Black Friday 2025 en Colombia: qué destinos son los más buscados en esta época de ofertas

En Colombia, el Black Friday se ha vuelto una buena oportunidad para encontrar descuentos en viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Black Friday en Colombia se ha consolidado como una ocasión ideal para que los usuarios accedan a ofertas en viajes a diferentes destinos.

Según Google, más del 40% de las personas inicia la búsqueda de viajes hasta tres meses antes del evento. En 2025, seis de cada diez compradores tienen previsto reservar un viaje dentro del país, siendo destinos como Tolú, Cartagena, Quibdó, Villavicencio y Santa Marta los más buscados, de acuerdo con datos de la compañía tecnológica.

En la categoría de viajes, la confianza en la marca resulta especialmente importante para las generaciones más jóvenes, mientras que los programas de lealtad son muy valorados por la Generación X.

En 2025, el 60% de los compradores planea viajar dentro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Black Friday continúa consolidándose como una fecha clave para los colombianos: las búsquedas de Black Friday van en aumento en Colombia y alcanzaron un máximo histórico en 2024. Además, ya no es una compra por impulso, sino una decisión planificada. 9 de cada 10 consumidores investigan antes de comprar y Google y YouTube cumplen un papel clave en Colombia, ya que están presentes en el 68% de los recorridos de compra donde se descubre una nueva marca o producto”, afirmó Andrea Monroy, Head of Industry de Retail en Google Colombia.

De acuerdo con Google, el 64% de los colombianos tiene previsto realizar compras durante el Black Friday.

Google señala que el 64% de los colombianos piensa comprar en el Black Friday. - crédito Imagen creada con IA

Además, el 92% de los consumidores está dispuesto a comprar, aunque un 21% tomará la decisión solo si encuentra descuentos atractivos y un 7% definirá su compra el mismo día del evento.

Entre quienes ya han decidido participar, el 70% planea gastar igual o más que en ediciones anteriores, el 80% tiene intención de hacer compras personales y el 60% aprovechará para adelantar las compras de fin de año.

Cuáles son los destinos más buscados en Black Friday

Según datos de Google, los destinos más buscados por los usuarios en Colombia son Tolú, Cartagena, Quibdó, Villavicencio y Santa Marta.

Estos lugares destacan por su riqueza natural, atractivos turísticos y variedad de actividades, lo que los convierte en opciones populares para quienes desean descansar, disfrutar de la playa o explorar la cultura y gastronomía local.

Google indica que los destinos más buscados son Tolú, Cartagena, Quibdó, Villavicencio y Santa Marta. (Google)

Además, su oferta de hospedaje y entretenimiento se adapta a diferentes tipos de viajeros, desde familias hasta turistas jóvenes en busca de nuevas experiencias.

Cómo conseguir vuelos baratos en Black Friday

Conseguir vuelos baratos durante el Black Friday es una de las metas principales para quienes desean viajar y ahorrar al mismo tiempo.

Para lograrlo, es fundamental planificar con anticipación, comparar opciones y aprovechar las herramientas digitales disponibles.

Una de las plataformas más útiles es Google Flights, que permite monitorizar precios, explorar diferentes fechas y recibir alertas cuando hay ofertas relevantes. Ingresar con tiempo los destinos de interés y activar las notificaciones de precios puede hacer la diferencia para encontrar tarifas reducidas el día del evento.

Google Flights es una herramienta útil para seguir precios, revisar fechas y recibir alertas de ofertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es recomendable consultar directamente en los sitios oficiales de las aerolíneas y agencias de viajes en línea como Booking, donde suelen habilitar promociones especiales para el Black Friday. Algunas empresas, incluso, ofrecen cupones o beneficios adicionales para usuarios registrados.

Para optimizar la búsqueda y conseguir las mejores ofertas, sigue estos consejos:

Sé flexible con las fechas y horarios de vuelo, ya que viajar en días menos demandados suele resultar más económico.

Actúa rápido ante las promociones: muchos descuentos son por tiempo limitado o tienen cupos restringidos.

También conviene revisar las páginas oficiales de aerolíneas y agencias como Booking. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa si existen cargos adicionales (impuestos, equipaje) antes de finalizar la compra para evitar sorpresas.

Compara siempre varias plataformas y configura alertas tanto en Google Flights como en Booking y otras agencias digitales.

Aprovechar las herramientas tecnológicas y mantenerse atento a las promociones aumenta considerablemente las posibilidades de encontrar vuelos baratos durante el Black Friday.