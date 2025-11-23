Cómo desactivar Meta IA de WhatsApp, Instagram y Facebook

Meta AI recopila datos de usuarios en Facebook, Instagram y WhatsApp para mejorar sus algoritmos de inteligencia artificial. (Meta)

La llegada de Meta AI a Facebook, Instagram y WhatsApp no ha sido de agrado para todos, por lo que muchos buscan la manera de desactivar esta opción de inteligencia artificial y regresar al funcionamiento de hace unos meses.

Si bien Meta promociona sus asistentes como herramientas para mejorar la experiencia digital, existen opciones y configuraciones para quienes prefieren restringir la presencia de esta opción en sus cuentas.

Qué es Meta AI

Meta AI es el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Meta, antes conocida como Facebook. Esta función se manifiesta en forma de chatbots, recomendaciones automáticas, generación de resúmenes de comentarios y sugerencias de contenido, tanto en Facebook como en Instagram y WhatsApp.

Para alimentar y mejorar estos servicios, Meta recopila información generada a partir de la actividad del usuario: likes, comentarios, publicaciones, interacciones y hasta fotos almacenadas en el celular si se activa el procesamiento de la galería en la nube.

La función Meta AI se integra como chatbots, resúmenes automáticos y sugerencias de contenido en las principales redes sociales de Meta. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De acuerdo con los documentos de seguridad y privacidad de la propia empresa, el objetivo de recolectar estos datos radica en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial y el perfeccionamiento de sus productos.

Aunque Meta asegura que no comercializa los datos de manera directa, sí los emplea para mejorar algoritmos y compartir algunos resultados con terceros, lo que ha incrementado la sensibilidad social, en especial en regiones como la Unión Europea, donde existen regulaciones estrictas en materia de protección de datos.

Opciones para desactivar Meta AI en Facebook

Configurar Meta AI en Facebook implica seguir diversos pasos para limitar la presencia y el uso de los datos personales por parte de los modelos de inteligencia artificial de la empresa. Aunque la compañía no proporciona un “switch” general para eliminar la función, hay múltiples caminos para restringir su actividad.

La herramienta Meta AI se activa automáticamente al emplear la barra de búsqueda o al interactuar con ciertas funciones. Para reducir su visibilidad y notificaciones, los pasos son los siguientes:

Abrir la aplicación de Facebook e iniciar sesión. Escribir en la barra de búsqueda para que se despliegue la ventana de Meta AI. Buscar el ícono de información, representado por un círculo azul con una “i” en la parte superior de la pantalla. Elegir la opción “Silenciar” y establecer el período deseado de silencio, que va desde 15 minutos hasta “Hasta que yo decida”.

Este método no elimina el chatbot, pero ayuda a disminuir interrupciones y notificaciones automatizadas.

Usuarios pueden silenciar notificaciones y limitar la visibilidad de Meta AI en Facebook mediante opciones de configuración específicas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Desactivar resúmenes automáticos de comentarios

Meta AI también utiliza los datos de comentarios y publicaciones para generar resúmenes automáticos. Si se desea restringir esta función:

Acceder al menú de “Configuración y privacidad”.

Seleccionar “Configuración”.

Dirigirse a la sección de “Publicaciones”.

Localizar “Permitir resúmenes de comentarios en tus publicaciones” y desactivarlo.

Al aplicar este cambio, Meta AI dejará de desplegar resúmenes automáticos, permitiendo visualizar los comentarios de manera tradicional.

Cómo limitar la presencia de Meta AI en Instagram

En Instagram, el procedimiento es similar para gestionar Meta AI y el uso de la información personal.

Abrir la aplicación y pulsar “Menú” en la esquina superior derecha del perfil.

Acceder al “Centro de privacidad”.

Repetir el proceso para entrar a “Temas de privacidad” > “AI en Meta” > “Comenzar”.

Seguir los pasos para revisar los recursos y acceder a la sección de objeciones y solicitud de eliminación de datos del entrenamiento de IA.

Es relevante destacar que si las cuentas de Facebook e Instagram se encuentran vinculadas, la petición puede realizarse en solo una de ellas, y la empresa la considerará para ambos perfiles.

Instagram ofrece un Centro de privacidad donde los usuarios pueden gestionar la presencia de Meta AI y solicitar la eliminación de datos. (Europa Press)

Proceso para desactivar Meta AI en WhatsApp

En WhatsApp, la situación presenta mayores restricciones, ya que la posibilidad de desactivar totalmente Meta AI es inexistente. El botón específico de inteligencia artificial permanece en la interfaz, aunque es posible reducir su visibilidad:

Abrir WhatsApp.

Acceder a “Configuración” tocando los tres puntos en la esquina superior derecha.

Ir a “Chats” y luego “Configurar Meta AI”.

Escoger la opción para “Ocultar botón de IA” o modificar las notificaciones relacionadas.

Aunque la opción de quitar por completo la influencia de la inteligencia artificial no está disponible en WhatsApp, estos ajustes permiten evitar activaciones accidentales o la aparición predominante del botón asociado a Meta AI.

No existen alternativas de objeción formal a la recopilación de datos en esta plataforma, y los métodos para eludir la IA mediante versiones obsoletas de la aplicación no se recomiendan, ya que exponen al usuario a brechas de seguridad.