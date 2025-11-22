Tecno

Cómo liberar espacio en Gmail sin pagar en noviembre 2025

Solo debes escribir en la barra de búsqueda de Gmail el comando larger:15MB, y la plataforma te mostrará todos los correos que ocupan más de ese tamaño

Gmail es uno de los
Gmail es uno de los correos más usados y su almacenamiento se suma al espacio general de tu cuenta de Google. (Google)

Gmail es uno de los servicios de correo electrónico más utilizados y su espacio forma parte del almacenamiento general de una cuenta de Google. Cada cuenta dispone de 15 GB de almacenamiento gratuito, que se comparten entre Gmail, Google Drive y Google Fotos.

Dado que es habitual acumular numerosos correos electrónicos, incluyendo archivos adjuntos pesados, Gmail puede ocupar rápidamente una gran proporción de este espacio.

Para quienes buscan liberar espacio sin tener que pagar por almacenamiento adicional, existe una opción práctica que puedes aplicar en noviembre de 2025.

Aplicar este filtro, ayudar a
Aplicar este filtro, ayudar a clasificar de una mejor forma el contenido del correo electrónico. (Gmail)

Solo tienes que ingresar en la barra de búsqueda de Gmail el comando larger:15MB. Así, el sistema te mostrará todos los correos electrónicos que ocupan 15 MB o más.

Este método permite identificar fácilmente los mensajes más pesados, que suelen ser los responsables de consumir gran parte de tu almacenamiento. Una vez que aparecen en la lista, puedes revisar y eliminar aquellos que ya no necesitas, liberando espacio de manera eficiente.

Además, puedes modificar el número dentro del comando para encontrar correos de diferente tamaño. Por ejemplo, escribir larger:5MB mostrará todos los correos que superen los cinco megabytes.

Como suelen acumularse muchos correos
Como suelen acumularse muchos correos y adjuntos pesados, Gmail puede llenar tu espacio muy rápido. (Google)

Esta técnica es sencilla y rápida, y resulta especialmente útil para quienes desean mantener su bandeja de entrada y su cuenta de Google organizadas y libres de archivos innecesarios.

Qué pasa cuando una cuenta de Google se queda sin almacenamiento

Cuando una cuenta de Google se queda sin almacenamiento, significa que el usuario ha superado el límite de espacio gratuito. Esto provoca múltiples restricciones en los servicios de Google, afectando tanto la gestión de archivos como la experiencia general en la plataforma.

En primer lugar, ya no es posible subir archivos o imágenes a Google Drive, lo que impide agregar documentos, fotos o cualquier tipo de contenido nuevo. Tampoco se podrán realizar copias de seguridad de fotos ni videos en Google Fotos, lo cual puede significar perder recuerdos valiosos si el dispositivo se daña o se pierde.

Este método ayuda a ubicar
Este método ayuda a ubicar los mensajes más pesados, que son los que más espacio consumen. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

En el caso de Gmail, cuando se agota el espacio, podrías dejar de poder enviar o recibir correos electrónicos, lo que puede dificultar tu comunicación personal o profesional.

Además, no podrás crear archivos nuevos en aplicaciones colaborativas como Google Vids, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos y Formularios de Google. Los archivos afectados tampoco podrán ser editados ni copiados por ningún usuario hasta que reduzcas tu consumo de almacenamiento.

La restricción también afecta la creación de copias de seguridad de archivos nuevos en Grabadora, dejando sin respaldo los archivos de audio guardados recientemente.

Cuando tu cuenta de Google
Cuando tu cuenta de Google se queda sin espacio, significa que superaste el almacenamiento gratis disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de todas estas limitaciones, podrás seguir accediendo a tu Cuenta de Google, aunque no tendrás permisos para modificar o agregar nueva información.

Si permaneces por encima de tu cuota de almacenamiento durante dos años o más, Google podría eliminar todo el contenido almacenado en tu cuenta, incluyendo correos electrónicos, archivos de Google Fotos, documentos de Drive y copias de seguridad de tu dispositivo Android.

Antes de realizar esta eliminación, Google te notificará por correo electrónico o mediante notificaciones dentro de sus productos, avisándote al menos con tres meses de anticipación.

Los archivos afectados tampoco podrán
Los archivos afectados tampoco podrán editarse ni copiarse hasta que liberes espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ese periodo, tendrás la oportunidad de recuperar espacio eliminando archivos, adquirir almacenamiento adicional o descargar tus datos antes de que puedan ser eliminados definitivamente. Tomar acción a tiempo es esencial para evitar la pérdida de información importante.

Cómo evitar que se acumulen correos electrónicos en Gmail

Para evitar la acumulación de correos electrónicos en Gmail, es útil revisar la bandeja de entrada de forma regular y eliminar mensajes innecesarios. Organiza los correos en etiquetas o carpetas, y utiliza filtros para clasificar automáticamente los mensajes importantes.

Darse de baja de listas de correo y promociones que no te interesan también ayuda a mantener el orden. Además, vacía periódicamente la carpeta de spam y la papelera para liberar espacio y mantener tu cuenta organizada.

