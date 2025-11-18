Cómo calibrar la batería de un celular Android y por qué hacerlo

Este proceso mejora la precisión del porcentaje de batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calibrar la batería de un teléfono móvil Android puede ser útil para restablecer la medición precisa del nivel de carga y optimizar el rendimiento del dispositivo.

Este proceso ayuda a que el sistema muestre de forma más exacta la cantidad de batería disponible y, en algunos casos, puede corregir lecturas erróneas causadas por el uso prolongado o actualizaciones de software.

El proceso es sencillo: primero, utiliza el teléfono hasta que la batería se agote por completo y el dispositivo se apague solo.

Luego, conecta el cargador y deja que el teléfono se cargue sin interrupciones hasta alcanzar el 100%, preferentemente sin encenderlo durante ese tiempo. Una vez cargado completamente, enciende el dispositivo y úsalo normalmente.

Solo debes usar el teléfono hasta que se apague por batería agotada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repetir este procedimiento una vez cada pocos meses puede ayudar a mantener la calibración, aunque no es necesario hacerlo con frecuencia.

Es importante aclarar que esta práctica no repara baterías dañadas ni mejora su capacidad, pero sí permite que el sistema informe de manera más precisa el nivel de carga restante, evitando apagones inesperados y mejorando la experiencia de uso.

Qué es calibrar la batería del celular

Calibrar la batería del celular es un proceso que busca restablecer la sincronización entre el nivel real de carga de la batería y lo que muestra el sistema operativo del dispositivo.

Con el tiempo y el uso, los teléfonos pueden perder precisión al indicar cuánta energía resta, lo que puede provocar apagados inesperados, caídas bruscas en el porcentaje de carga o lecturas incorrectas en el indicador de batería.

Este método no repara la batería ni aumenta su capacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calibración consiste en agotar completamente la batería hasta que el teléfono se apague solo y luego cargarlo al 100% sin interrupciones, preferiblemente con el dispositivo apagado.

Este procedimiento permite que el software reconozca con mayor exactitud los puntos de carga máxima y mínima, ajustando así la información que muestra al usuario.

Es importante aclarar que calibrar la batería no mejora la capacidad física ni repara daños, pero sí ayuda a que el sistema ofrezca lecturas más confiables, evitando sorpresas desagradables cuando el celular se queda sin energía.

Se recomienda calibrar la batería solo de forma ocasional, ya que hacerlo con demasiada frecuencia puede acelerar el desgaste natural del componente.

Calibrar busca alinear la carga real con lo que indica el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es recomendable calibrar la batería del celular

Calibrar la batería del celular no es un procedimiento que deba realizarse con frecuencia, pero resulta recomendable en ciertas situaciones específicas para mejorar la precisión del indicador de carga.

Una de las principales razones para calibrar la batería es cuando el porcentaje mostrado por el sistema no se corresponde con el uso real: por ejemplo, si tu teléfono se apaga repentinamente mientras aún indica un porcentaje alto de batería, o si notas saltos bruscos o incoherentes en la lectura del nivel de carga.

Es conveniente calibrar la batería después de actualizar el sistema operativo, ya que los cambios de software pueden desajustar el modo en que el teléfono interpreta los datos de la batería.

Del mismo modo, si has dejado el teléfono mucho tiempo sin uso o almacenado completamente descargado, una calibración puede ayudar a que el sistema registre correctamente la capacidad disponible.

Esto ayuda al sistema a identificar mejor los límites de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no es aconsejable realizar este proceso de manera habitual, ya que agotar la batería por completo y recargarla constantemente puede reducir su vida útil a largo plazo.

Lo ideal es calibrar la batería solo cuando existan problemas evidentes con la medición del nivel de carga.

Cómo cuidar la batería del celular

Para cuidar la batería del celular, usa siempre cargadores originales, evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas y no lo mantengas conectado por largos periodos.

Actualiza el sistema regularmente y no dejes que la batería se descargue completamente. Ante cualquier anomalía, consulta a un servicio técnico autorizado.