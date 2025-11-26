Tecno

Qué es el ‘drift’, la principal falla de los joysticks en los controles y cómo solucionarlo manualmente

Técnicas sencillas como aplicar aire comprimido o alcohol isopropílico y el uso de programas de calibración permiten corregir errores menores y devolver la precisión a los joysticks

Limpieza y calibración: los aliados
Limpieza y calibración: los aliados clave para combatir el drift en los controles - (Imagen ilustrativa Infobae)

La aparición del llamado “drift” en los joysticks representa una de las fallas técnicas más frecuentes y frustrantes para quienes utilizan controles en consolas como Xbox, PlayStation y Nintendo Switch.

Qué es el drift

Consiste en un movimiento involuntario detectado por el stick analógico, haciendo que el personaje o la cámara ejecuten acciones sin que el usuario intervenga físicamente.

Esta anomalía, que afecta tanto a nuevos como a antiguos dispositivos, se ha convertido en motivo de consulta recurrente y ocasiona numerosas reparaciones tanto en entornos domésticos como técnicos.

Ante la persistencia del drift,
Ante la persistencia del drift, las recomendaciones técnicas van desde la limpieza preventiva hasta el cambio de componentes del control - (Imagen ilustrativa Infobae)

La causa radica principalmente en la tecnología interna de los joysticks, donde destaca el uso del potenciómetro, un componente encargado de registrar la posición del stick según la presión y el desplazamiento realizados durante el juego.

El desgaste de este elemento, junto a la acumulación de suciedad o un desajuste interno, figura entre las razones más habituales de la aparición del drift.

Por qué ocurre el drift y cómo diagnosticarlo

El funcionamiento del joystick depende de varios factores. El desgaste del potenciómetro es la causa más extendida, ya que la fricción de las piezas móviles provoca, con el uso continuo, que el valor central de reposo se desplace.

La suciedad acumulada representa otro origen común del drift. Polvo, restos de piel y partículas microscópicas pueden interferir en los contactos internos del joystick, alterando su funcionamiento.

En estos casos, la limpieza interna suele restaurar temporalmente la precisión del dispositivo. Una tercera causa relevante es el desajuste físico ocasionado por golpes o caídas, posible de corregir mediante la recalibración manual.

El movimiento involuntario detectado en
El movimiento involuntario detectado en controles de Xbox, PlayStation y Switch genera frustración, pero conocer sus causas y las nuevas soluciones tecnológicas ayuda a prolongar la vida útil de los dispositivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para determinar la causa concreta, una técnica básica consiste en evaluar la resistencia mecánica del stick. Cuando la palanca de mando mantiene tensión y regresa de forma notoria a la posición central, la probabilidad de suciedad es mayor.

Si el stick carece de firmeza y se desplaza sin apenas presión, es probable que el daño sea consecuencia del desgaste.

Ante los reiterados informes de drift, algunos fabricantes han integrado en sus productos sensores de efecto Hall. Este avance utiliza imanes en vez de componentes físicos en fricción, eliminando así el desgaste mecánico característico y haciendo posible un mayor ciclo de vida útil en los joysticks, con beneficios en precisión y durabilidad.

Cómo solucionar el drift manualmente: limpieza y calibración

Muchos usuarios optan por soluciones caseras antes de acudir a un reemplazo definitivo. La limpieza con aire comprimido o alcohol isopropílico es una de las estrategias más recurrentes.

Aplicar aire comprimido en la base del stick ayuda a desalojar el polvo acumulado. Especialistas en mantenimiento de consolas sugieren utilizar alcohol isopropílico, ya sea en espray o con un hisopo, para limpiar los componentes internos sin provocar daños electrónicos.

Mitos y realidades del drift:
Mitos y realidades del drift: lo que todo gamer necesita saber sobre su joystick

El procedimiento suele implicar mover el joystick en varias posiciones mientras se aplica el limpiador, favoreciendo así la remoción de partículas adheridas. Si el drift persiste, incluso después de limpiar, las probabilidades aumentan de que el origen sea un desgaste mecánico irreversible.

Cómo calibrar los joystick de mi control

El proceso de calibración es fundamental para restaurar la funcionalidad básica del joystick. Este ajuste enseña al control cuál es su punto central correcto, asegurando que las señales de entrada sean interpretadas adecuadamente por el sistema.

Microsoft dispone de una aplicación oficial de accesorios para Xbox que guía al usuario en la calibración de los sticks mediante pasos sencillos, tales como centrar la palanca y desplazarla en diferentes direcciones para registrar el rango total de movimiento.

La calibración también permite solventar desviaciones menores causadas por golpes o pequeños desperfectos en el hardware. Gracias a este ajuste, el control recupera precisión en el reconocimiento de los movimientos y asegura una experiencia de usuario más fiel a las intenciones del jugador.

En controles de generaciones pasadas o modelos con averías importantes, la reparación puede requerir el reemplazo de piezas internas antes de proceder a la calibración. En este contexto, la intervención profesional resulta en muchos casos la única opción para restaurar la funcionalidad total del dispositivo.

El fenómeno del drift refleja los desafíos mecánicos y electrónicos presentes en la tecnología de mandos modernos. La mejora en materiales y la introducción de sensores alternativos ofrecen soluciones a largo plazo, aunque la limpieza y la recalibración siguen siendo métodos efectivos para muchos usuarios en la resolución de fallas cotidianas.

