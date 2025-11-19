Glosario de tecnología: qué significa Sistemas inalámbricos

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo interactuamos con otros hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el vasto mundo de la tecnología.

Qué significa Sistemas inalámbricos

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Getty Images)

Sistemas inalámbricos son aquellos en los que la comunicación entre dispositivos se realiza a través de ondas electromagnéticas, sin necesidad de cables o hilos. Esta tecnología permite la transmisión de información entre dispositivos conectados al mismo sistema, permitiendo a los usuarios interactuar sin tener que utilizar cables u otros medios físicos.

Los sistemas inalámbricos ofrecen una solución práctica para conectar dispositivos sin necesidad de cables. Esta tecnología puede ser usada para mejorar la productividad, reducir los costos y aumentar la seguridad.

¿Cómo funciona un sistema inalámbrico

Un sistema inalámbrico es una solución de comunicación que permite a los usuarios conectarse sin cables. Esta tecnología es muy útil para conectar dispositivos entre sí, así como para transmitir información a largas distancias. A continuación se presentan los conceptos básicos sobre cómo funciona un sistema inalámbrico:

Componentes . Los componentes principales de un sistema inalámbrico son el transmisor, el receptor y el medio de transmisión (comúnmente el aire). El transmisor es el dispositivo que envía la información y el receptor es el dispositivo que recibe la información. Señales . Las señales inalámbricas son ondas electromagnéticas emitidas por un transmisor e interceptadas por un receptor. Estas ondas se propagan en línea recta a través del medio de transmisión, lo que significa que la señal no puede pasar a través de obstáculos físicos como paredes o edificios. Frecuencias . Las frecuencias utilizadas para los sistemas inalámbricos varían dependiendo del propósito y del medio de transmisión. Los sistemas inalámbricos modernos utilizan frecuencias desde algunos hertz (Hz) hasta algunos gigahertz (GHz). Potencia . La potencia del transmisor determina la distancia y la calidad de la señal. Cuanto mayor sea la potencia, más lejos llegará la señal y mejor será su calidad. Sin embargo, hay límites legales para los niveles máximos de potencia permitidos dependiendo del país. Seguridad . La mayor preocupación con los sistemas inalámbricos es su vulnerabilidad a intrusiones no autorizadas. Por lo tanto, muchos proveedores incluyen capacidades de encriptación en sus productos para mantener los datos seguros durante su transmisión por el aire.

En resumen, un sistema inalámbrico consta de tres componentes principales: un transmisor, un receptor y un medio de propagación (generalmente el aire). Esta tecnología envía datos en forma de ondas electromagnéticas a través del medio con diferentes niveles de potencia para lograr diferentes distancias y calidades en las señales transmitidas. Además, muchas soluciones ofrecen características adicionales como encriptación para garantizar la privacidad y seguridad de los datos transmitidos por esta tecnología.

Origen de los sistemas inalámbricos

Los sistemas inalámbricos han existido desde hace muchos años. Sin embargo, su origen oficial se remonta al siglo XIX. El primer dispositivo inalámbrico fue inventado por el inventor italiano Guglielmo Marconi en 1895, cuando descubrió una manera de transmitir señales de radio a grandes distancias. Esta fue la primera vez que un sistema inalámbrico fue utilizado para fines comerciales y militares y dio lugar a muchos avances posteriores.

A finales del siglo XX, los avances en tecnología permitieron que surgiera un nuevo tipo de sistema inalámbrico: el WiFi. Esta tecnología permite a los usuarios conectarse a internet sin la necesidad de cables físicos, lo que resultó en un cambio radical en la forma en que nos conectamos. Desde entonces, el WiFi se ha convertido en un estándar mundial para la conexión inalámbrica y se utiliza ampliamente tanto para usuarios domésticos como comerciales.

Los sistemas inalámbricos también han tenido un impacto significativo en el campo de las telecomunicaciones. Los teléfonos celulares, por ejemplo, dependen principalmente del uso de sistemas inalámbricos para realizar sus llamadas telefónicas y proporcionar datos móviles. Además, los servicios celulares actualmente ofrecen conexiones 4G y 5G (siglas de «Quinta Generación»), lo que permite a los usuarios disfrutar de velocidades más rápidas y mejores servicios móviles.

Los sistemas inalámbricos también juegan un papel importante en el área doméstica. Por ejemplo, los hogares modernos están equipados con tecnologías como Bluetooth, Wi-Fi Direct y NFC (sigla de «Comunicación de campo cercano»). Estas son todas formas diferentes de interconexión sin cables entre dispositivos electrónicos diferentes. Las cuales permiten a los usuarios hacer cosas como, por ejemplo, transferir archivos entre teléfonos inteligentes o compartir contenido sin necesidad de cables físicos.

En definitiva, los sistemas inalámbricos han cambiado radicalmente la forma en que nos conectamos tanto entre nosotros como con nuestros dispositivos electrónicos diarios. Desde su descubrimiento hace más de 125 años hasta ahora, han experimentado numerosísimas mejoras gracias al trabajo arduo realizado por miles de ingenieros alrededor del mundo. Siendo así una parte indispensable del mundo moderno en todos sus ámbitos.

Tipos de sistemas inalámbricos

Los sistemas inalámbricos han ganado mucha popularidad debido a la práctica de compartir información y recursos sin necesidad de cables. Esta tecnología es muy versátil y ofrece varias opciones para los usuarios. Aquí hay una descripción de los principales tipos de sistemas inalámbricos:

Wifi . El Wi-Fi es la tecnología inalámbrica más comúnmente utilizada en la actualidad. Esta tecnología le permite conectarse a una red sin tener que usar cables. Se utiliza principalmente para navegar por Internet, pero también se puede usar para compartir archivos e impresoras en un área local. Bluetooth . El Bluetooth es un estándar de comunicación inalámbrica diseñado para interconectar dispositivos a corto alcance, como teléfonos celulares, computadoras portátiles, auriculares y dispositivos periféricos. Esta tecnología le permite transferir datos entre dispositivos sin necesidad de cables o conexiones físicas. Redes celulares . Las redes celulares son redes inalámbricas que se utilizan para proporcionar servicios de voz y datos a través de teléfonos celulares o tabletas conectados a la red. Están basadas en diferentes estándares como CDMA, GSM o LTE, que definen el modo en que se transmiten los datos entre los dispositivos móviles y las torres base (BS) ubicadas en diferentes lugares del mundo. Radiofrecuencia (RF) . La radiofrecuencia es un tipo de tecnología inalámbrica que utiliza ondas electromagnéticas para transmitir señales entre dispositivos a larga distancia, como radios portátiles, walkie-talkies y otros dispositivos similares. Esta tecnología se puede usar tanto para propósitos militares como civiles e industriales. Sistema Inalámbrico Local (WLAN) . Los WLAN son redes inalámbricas locales diseñadas para proporcionar servicios tales como navegación por Internet o transferencia de archivos dentro de un área limitada (comunidades cerradas). Están compuestas por routers inalámbricos que actúan como puerta de entrada al resto del mundo exterior y permiten conectar varios ordenadores e impresoras dentro del área local sin necesidad de cables físicamente conectados entre ellas.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.