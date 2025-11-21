Tecno

Prueba el nuevo comando en Google Chrome para activar el Modo IA en menos de un segundo

Para que este truco funcione correctamente, es fundamental usarlo en una nueva pestaña; de lo contrario, se activarían funciones propias de la página que se esté visitando

Guardar
Para habilitarlo, solo hay que
Para habilitarlo, solo hay que abrir una nueva pestaña, presionar la tecla Tab y después Enter. (Google)

Google Chrome ha sumado un nuevo comando que facilita el acceso al Modo IA, la sección que permite entablar un chat con Gemini vinculado a las búsquedas realizadas desde el navegador.

Para activarlo, basta con abrir una pestaña nueva, presionar la tecla Tab y luego Enter. Tras estos pasos, el Modo IA de Google se habilitará automáticamente, ofreciendo una interacción directa con la inteligencia artificial sobre tus consultas.

Al utilizar este comando, los usuarios ahorran tiempo, ya que no necesitan ingresar su consulta en la barra del buscador ni esperar a que se active el Modo IA de forma automática.

El comando debe poner en
El comando debe poner en práctica en una pestaña nueva para que funcione. (Google)

Qué es el Modo IA de Google

El Modo IA representa una nueva forma de buscar en Google, ya que emplea inteligencia artificial para ofrecer respuestas conversacionales más precisas, en lugar de limitarse a mostrar una lista de enlaces.

Permite realizar consultas mediante texto, voz o imágenes, y devuelve un resumen elaborado con la tecnología de Gemini, generalmente acompañado de enlaces a fuentes para explorar más información.

Por ejemplo, si consultas sobre el elenco de Stranger Things, se abre un chat en el que puedes continuar la conversación e intercambiar más preguntas sobre el tema.

El Modo IA de Google se potencia con Gemini 3

El Modo IA de Google se fortalece gracias a la integración de Gemini 3, lo que permite obtener respuestas más rápidas y precisas.

El Modo IA habilita un
El Modo IA habilita un chat con Gemini para realizarle consultas. (Google)

En temas financieros, como la comparación de préstamos hipotecarios, Gemini 3 ofrece una calculadora personalizada que analiza diferentes opciones y ayuda a identificar la alternativa más conveniente a largo plazo.

Por ejemplo, al investigar la física del problema de los tres cuerpos, ahora es posible acceder a simulaciones interactivas, manipular variables en tiempo real y observar cómo varían las interacciones gravitacionales, lo que enriquece la comprensión del fenómeno.

Qué novedades trae Gemini 3

Además de su integración en el Modo IA, Gemini 3 se caracteriza por ofrecer respuestas claras: prioriza la información esencial y se limita a proporcionar solo aquello que el usuario espera, sin manejar vocabulario adulador, según indica Google.

Este modelo funciona como un asistente de pensamiento, facilitando nuevas maneras de comprender y comunicar conocimiento.

Gemini 3 cuenta con mayor
Gemini 3 cuenta con mayor cantidad de tokens para procesar de manera más óptima la información. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Es capaz de traducir conceptos científicos complejos, generar código para crear visualizaciones detalladas o impulsar el desarrollo de ideas creativas.

Gemini 3 amplía el alcance del razonamiento multimodal y permite un aprendizaje más personalizado. Gracias a su capacidad de comprensión, visión espacial, manejo de múltiples idiomas y una ventana de contexto que alcanza hasta un millón de tokens, colabora eficazmente en diversas tareas.

Por ejemplo, puede digitalizar recetas familiares manuscritas en distintos idiomas para crear un recetario, transformar artículos académicos o video-lecciones en tarjetas didácticas y visualizaciones interactivas, e incluso analizar partidos deportivos en video para generar planes de entrenamiento a medida.

El Modo IA de Google
El Modo IA de Google busca que los usuarios realicen sus búsquedas de manera más natural. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Para los desarrolladores, Gemini 3 representa un avance significativo: facilita la generación de código desde cero, responde a solicitudes complejas y posibilita la creación de interfaces web más completas.

El modelo lidera clasificaciones como WebDev Arena y Terminal-Bench 2.0, superando en rendimiento a su antecesor, 2.5 Pro.

Actualmente, cualquier usuario puede crear aplicaciones con Gemini 3 a través de herramientas como Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI, Google Antigravity y múltiples plataformas de desarrollo, además de integrarse en servicios como Cursor, GitHub, JetBrains, Manus y Replit.

Antigravity es una nueva plataforma
Antigravity es una nueva plataforma de IA de Google para desarrolladores. (Google)

Qué es Google Antigravity

Google Antigravity es una plataforma de desarrollo concebida para simplificar y agilizar el trabajo de los desarrolladores mediante inteligencia artificial avanzada.

A diferencia de otras soluciones, la IA aquí no solo colabora, sino que se posiciona como un verdadero socio en el proceso de desarrollo de software.

Con Google Antigravity, los programadores disponen de agentes autónomos capaces de planificar y ejecutar proyectos completos de principio a fin, de manera simultánea y validando su propio código.

La plataforma opera con Gemini 3 Pro para el razonamiento y la generación de código, Gemini 2.5 para el control del navegador y Nano Banana para la edición de imágenes.

Temas Relacionados

Google ChromeComandoGeminiModo IAInteligencia artificialTenologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google elige la mejor aplicación de 2025: Focus Friend te desconecta del celular

La aplicación destaca por su sistema de temporizadores y recompensas que incentivan a no usar el móvil

Google elige la mejor aplicación

Grand Theft Auto Online trae nuevas recompensas y bonificaciones de hasta GTA$ 1.000.000

Rockstar Games dejará desbloquear recompensas completnado misiones. También, incluyen descuentos en mansiones dentro del juego

Grand Theft Auto Online trae

Los éxitos que marcan el ritmo global: las canciones más buscadas en Shazam

Muestra las tendencias de lo que está sonando en el momento y que los usuarios quieren conocer

Los éxitos que marcan el

Xiaomi adelanta el despliegue de HyperOS 3 Global: estos modelos ya lo reciben y estos serán los próximos

La compañía amplió la lista de teléfonos, tablets y plegables que ya ejecutan HyperOS 3 y confirmó una nueva oleada de actualizaciones para las próximas semanas

Xiaomi adelanta el despliegue de

El juego con 98% de reseñas positivas en Steam que salió este año y ahora es gratis

El título combina viñetas ilustradas y minijuegos para explorar vivencias emocionales desde una perspectiva respetuosa y accesible

El juego con 98% de
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Inglaterra

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

TELESHOW
El mal momento de Alejandra

El mal momento de Alejandra Maglietti: le robaron en Palermo

La confesión de Tini Stoessel tras los conciertos de FUTTTURA: “Es una reconciliación con lo que fui”

Pampita aclaró las dudas sobre su peinado carré que se volvió viral: “No es peluca”

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta a una decisión crucial, perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”

Samanta Schweblin: “Desde que me fui del país, mis libros son más argentinos que nunca”

Demolieron en Punta del Este una casa de contenedor realizada en plena costa

Honduras necesita una propuesta de gobierno clara

Donald Trump le dio a Volodimir Zelensky hasta el próximo jueves para responder a su plan de paz en Ucrania