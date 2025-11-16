Tecno

Este es el valor de la criptomoneda tether este 16 de noviembre

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

Guardar
El precio de la criptomoneda
El precio de la criptomoneda Tether hoy. (Infobae)

Tether, la criptomoneda del tipo stablecoin que afirma que cada uno de sus tokens está respaldado por un dólar estadounidense, es emitida por la empresa Tether Limited y desde sus orígenes ha estado envuelta en diversas polémicas.

Tether fue la primera stablecoin en existir. Fue lanzada en el 2014 por el empresario Reeve Collins; el inversor de bitcoin, Brock Pierce; y el desarrollador, Craig Stellers. Desde entonces se ha convertido en la más importante por capitalización del mercado.

Originalmente tether estaba disponible a través de Omni Layer, pero ahora se puede acceder a ellas en varias blockchains. Con la aprobación de Tether Limited, se puede alternar entre USD y Tether, un mecanismo que ayuda a mantener el anclaje de la stablecoin.

La red de Tether Limited a su vez es controlada por los propietarios del exchange de criptomonedas Bitfinex, que fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de usar fondos de Tether para cubrir 850 millones en fondos faltantes desde mediados de 2018.

Precio de la criptomoneda Tether

La cotización de Tether para este día es de 1.0 dólares, lo que significa que la criptomoneda sufrió un cambio de -0.03% por ciento.

Por otro lado, registró un cambio de 0.02% con respecto a las 08:30 horas (UTC) de este día. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #3.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las monedas digitales surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus monedas .

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Cabe mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)

Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptodivisas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el incremento de su valor.

Temas Relacionados

CriptomonedasTetherNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Ranking de YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos musicales más reproducidos hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Ranking de YouTube en Colombia:

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

YouTube, la plataforma de videos más famosa del mundo, genera alrededor de 15 mil millones de dólares al trimestre y al día son reproducidos alrededor de 5 mil millones de clips

Lista de los 10 videos

Glosario de tecnología: qué significa Lenguaje SQL

La tecnología también ha impactado la salud con dispositivos novedosos y aplicaciones que ayudan a las personas enfermas

Glosario de tecnología: qué significa

Youtube en Chile: la lista de los 10 videos en tendencia de este sábado

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Youtube en Chile: la lista

Los 10 animes más populares en Crunchyroll para maratonear el fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares
DEPORTES
Cuatro travesuras desconocidas de Scaloni:

Cuatro travesuras desconocidas de Scaloni: el “loco de la moto”, la marca del “kamikaze” y la picardía por la que lo expulsaron del colegio

Entrevista a Emerson Fittipaldi: el peluquín en el podio, su elogio a Colapinto y por qué la Fórmula 1 de los 70 era más divertida

Superación, medallas y voluntariado: Marcela Rizzotto, la deportista paralímpica que se reinventó tras su retiro

Arden las posiciones del Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Independiente venció 1-0 a Rosario Central, lo dejó sin invicto y sueña con jugar una copa internacional

TELESHOW
Oasis brilló en el estadio

Oasis brilló en el estadio Monumental ante 85.000 personas: del abrazo de los hermanos Gallagher al guiño a Diego Maradona

Andrés Gelós y el arte de escribir sin límites y sin prejuicios: los secretos de un narrador todoterreno

Julieta Zylberberg y su papel en Yiya: “Me trasladé a una mente helada, vacía, fría y sin empatía”

La angustia de Alejandra Maglietti al contar cómo le afectó el incendio en Ezeiza: “El trabajo de toda una vida se perdió”

De Wanda Nara a Luciana Salazar: los famosos que asistieron al show de Oasis en el estadio de River Plate

INFOBAE AMÉRICA

Referéndum en Ecuador: el país

Referéndum en Ecuador: el país decide sobre cambios clave en seguridad, representación política y modelo constitucional

Crisis ambiental en Bolivia: la otra agenda que pone a Rodrigo Paz frente a un reto histórico

Guerra silenciosa: cómo los regímenes autoritarios usan la ciberguerra para ganar ventaja sobre las democracias

Persecución transnacional: denuncian asesinatos de exiliados nicaragüenses en Costa Rica y Honduras ordenados por el régimen de Ortega

Comenzó la votación del referéndum de Daniel Noboa para los ecuatorianos en el exterior