identificar cuáles son los días más económicos para volar a tu destino preferido.

Otra opción popular es Booking, que además de alojamiento, ofrece la posibilidad de reservar vuelos y paquetes combinados.

Durante el Black Friday, Booking suele agrupar en una sección especial todas las promociones disponibles, permitiendo comparar fácilmente las distintas opciones. La ventaja de esta plataforma es que a menudo incluye tarifas exclusivas y beneficios adicionales, como descuentos en hoteles al comprar un vuelo.

Para evitar estafas, compra vuelos solo en páginas oficiales o agencias confiables como Google Flights o Booking. (Google)

Skyscanner y Kayak son también excelentes alternativas, ya que analizan cientos de sitios de viajes para mostrar las mejores opciones disponibles. Estas plataformas permiten filtrar resultados por precio, duración del viaje, escalas y aerolínea, facilitando una decisión informada y rápida.

Para sacar el máximo provecho al Black Friday, se recomienda planificar con anticipación. Investiga los destinos de interés y los precios habituales antes del evento, así podrás identificar fácilmente cuándo realmente surge una oferta interesante.

Además, es conveniente tener flexibilidad de fechas y horarios, ya que a menudo los mejores descuentos aplican para vuelos en horarios menos demandados o con escalas.

Algunas claves adicionales para conseguir vuelos baratos en Black Friday incluyen: utilizar navegadores en modo incógnito al realizar las búsquedas (para evitar que los precios aumenten con el rastreo de cookies), suscribirte a las newsletters de aerolíneas y agencias para recibir notificaciones de promociones exclusivas, y estar atento a las redes sociales de las compañías, donde frecuentemente anuncian ofertas flash.

Desconfía de precios demasiado bajos, suelen indicar fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar caer en estafas al comprar vuelos en Black Friday

Para evitar estafas al comprar vuelos durante el Black Friday, utiliza únicamente sitios oficiales de aerolíneas o agencias reconocidas, como Google Flights y Booking.

Siempre verifica que la URL sea correcta y comience con “https://”, y nunca ingreses tus datos en sitios sospechosos o enlaces recibidos por correo y redes sociales.

Desconfía de ofertas demasiado atractivas, ya que los precios inusualmente bajos suelen ser señal de fraude. Revisa las opiniones y la reputación de la página antes de comprar, y elige métodos de pago seguros como tarjetas de crédito.

Además, asegúrate de conocer las políticas de reembolso y cancelación, y solicita siempre un comprobante o boleto electrónico tras la compra. Así, protegerás tu dinero y tus datos personales.