Gestionar varios perfiles y números en WhatsApp desde un solo iPhone, será posible muy pronto

WhatsApp estrena gestión de múltiples cuentas en iOS y avanza en privacidad personalizada

WhatsApp se encuentra en pleno despliegue de una de sus funciones más solicitadas por quienes utilizan más de un número telefónico en su día a día: la gestión de múltiples cuentas desde una sola aplicación en dispositivos iOS.

Esta mejora, reportada por usuarios de la versión beta para iOS, permite agregar y alternar diferentes perfiles sin cerrar sesión ni depender de aplicaciones externas como WhatsApp Business. Ahora es posible responder mensajes personales y profesionales desde un mismo iPhone, agilizando la organización y conservando la privacidad en todo momento.

Cuál es la nueva función de WhatsApp en iPhone

WhatsApp anuncia fin de soporte para modelos antiguos de iPhone tras lanzamiento de gestión multi-cuenta

Con la llegada de la opción de múltiples cuentas, los usuarios pueden registrar dos números o perfiles diferentes y gestionarlos de manera completamente independiente.

Cada cuenta mantiene su historial de chats, copias de seguridad, configuraciones de notificaciones y preferencias. El acceso se encuentra en el apartado “Lista de cuentas” del menú de configuración, donde es posible agregar un nuevo número, ya sea inédito o usado previamente en otro dispositivo o en WhatsApp Business.

Cómo funciona la activación multi-cuenta en iOS

El sistema facilita la integración de cuentas por varios métodos: ingresando el número manualmente, vinculando una cuenta existente mediante escaneo de un código QR o trayendo un perfil desde otro teléfono.

Toda interacción resulta inmediata y sencilla, permitiendo cambiar de una cuenta a otra mediante accesos directos o atajos de la interfaz, y sin que los mensajes, archivos ni configuraciones se mezclen.

La opción multi-cuenta de WhatsApp revoluciona la organización en iPhone y mejora la seguridad

Uno de los puntos destacados del nuevo sistema es la gestión aislada de la privacidad y la seguridad. Opciones como App Lock, que utiliza Face ID o Touch ID, pueden configurarse por separado en cada cuenta para controlar el acceso individual.

Las notificaciones, preferencias de archivado, tonos y hasta las reglas de descarga automática de archivos multimedia permanecen independientes, brindando así una experiencia personalizada y adaptable para cada tipo de usuario.

Además, cuando se utiliza más de una cuenta, WhatsApp ha optimizado la manera en que presenta las notificaciones para especificar a qué perfil corresponde un mensaje nuevo, evitando confusiones y mejorando la gestión de actividades dentro de la aplicación.

La integración incluye la posibilidad de eliminar o reactivar cuentas de forma sencilla, guardando los datos previos para facilitar el proceso de reincorporación al servicio.

Cómo cambiar de cuentas en WhatsApp

Cada cuenta de WhatsApp gestionará archivos de manera diferente, permitiendo la independencia y privacidad en el mismo dispositivo

Para alternar entre los perfiles registrados, los usuarios pueden acceder directamente al menú dedicado y seleccionar la cuenta activa con un solo toque. WhatsApp incorpora atajos, como la pulsación prolongada en la pestaña de Configuración, o incluso el doble toque, para cambiar de forma rápida entre cuentas activas.

El historial de chats, la configuración y los mensajes se cargan de manera instantánea, sin necesidad de reiniciar la aplicación ni volver a autenticar la identidad.

Este sistema, ya disponible para algunos probadores de la beta y que se ampliará en futuras actualizaciones, elimina la dependencia de aplicaciones adicionales y mejora la seguridad al centralizar la gestión de múltiples números en un entorno protegido.

WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de iPhone

Mientras la función de múltiples cuentas avanza entre los usuarios de iOS, se acerca una fecha clave para quienes utilizan dispositivos de generaciones anteriores. A partir del 30 de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una lista de iPhones que no cumplan con los requisitos mínimos de actualización y seguridad exigidos por Meta.

Los modelos afectados incluyen iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, especialmente aquellos que no han podido actualizar su sistema operativo a versiones recientes compatibles.

La decisión, según la compañía, responde a la necesidad de garantizar seguridad, eficiencia y acceso a funciones avanzadas, como videollamadas en alta resolución, cifrado de extremo a extremo e integración con inteligencia artificial.

Los usuarios con teléfonos fuera de soporte verán limitaciones crecientes, errores de funcionamiento y exposición a riesgos de seguridad, ya que WhatsApp dejará de emitir parches para plataformas que ya no cuentan con actualizaciones del fabricante.

Meta recomienda que los usuarios afectados actualicen su dispositivo a modelos compatibles con iOS 12 o versiones superiores, para asegurar la continuidad y protección de sus comunicaciones en la plataforma de mensajería.