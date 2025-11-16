Tecno

Microsoft integrará los chips diseñados por OpenAI en su hardware

Según las declaraciones de Satya Nadella, CEO de la compañía de Redmond, la empresa aprovechará la innovación de la organización dedicada a la investigación en IA “incluso a nivel de sistema”

Guardar
El hardware de consumo de
El hardware de consumo de OpenAI queda fuera de los derechos de uso intelectual, según lo pactado. OPENAI

Microsoft ha tomado una decisión estratégica para acelerar su desarrollo en inteligencia artificial al planificar la integración de semiconductores personalizados diseñados por OpenAI en su oferta de hardware. Gracias a su colaboración renovada con el creador de ChatGPT, la compañía obtendrá acceso exclusivo a los avances en chips, modelos y sistemas desarrollados para la compañía tecnológica especializada en IA.

Acuerdo entre Microsoft y OpenAI para acelerar la innovación en semiconductores IA

Según las declaraciones de Satya Nadella, CEO de Microsoft, en un reciente podcast, la empresa aprovechará la innovación de OpenAI “incluso a nivel de sistema” y “obtendrá acceso a todo eso”. La organización de Redmond planea “incorporar lo que crean [OpenAI] para ellos” y ampliar esas soluciones para fortalecer su propio hardware.

El acuerdo revisado entre ambas partes garantiza a Microsoft acceso a los modelos de OpenAI hasta el año 2032 y a la investigación de vanguardia hasta 2030 —o hasta la consecución de la inteligencia artificial general, según la evaluación de un panel de expertos—. Así lo dio a conocer Bloomberg.

Microsoft integrará semiconductores personalizados de
Microsoft integrará semiconductores personalizados de OpenAI en su hardware para acelerar su desarrollo en inteligencia artificial. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Es pertinente señalar que el hardware de consumo de OpenAI queda fuera de los derechos de uso intelectual, según lo pactado.

OpenAI, por su parte, colabora con Broadcom en el diseño de chips y hardware de red optimizados para IA. Mientras tanto, aunque Microsoft ha dado algunos pasos en el desarrollo de sus propios chips, aún no ha igualado el éxito de empresas rivales en la nube, como Google.

Con este acuerdo, Microsoft busca cerrar esa brecha, aprovechando las innovaciones de la empresa de inteligencia artificial para aplicar los diseños de chips a sus propias necesidades en nube y fortificar su posición en IA.

OpenAI colabora con Broadcom en
OpenAI colabora con Broadcom en el diseño de chips y hardware de red optimizados para IA. REUTERS/Dado Ruvic

Perspectiva de la colaboración Microsoft-OpenAI en el desarrollo de chips

La asociación con OpenAI representa una oportunidad clave para Microsoft: le permite no solo beneficiarse de la última tecnología en semiconductores, sino también adaptar estas soluciones a su infraestructura de nube, multiplicando el impacto comercial y la eficiencia operativa.

El respaldo de Broadcom en el proceso de diseño subraya la apuesta conjunta por la creación de hardware específicamente adaptado a los desafíos de la inteligencia artificial de próxima generación.

Este movimiento estratégico fortalece la posición de Microsoft en la competencia global por la supremacía de la IA, garantizándole acceso inmediato a los avances del laboratorio más innovador del sector y situándolo un paso por delante en la carrera por liderar los servicios y plataformas inteligentes del futuro.

Microsoft es una empresa multinacional
Microsoft es una empresa multinacional dedicada al desarrollo de software, hardware y servicios tecnológicos. REUTERS/Mike Segar

Esta es la “superfábrica de IA” de Microsoft

La reciente integración de dos grandes centros de datos de Microsoft ubicados en Wisconsin y Atlanta ha dado como resultado la creación de lo que la empresa denomina su primera “superfábrica de IA”.

Esta infraestructura innovadora representa un salto en la eficiencia del entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, logrando reducir procesos que solían tomar meses a apenas unas semanas, y posicionando a Microsoft a la vanguardia en la aceleración del desarrollo de IA a gran escala.

Esta superfábrica responde a la demanda creciente de recursos computacionales necesarios para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial. Basada en la arquitectura Fairwater, la instalación combina varios centros de datos distribuidos pero integrados como una sola unidad poderosa.

Microsoft conecta centros de datos
Microsoft conecta centros de datos de distintas ubicaciones para que funcionen como una "superfábrica de IA". (Microsoft)

Así, tanto equipos de OpenAI como el grupo de Superinteligencia de Microsoft pueden acceder a recursos de procesamiento punteros para sus labores de entrenamiento.

El gerente general de infraestructura Azure, Alistair Speirs, señaló que el objetivo central es “construir una red distribuida que pueda actuar como un superordenador virtual para abordar los mayores desafíos del mundo de formas que no serían posibles en una sola instalación”.

Este sistema incorpora varias innovaciones técnicas clave. Utiliza sistemas NVIDIA GB200 NVL72 a nivel de rack, capaces de agrupar cientos de miles de GPUs NVIDIA Blackwell para ofrecer el rendimiento más alto por rack actualmente disponible en plataformas cloud.

El diseño en dos niveles maximiza la densidad de GPUs, y un sistema avanzado de refrigeración líquida garantiza mínimo consumo de agua. Además, una red dedicada de fibra óptica denominada AI Wide Area Network (AI WAN) enlaza los centros de datos, facilitando el tráfico de datos a gran velocidad.

Temas Relacionados

MicrosoftOpenAIHardwareLo último en tecnología

Últimas Noticias

Crisis en la computación cuántica: histórica caída de las acciones de empresas genera dudas sobre su futuro

Rigetti Computing, D-Wave Quantum y Quantum Computing pierden más del 50% de su valor bursátil en noviembre

Crisis en la computación cuántica:

Nokia recibe una inversión de USD 1.000 millones de Nvidia para impulsar redes 6G con IA

La operación convierte a la empresa tecnológica en dueña del 2,9% de la firma europea, tras la emisión dirigida de 166 millones de nuevas acciones

Nokia recibe una inversión de

Conoce la canción de Las Guerreras K-Pop más buscada en Shazam y dónde escucharla

El tema musical alcanzó el segundo lugar en el Top 10 mundial de la app, ubicándose solo detrás de The Fate of Ophelia de Taylor Swift

Conoce la canción de Las

Uno de cada cinco jóvenes de la Generación Z se siente juzgado en la oficina al enfrentar problemas técnicos con aparatos

De acuerdo con un estudio de la Red LaSalle, el 48% de los graduados en 2022 no se consideran preparados tecnológicamente para los desafíos que plantea el trabajo

Uno de cada cinco jóvenes

Google publica guía para llevar agentes de IA a producción segura

El documento describe los desafíos de la adopción empresarial y presenta un enfoque para escalar la automatización y la colaboración multidisciplinaria

Google publica guía para llevar
DEPORTES
De la mano de Haaland,

De la mano de Haaland, Noruega goleó 4-1 a Italia y disputará un Mundial tras 28 años: la Azzurra jugará el Repechaje

Boca Juniors iguala ante Tigre con el objetivo de terminar primero en su zona del Torneo Clausura

La feroz autocrítica de Milton Casco sobre el presente de River y las definiciones de Gallardo y Enzo Pérez sobre su supuesta pelea

9 frases de Gallardo tras el empate de River: del cruce con un periodista y la presencia de Enzo Pérez a cómo revertir el presente

Batalla campal y pelea cuerpo a cuerpo con la policía: los videos del escandaloso final entre Deportivo Madryn y Morón

TELESHOW
Muna Pauls cumplió 6 meses

Muna Pauls cumplió 6 meses de noviazgo: la romántica cita que eligieron para celebrar

Johnny Depp asistió al partido de Boca en La Bombonera junto a Vero Lozano y Corcho Rodríguez: el video

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte: “Me están por dar un botón antipánico”

Todas las fotos que eligieron Liam y Noel Gallagher para representar su regreso a Argentina con Oasis

Majo Martino habló de su renuncia al programa que conducía junto a Diego Ramos: “Él quería hacerlo solo”

INFOBAE AMÉRICA

José Antonio Kast prometió reconstruir

José Antonio Kast prometió reconstruir a Chile y advirtió sobre la continuidad del oficialismo: “Llegó prometiendo reformas y no cumplió”

Jeannette Jara llamó a cuidar la democracia de cara al balotaje en Chile: “Nos costó mucho recuperarla”

Resultados en vivo elecciones en Chile 2025

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra