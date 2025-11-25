Tecno

Aprende a personalizar chats con imágenes generadas por IA, así se configuran temas y fondos en WhatsApp

Desde temas generales hasta fondos específicos por chat, la nueva herramienta de IA facilita a los usuarios adaptar visualmente sus conversaciones a través de comandos sencillos y opciones inéditas en la aplicación de Meta

WhatsApp lleva la IA a la personalización: así se crean temas únicos para cada chat - (Foto: WhatsApp)

La posibilidad de crear temas personalizados para WhatsApp con imágenes generadas por inteligencia artificial representa uno de los avances más recientes de la aplicación. Esta función impulsada por Meta AI, permite a los usuarios diseñar fondos y temas exclusivos para sus chats mediante simples descripciones de texto, lo que añade una nueva dimensión de creatividad y personalización al entorno digital.

Disponibilidad y requisitos para personalizar los temas en WhatsApp

Actualmente, las funciones de Meta AI asociadas a la generación de imágenes solo se encuentran disponibles en algunos países. El acceso no es inmediato ni universal; puede que algunos usuarios con la aplicación actualizada aún no tengan opción de usarla, incluso si otros en su región ya tienen habilitada la herramienta.

Personalización sin límites: WhatsApp apuesta por la creatividad del usuario con IA generativa - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp admite la generación de imágenes en inglés, árabe, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, portugués, español, tagalo, tailandés y vietnamita.

Cómo configurar un tema con imágenes de IA en todos los chats de WhatsApp

El “tema” define tanto el fondo como la paleta de colores de los chats de WhatsApp. El proceso para crear un tema personalizado con IA es el siguiente:

  • Abrir WhatsApp y pulsar el ícono de más opciones.
  • Ir a Ajustes y luego a la sección Chats.
  • Seleccionar Tema predeterminado del chat.
  • Escoger la opción Crear con IA.
  • Escribir en el campo de texto una breve pero clara descripción de la imagen que se desea (por ejemplo: “bosque de neón”, “patrón de olas azules”, “atardecer futurista”).
  • Seleccionar una de las imágenes sugeridas o actualizar para ver nuevos conjuntos.
  • Si se quiere ajustar la descripción, seleccionar Hacer cambios.
  • Confirmar tocando los íconos de aceptación progresiva.

Cómo cambiar solo el fondo en todos los chats utilizando IA

Modificar únicamente la imagen de fondo (sin cambiar los colores generales del tema) también es posible. Para ello, el procedimiento incluye:

WhatsApp estrena funciones de personalización avanzada gracias al poder de la inteligencia artificial (WhatsApp)
  • Ir a Ajustes > Chats > Tema predeterminado del chat.
  • Seleccionar Fondo y tocar Crear con IA.
  • Escribir la idea de fondo que se quiera (por ejemplo: “paisaje de montañas”, “arte abstracto color naranja”).
  • Escoger una imagen sugerida o bien actualizar resultados.
  • Usar la función Hacer cambios si se requiere personalizar aún más.
  • Confirmar y establecer la imagen elegida como fondo predeterminado.

Cómo modificar el fondo y el tema en un chat individual

WhatsApp también permite que cada conversación tenga su propia estética personalizada:

  • Abrir el chat específico a modificar.
  • Pulsar el ícono más opciones o tocar el nombre del contacto.
  • Ir a Tema del chat y escoger Crear con IA.
  • Escribir en el campo de texto la idea deseada.
  • Seleccionar una imagen generada, actualizar o editar si hay que probar otras alternativas.
  • Confirmar los cambios y aplicarlos al chat seleccionado.

Si se busca únicamente cambiar el fondo de un chat individual:

  • Abrir la conversación deseada.
  • Acceder a Tema del chat > Fondo > Crear con IA.
  • Redactar la indicación o explorar imágenes sugeridas.
  • Actualizar para generar nuevas alternativas.
  • Confirmar y establecer el nuevo fondo.
Desde temas generales hasta fondos específicos por chat, la nueva herramienta de IA facilita a los usuarios adaptar visualmente sus conversaciones a través de comandos sencillos y opciones inéditas en la aplicación de Meta - (Imagen ilustrativa)

Las imágenes generadas por IA en WhatsApp dependen de la política de privacidad y las condiciones de uso de Meta. El uso de esta función implica la aceptación automática de dichos términos. WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo para proteger tus mensajes y llamadas, lo que significa que ni la empresa ni terceros pueden acceder al contenido de tus chats.

Meta advierte que algunas imágenes automáticas podrían no ser precisas ni apropiadas para todos los contextos y recomienda revisar antes de aplicarlas. A pesar de esto, la función de personalización con IA es una novedad relevante que diferencia a WhatsApp de otras plataformas y responde al interés creciente de los usuarios en ambientes digitales exclusivos y adaptables.

Esta integración de inteligencia artificial en la personalización visual de WhatsApp anticipa futuras mejoras y una mayor expansión, a medida que más regiones y dispositivos obtienen acceso a Meta AI. De esta manera, los usuarios podrán continuar explorando opciones creativas para expresar su personalidad en cada conversación.

