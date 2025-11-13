GPT-5.1: el nuevo ChatGPT de OpenAI, más inteligente y agradable para conversar

La versión GPT-5.1 de ChatGPT introduce modelos diseñados para ajustar las respuestas según la complejidad de cada consulta y las preferencias del usuario. (OpenAI)

ChatGPT, el asistente conversacional de OpenAI, ha sido actualizado a GPT-5.1. Se trata de la introducción de una inteligencia artificial más avanzada, capaz de ofrecer respuestas más precisas y una interacción más cálida, junto con opciones de personalización que buscan transformar la experiencia de los usuarios en la plataforma, según informó la compañía.

Dos modelos actualizados

La nueva versión de ChatGPT incorpora dos variantes principales: GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking. La primera está orientada a resolver la mayoría de las consultas generales, destacando por su capacidad para seguir instrucciones con mayor exactitud y por ofrecer interacciones más cálidas y agradables.

Según OpenAI, este modelo responde de manera más inteligente y busca generar una conexión más personal con el usuario, sin sacrificar utilidad ni rapidez. Una de sus funciones más relevantes es el razonamiento adaptativo, que permite a la inteligencia artificial ajustar el tiempo dedicado a cada respuesta, optimizando la calidad de la interacción sin necesidad de cambiar a la versión Thinking.

Por su parte, GPT-5.1 Thinking se dirige a tareas de razonamiento avanzado y temas complejos. Este modelo introduce la capacidad de adaptar el tiempo de procesamiento según la dificultad de la consulta, lo que se traduce en respuestas más claras y menos técnicas cuando la situación lo requiere.

La automatización en la asignación de modelos permite que ChatGPT seleccione de forma inteligente la variante más adecuada para cada tipo de pregunta, mejorando la eficiencia y la satisfacción del usuario.

Elección de la personalidad del chatbot

Junto con las mejoras en los modelos de lenguaje, OpenAI ha ampliado las opciones de personalidad disponibles en ChatGPT. Ahora, los usuarios pueden elegir entre una lista que incluye los perfiles Predeterminado, Profesional, Amistoso, Sincero, Original, Eficiente, Empollón y Cínico.

Esta ampliación responde a la demanda de una experiencia más personalizada y flexible, permitiendo que cada usuario adapte el tono y el estilo del chatbot a sus preferencias. Además, en los próximos días se habilitará un experimento que permitirá modificar en profundidad el carácter de ChatGPT desde la configuración, incluyendo detalles como la frecuencia de uso de emojis en las respuestas.

Esta función busca que la interacción con la inteligencia artificial se ajuste aún más a los gustos individuales, superando el esquema de perfiles predefinidos.

El despliegue de GPT-5.1 se realiza de manera gradual y prioriza inicialmente a los suscriptores de pago de ChatGPT, incluyendo los planes Pro, Plus, Business y Go, así como las variantes Enterprise y Edu. La actualización llegará también a los usuarios gratuitos y a quienes no han iniciado sesión, aunque en una fase posterior.

Para facilitar la transición y evitar inconvenientes, los modelos anteriores, como GPT-5, permanecerán disponibles durante tres meses en el selector de modelos para suscriptores de pago, mientras que GPT-4o continuará accesible por un periodo más prolongado, incluso cuando GPT-5.1 reemplace de forma definitiva a GPT-5.

La reacción de los usuarios y el contexto competitivo en el sector de la inteligencia artificial han influido en la estrategia de OpenAI. El lanzamiento de GPT-5 en agosto generó expectativas elevadas, pero muchos usuarios consideraron que las mejoras eran incrementales y no revolucionarias, lo que llevó a la empresa a mantener GPT-4o como opción alternativa tras recibir comentarios críticos.

En este escenario, Microsoft, socio estratégico de OpenAI, ha comenzado a integrar modelos de Anthropic en productos como Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio y un nuevo Office Agent, con el objetivo de diversificar las capacidades de sus herramientas ante la competencia creciente.

En paralelo a la actualización de ChatGPT, OpenAI ha continuado innovando con el lanzamiento de ChatGPT Atlas, un navegador web con inteligencia artificial que incorpora un “modo agente” para realizar acciones en nombre del usuario.

Esta función, disponible por ahora para los suscriptores de ChatGPT Plus y Pro, se asemeja a la herramienta Operator de la compañía y refuerza el compromiso de OpenAI con la experimentación y la personalización avanzada.

Con la adopción de GPT-5.1 y la expansión de las opciones de personalización, OpenAI reconoce la diversidad de necesidades y expectativas de su base de usuarios, que supera los 800 millones a nivel global. La compañía deja atrás la idea de una solución única, apostando por una inteligencia artificial capaz de adaptarse a cada individuo y contexto.