Tecno

Qué es Cloudflare y qué significa challenges.cloudflare.com: el filtro que bloqueó hoy el internet

Esta red, que funciona como filtro y sistema de protección, presenta fallas que han afectado el funcionamiento de X, ChatGPT, League of Legends, Canva y otras plataformas

Guardar
Cloudfare proporciona la red para
Cloudfare proporciona la red para que diversas plataformas y redes sociales puedan funcionar. REUTERS/Yves Herman/File Photo

La red de Cloudflare está presentando fallos que afectan el funcionamiento de varias plataformas, entre ellas X (antes Twitter), League of Legends, ChatGPT y Canva.

Esta es una empresa de tecnología especializada en servicios de seguridad y rendimiento para páginas web y aplicaciones. Su red actúa como filtro y protección frente a ataques automatizados, intentos de fraude y accesos no autorizados, asegurando que los visitantes legítimos puedan utilizar los servicios sin interrupciones.

La empresa tecnológica investiga una anomalía que impide el acceso normal a aplicaciones y sitios web, e informó que los consumidores pueden encontrarse con errores al intentar ingresar.

La caída de X ha
La caída de X ha afectado a diversos usuarios en todo el mundo, ya que imposibilita ingresar a la red social. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Durante esta interrupción, los usuarios observan el mensaje: “Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar” al acceder a las plataformas afectadas.

Este aviso se relaciona con los desafíos de seguridad implementados por Cloudflare, mecanismos que permiten verificar si el visitante es un humano y no un bot, según la explicación de la compañía en su sección para desarrolladores.

Qué es Cloudfare

Cloudflare es una empresa tecnológica dedicada a proporcionar servicios de seguridad, rendimiento y confiabilidad para sitios web y aplicaciones en internet.

Su infraestructura global actúa como una red intermedia entre los visitantes de un sitio y los servidores donde se aloja su contenido.

La falla produce que aparezca
La falla produce que aparezca este mensaje en diversas plataformas. (Canva)

Cloudflare protege a millones de páginas web a nivel mundial frente a amenazas como ataques de denegación de servicio (DDoS), bots maliciosos y accesos no autorizados, filtrando el tráfico y permitiendo solo las conexiones legítimas.

La plataforma ofrece diversas soluciones, entre ellas cortafuegos de aplicaciones web, sistemas de mitigación de ataques, optimización de velocidad y distribución de contenido a través de una red de entrega (CDN).

Gracias a esta red global distribuida, los usuarios pueden acceder a los sitios protegidos por Cloudflare de manera más rápida y segura, sin importar su ubicación.

Qué es challenges.cloudflare.com

Los desafíos de Cloudflare son mecanismos de seguridad que permiten distinguir entre visitantes humanos y automatizados, como bots o scripts, al ingresar a un sitio web.

ChatGPT también se encuentra presentando
ChatGPT también se encuentra presentando fallas debido a Cloudfare. (OpenAI)

Cuando se activa un desafío, Cloudflare solicita al navegador realizar ciertas comprobaciones técnicas que ayudan a confirmar la legitimidad del usuario. Este proceso puede incluir la evaluación de señales del lado del cliente o una acción sencilla, como marcar una casilla o pulsar un botón.

Estos desafíos están diseñados para proteger las aplicaciones sin generar fricciones innecesarias.

La mayoría de los usuarios los superan de forma automática, sin notar cambios en su experiencia de navegación. A diferencia de otros métodos, Cloudflare no utiliza CAPTCHA tradicionales ni pruebas visuales como identificar imágenes o escribir caracteres distorsionados. Todos los desafíos son livianos, respetan la privacidad y están optimizados para el tráfico legítimo.

Por qué Cloudflare está presentado fallas globales

Aunque el incidente tuvo un impacto global, la causa original no se ha aclarado. Los primeros reportes sugirieron que el problema ocurrió durante tareas de mantenimiento programadas por Cloudflare, pero la empresa no brindó detalles específicos sobre lo sucedido.

No se ha detectado la
No se ha detectado la causa inicial del fallo de Cloudfare. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ADSLZone recoge: “Cloudflare había programado un mantenimiento durante el día de hoy en diferentes áreas del mundo, pero sus servidores parecen no haber respondido bien a dichas tareas”. Esto indica que el origen del fallo podría deberse a una combinación de factores en los que la compañía continúa trabajando.

La situación se complicó aún más porque varios sitios dedicados a monitorear caídas, como Downdetector y Down for Everyone or Just Me, también experimentaron problemas debido a su dependencia de la infraestructura de Cloudflare.

Por este motivo, consultar el estado real de muchos servicios se vuelve más difícil y, ante la interrupción, resultan menos confiables los datos que pueden proporcionar estas plataformas.

La única alternativa para los usuarios es aguardar a que los servicios se restablezcan, ya que se trata de una falla ajena a su control.

Temas Relacionados

CloudfareXCanvaChatGPTLeague of LegendsInternetTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Evita que otros usen tu celular aunque borren todos los datos: pasos para protegerse

Adoptar la protección avanzada en Android impide que personas no autorizadas accedan o utilicen un smartphone incluso tras un restablecimiento de fábrica

Evita que otros usen tu

Las 3 amenazas digitales más peligrosas del momento y cómo evitar caer en ellas

Las tres familias maliciosas destacan por su capacidad para comprometer sistemas y extraer información sensible de navegadores, correos y aplicaciones

Las 3 amenazas digitales más

Descubre imágenes en exclusiva del cometa 3I/ATLAS: cuándo, hora y por dónde verlas gratis

La transmisión de la NASA permitirá observar registros visuales inéditos del cometa 3I/ATLAS, en una sesión abierta a escala global a través de diversas plataformas en la web

Descubre imágenes en exclusiva del

Falla mundial de X, la red social de Elon Musk: deja sin acceso a millones de usuarios

Durante la mañana del 18 de noviembre de 2025, X se volvió inaccesible en web y móvil debido a una interrupción masiva

Falla mundial de X, la

Google Photos suma seis funciones impulsadas por IA para organizar y editar imágenes con mayor precisión

La plataforma incorpora nuevas herramientas basadas en Nano Banana y Gemini para editar, buscar y transformar imágenes mediante lenguaje natural

Google Photos suma seis funciones
DEPORTES
“Modo casino”, el especial diseño

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas de F1 durante la madrugada de este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

TELESHOW
La contundente sentencia de Sabrina

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

El duro testimonio de Cami Mayan sobre sus últimos días en Inglaterra con Alexis Mac Allister: “Era horrible”

Pampita sorprendió al revelar cuántos óvulos congelados conserva: “Tenía miedo de no quedar embarazada”

INFOBAE AMÉRICA

Comenzaron las primeras salidas del

Comenzaron las primeras salidas del gabinete de Daniel Noboa, luego de la derrota electoral

El dolor crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta

República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal