Tecno

De la ficción a la realidad: esta memoria SSD se autodestruye por dentro al presionar un botón

El dispositivos ha sido diseñado para usuarios que requieren máxima seguridad para información sensible

Guardar
A diferencia de lo visto
A diferencia de lo visto en películas o cómics, el sistema no utiliza explosivos ni genera humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una escena ya vista tanto en cómics modernos como en películas de acción: un agente secreto está a punto de ser capturado por sus perseguidores y, de repente, saca de su bolsillo una memoria portátil —con información extremadamente confidencial— y presiona un botón que automáticamente causa la autodestrucción del dispositivo.

El fabricante de dispositivos de almacenamiento TeamGroup presentó su nueva unidad SSD portátil T-Create Expert P35S, que busca garantizar la protección total de la información ante posibles intentos de acceso no autorizado. Más allá de las habituales soluciones de cifrado o contraseñas, este modelo introduce una función única: un botón externo permite activar un mecanismo de autodestrucción física de los chips de memoria para borrar los datos de manera irreversible.

La propuesta del T-Create Expert P35S no recurre a efectos aparatosos ni visibles. En lugar de explosiones o humo, el sistema desarrollado por TeamGroup utiliza lo que la empresa define como un “circuito de destrucción de datos de un solo clic”, basado en la destrucción física de los chips que almacenen la información. La compañía asegura que este procedimiento permite “alcanzar un borrado de datos verdaderamente irreversible”, garantizando la imposibilidad de recuperación.

La empresa advierte que este
La empresa advierte que este dispositivo no está pensado para el almacenamiento cotidiano, sino para quienes manejan información altamente sensible. (TeamGroup)

El dispositivo, cuya comercialización aún no tiene fecha ni precio confirmado, estará disponible en cuatro capacidades: desde 256GB hasta 2TB. Para minimizar los riesgos de activación accidental, la unidad incorpora diversas salvaguardas en el propio botón.

Es necesario conectar la SSD a un ordenador mediante un cable USB-C y, además, el mecanismo del botón es de doble etapa: primero se debe deslizar el interruptor hasta una posición inicial, donde se revela una advertencia roja, requiriendo cierta presión; posteriormente, solo si se aplica una fuerza adicional, se activa el proceso final de autodestrucción.

Una vez iniciado este procedimiento, la eliminación completa de los datos continúa aunque el dispositivo se desconecte, hasta convertir el disco en chatarra electrónica inutilizable. La empresa detalla que este proceso garantiza la ausencia total de residuos de información, lo que imposibilita cualquier recuperación posterior.

El mecanismo de autodestrucción solo
El mecanismo de autodestrucción solo puede activarse con un proceso de doble etapa, minimizando riesgos de uso accidental. (Teamgroup)

Por esta razón, TeamGroup advierte que el P35S “no está destinado a consumidores generales, copias de seguridad personales ni almacenamiento diario”, sino a usuarios que deban manipular y transportar información confidencial o clasificada.

Además de su característica de autodestrucción, el T-Create Expert P35S cuenta con un puerto USB-C 3.2 Gen 2, con lo que alcanza velocidades de lectura y escritura de hasta 1.000MB/s. Su diseño compacto presenta poco más de 9 centímetros de longitud (3,5 pulgadas) y un peso de 42 gramos.

Qué diferencia a un disco duro de una SSD

La principal diferencia entre un disco duro tradicional (HDD) y una unidad de estado sólido (SSD) radica en la tecnología que emplean para guardar información, lo que determina aspectos como velocidad, resistencia y precio.

Las unidades de memoria portátiles
Las unidades de memoria portátiles vienen con distintas capacidades de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El HDD funciona con componentes mecánicos: utiliza platos giratorios recubiertos de material magnético y un brazo móvil que lee y escribe los datos. Este mecanismo lo vuelve más lento, vulnerable a golpes, ruidoso y de mayor consumo energético, aunque es una opción más económica para almacenar grandes volúmenes de información.

En contraste, el SSD prescinde de partes móviles y emplea chips de memoria flash, similares a los de un teléfono o memoria USB, pero más rápidos y grandes. Esto permite un acceso casi inmediato a los datos, mayor resistencia a impactos, silencio absoluto y un consumo energético reducido, lo que resulta útil para portátiles y dispositivos móviles.

Temas Relacionados

DispositivosSSDDisco duroLo último en tecnología

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: qué significa Análisis de big data

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa

Jeff Bezos presenta la nave espacial de Blue Origin que irá a la Luna

El lanzamiento está previsto para realizarse entre fines de 2025 e inicios de 2026

Jeff Bezos presenta la nave

Así es Kosmos, la inteligencia artificial que promete acelerar los descubrimientos científicos

La plataforma combina agentes automáticos capaces de revisar información y generar hipótesis propias en tiempo récord. La importancia de integrar supervisión humana y la visión crítica en cada avance, según los expertos

Así es Kosmos, la inteligencia

La nueva medida de X contra las cuentas de bots: información clave del usuario en todos los perfiles

La actualización también introduce nuevas opciones de configuración

La nueva medida de X

Roblox establece nuevas medidas de protección infantil: cuándo entrarán en vigencia

La compañía implementará restricciones en los chats entre usuarios jóvenes y adultos desconocidos en distintos países, como parte de una estrategia ampliada de seguridad

Roblox establece nuevas medidas de
DEPORTES
Fernando Puma Martínez vs. Jesse

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

Vélez recibirá a Argentinos Juniors en el inicio de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Central Córdoba y San Lorenzo buscarán un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn jugarán la primera final por el segundo ascenso a la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Evangelina Anderson confesó por qué

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Crononutrición: por qué es importante

Crononutrición: por qué es importante el horario del desayuno en la salud y longevidad de los adultos mayores

Detectaron el primer caso de virus autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

Un estudio identificó el impactante secreto detrás de los movimientos de las serpientes

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela