Tecno

Gestionar varios perfiles y números en WhatsApp desde un solo iPhone, será posible muy pronto

Chats, archivos y configuraciones aisladas, serán las funciones con seguridad más usadas

Guardar
WhatsApp estrena gestión de múltiples
WhatsApp estrena gestión de múltiples cuentas en iOS y avanza en privacidad personalizada - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp se encuentra en pleno despliegue de una de sus funciones más solicitadas por quienes utilizan más de un número telefónico en su día a día: la gestión de múltiples cuentas desde una sola aplicación en dispositivos iOS.

Esta mejora, reportada por usuarios de la versión beta para iOS, permite agregar y alternar diferentes perfiles sin cerrar sesión ni depender de aplicaciones externas como WhatsApp Business. Ahora es posible responder mensajes personales y profesionales desde un mismo iPhone, agilizando la organización y conservando la privacidad en todo momento.

Cuál es la nueva función de WhatsApp en iPhone

WhatsApp anuncia fin de soporte
WhatsApp anuncia fin de soporte para modelos antiguos de iPhone tras lanzamiento de gestión multi-cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la opción de múltiples cuentas, los usuarios pueden registrar dos números o perfiles diferentes y gestionarlos de manera completamente independiente.

Cada cuenta mantiene su historial de chats, copias de seguridad, configuraciones de notificaciones y preferencias. El acceso se encuentra en el apartado “Lista de cuentas” del menú de configuración, donde es posible agregar un nuevo número, ya sea inédito o usado previamente en otro dispositivo o en WhatsApp Business.

Cómo funciona la activación multi-cuenta en iOS

El sistema facilita la integración de cuentas por varios métodos: ingresando el número manualmente, vinculando una cuenta existente mediante escaneo de un código QR o trayendo un perfil desde otro teléfono.

Toda interacción resulta inmediata y sencilla, permitiendo cambiar de una cuenta a otra mediante accesos directos o atajos de la interfaz, y sin que los mensajes, archivos ni configuraciones se mezclen.

La opción multi-cuenta de WhatsApp
La opción multi-cuenta de WhatsApp revoluciona la organización en iPhone y mejora la seguridad - (Foto: WhatsApp)

Uno de los puntos destacados del nuevo sistema es la gestión aislada de la privacidad y la seguridad. Opciones como App Lock, que utiliza Face ID o Touch ID, pueden configurarse por separado en cada cuenta para controlar el acceso individual.

Las notificaciones, preferencias de archivado, tonos y hasta las reglas de descarga automática de archivos multimedia permanecen independientes, brindando así una experiencia personalizada y adaptable para cada tipo de usuario.

Además, cuando se utiliza más de una cuenta, WhatsApp ha optimizado la manera en que presenta las notificaciones para especificar a qué perfil corresponde un mensaje nuevo, evitando confusiones y mejorando la gestión de actividades dentro de la aplicación.

La integración incluye la posibilidad de eliminar o reactivar cuentas de forma sencilla, guardando los datos previos para facilitar el proceso de reincorporación al servicio.

Cómo cambiar de cuentas en WhatsApp

Cada cuenta de WhatsApp gestionará
Cada cuenta de WhatsApp gestionará archivos de manera diferente, permitiendo la independencia y privacidad en el mismo dispositivo - (WhatsApp)

Para alternar entre los perfiles registrados, los usuarios pueden acceder directamente al menú dedicado y seleccionar la cuenta activa con un solo toque. WhatsApp incorpora atajos, como la pulsación prolongada en la pestaña de Configuración, o incluso el doble toque, para cambiar de forma rápida entre cuentas activas.

El historial de chats, la configuración y los mensajes se cargan de manera instantánea, sin necesidad de reiniciar la aplicación ni volver a autenticar la identidad.

Este sistema, ya disponible para algunos probadores de la beta y que se ampliará en futuras actualizaciones, elimina la dependencia de aplicaciones adicionales y mejora la seguridad al centralizar la gestión de múltiples números en un entorno protegido.

WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos de iPhone

Mientras la función de múltiples cuentas avanza entre los usuarios de iOS, se acerca una fecha clave para quienes utilizan dispositivos de generaciones anteriores. A partir del 30 de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una lista de iPhones que no cumplan con los requisitos mínimos de actualización y seguridad exigidos por Meta.

Los modelos afectados incluyen iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, especialmente aquellos que no han podido actualizar su sistema operativo a versiones recientes compatibles.

La decisión, según la compañía, responde a la necesidad de garantizar seguridad, eficiencia y acceso a funciones avanzadas, como videollamadas en alta resolución, cifrado de extremo a extremo e integración con inteligencia artificial.

Los usuarios con teléfonos fuera de soporte verán limitaciones crecientes, errores de funcionamiento y exposición a riesgos de seguridad, ya que WhatsApp dejará de emitir parches para plataformas que ya no cuentan con actualizaciones del fabricante.

Meta recomienda que los usuarios afectados actualicen su dispositivo a modelos compatibles con iOS 12 o versiones superiores, para asegurar la continuidad y protección de sus comunicaciones en la plataforma de mensajería.

Temas Relacionados

WhatsappiOSiPhoneDuplicar cuentaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google presenta Gemini 3, su IA más avanzada y ahora parte del buscador en el Modo IA

Esta nueva inteligencia artificial cuenta con la capacidad de generar gráficos directamente en el buscador. Por ejemplo, al consultar sobre préstamos hipotecarios, puede mostrar una calculadora comparativa

Google presenta Gemini 3, su

Qué hacer si un número desconocido te pide el código de verificación de WhatsApp

Mensajes y llamadas falsas simulan ser el soporte oficial de la aplicación de Meta para obtener este número, que puede desembocar en varios delitos como la suplantación de identidad

Qué hacer si un número

Energía limpia: Google acelera sus objetivos verdes e impulsa innovaciones ante una mayor demanda por la IA

La compañía refuerza alianzas energéticas y desarrolla nuevas tecnologías renovables para mantener su compromiso ambiental, incluso ante el rápido incremento del consumo eléctrico por inteligencia artificial y centros de datos en expansión, según MIT Technology Review

Energía limpia: Google acelera sus

Cuidado al retirar dinero de un cajero automático: conoce los fraudes más comunes y cómo evitarlos

La vigilancia ante dispositivos extraños, la destrucción de comprobantes y la notificación inmediata de incidentes son acciones que reducen el riesgo de robos millonarios

Cuidado al retirar dinero de

WhatsApp advierte que reenviar un mensaje muchas veces tiene riesgo de estafa, virus o noticias falsas

Expertos señalan que estos mensajes suelen apelar al miedo o la urgencia para que el usuario los comparta sin analizar su origen

WhatsApp advierte que reenviar un
DEPORTES
El jugador con pasado en

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi 1000 días de remodelaciones: así quedó el estadio

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

TELESHOW
Qué dijeron Wanda Nara, Mauro

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

Verónica Lozano habló sobre la polémica foto de Wanda Nara con Johnny Depp: “Le gana el ego”

INFOBAE AMÉRICA

A nueve años del Acuerdo

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum