‘Las guerreras K-Pop’: estas son las cinco escenas más vistas de la película de Netflix

El momento más popular del largometraje animado es la presentación de ‘Soda Pop’ de los Saja Boys, la banda rival de HUNTR/X

Dentro del universo de las Guerreras K-pop, la banda rival de HUNTR/X es Saja Boys. (Netflix)

‘Las guerreras K-Pop’ se ha posicionado como la película número uno en Netflix. Ante su éxito, la compañía reveló cuáles son las cinco escenas más vistas de la cinta.

En el primer puesto destaca la presentación de ‘Soda Pop’ de los Saja Boys, la banda rival de HUNTR/X.

Asimismo, Netflix ha identificado los instantes que pertenecen a esta escena que son los favoritos de los fanáticos:

  • Jinu sacude el hombro hacia Rumi.
  • La camisa de Abby Saja se levanta.
  • Los chicos sorprenden al público haciendo corazones espontáneamente.
  • La coreografía principal.
"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Qué otras escenas de ‘Las guerreras K-Pop’ son las más vistas

Además de la presentación de ‘Soda Pop’ de los Saja Boys, estas son las otras cuatro escenas más vistas de la película ‘Las guerreras K-Pop’:

2. HUNTR/X y Saja Boys se enfrentan en un programa de variedades.

La competencia entre HUNTR/X y los Saja Boys se vuelve pública cuando las cámaras captan el enfrentamiento. Rumi, Mira y Zoey interrumpen la aparición de los chicos en el programa de variedades ¡Juega con nosotros!, buscando sorprenderlos tras bambalinas.

Sin embargo, Jinu descubre su plan e invita a las chicas a unirse al grupo. Durante la serie de bromas, Baby Saja vence en un concurso de salsa picante y pronuncia su recordada frase: “Goo goo ga ga”.

En esta escena, la rivalidad
En esta escena, la rivalidad entre los grupos se vuelve más notoria. (Netflix)

3. HUNTR/X y Saja Boys pelean en la casa de baños.

El enfrentamiento en la casa de baños se convierte en un verdadero caos: ambos grupos pelean por la atención de los fans en medio de armas que chocan, suelos peligrosamente resbaladizos y el ataque inesperado de demonios acuáticos. Sin embargo, dos momentos destacan entre los fans:

  • Jinu corre por el pasillo con una risa traviesa tras soltar a los demonios de agua contra HUNTR/X.
  • Jinu acerca a Rumi a su pecho al notar, a través de un rasgón en su traje, sus marcas demoníacas. El gesto, que podría parecer un movimiento de combate, se transforma casi en un abrazo, ya que Jinu aprovecha la cercanía para curarle la herida con una toalla.
Esta escena se caracteriza porque
Esta escena se caracteriza porque Jinu descubre las marcas de Rumi. (Netflix)

4. El avance de ‘Golden‘.

Tanto fuera como dentro de la pantalla, ‘Golden‘ se convierte en un éxito en cuanto el público escucha su coro. El avance marca el primer momento en que se presenta la luminosa introducción de lo que será el himno de la película.

Este lanzamiento ocurre antes de lo planeado. Impulsada por la presión de liderar a HUNTR/X y la inminente creación de la Golden Honmoon, Rumi decide adelantar la publicación del avance de la canción.

‘Golden‘, además de ser sumamente pegadiza, se vuelve fundamental tanto para la trama como para el desarrollo del personaje de Rumi.

5. Rumi desafía la gravedad.

En un momento completamente propio de una estrella pop, Rumi, la vocalista de HUNTR/X, toma un anillo dorado y se eleva sobre el público que la aclama, justo cuando la Honmoon Dorada empieza a materializarse en todo el estadio.

En este momento, Rumi presenta
En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)

La perfección de la escena se intensifica aún más por el caos de un ataque demoníaco que ocurre tras bambalinas.

De qué trata ‘Las guerreras K-Pop’

Desde su lanzamiento el 20 de junio DE 2025, ‘KPop Demon Hunters‘, conocida en Latinoamérica como ‘Las guerreras K-pop’, se ha consolidado como uno de los grandes éxitos del año en Netflix.

La película, producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, fusiona la energía dinámica del K-pop con fantasía, acción sobrenatural y un destacado humor visual.

Los Saja Boys son los
Los Saja Boys son los rivales de HUNTR/X. (Netflix)

La trama gira en torno a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes, además de brillar como estrellas del pop coreano, llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

Según la mitología de la película, su música tiene el poder de generar un campo de energía que protege a la humanidad de los espíritus malignos que se alimentan de las almas.

El conflicto principal se intensifica con la llegada de los Saja Boys, una boy band rival cuyos miembros, en realidad, son demonios liderados por el carismático y peligroso Jinu.

Mientras HUNTR/X intenta mantener el equilibrio, Rumi deberá enfrentarse a un secreto personal que ha guardado durante mucho tiempo, poniendo a prueba su lealtad, su fortaleza y su verdadera identidad.

