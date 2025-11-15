Tecno

Glosario de tecnología: términos en inglés sobre dispositivos que puedes usar en tu vida diaria

Conocer el significado y la pronunciación de términos tecnológicos en inglés agiliza la resolución de problemas diarios y la configuración de dispositivos

El dominio del vocabulario tecnológico
El dominio del vocabulario tecnológico en inglés facilita la interacción con plataformas y dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de términos tecnológicos en inglés en la comunicación cotidiana crece a medida que los dispositivos electrónicos y el uso de internet se vuelven parte esencial de la vida diaria. Dominar este glosario resulta útil para resolver inconvenientes técnicos, buscar información y trabajar o estudiar en ambientes multilingües.

Asimismo, manejar la pronunciación y el significado de estas palabras facilita la comprensión de instrucciones, configuración de dispositivos y participación en foros o plataformas de soporte.

Comprender y pronunciar correctamente términos
Comprender y pronunciar correctamente términos como laptop, browser o upload resulta esencial para resolver tareas digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dispositivos y accesorios informáticos

El vocabulario de uso más habitual incluye:

  • Desktop computer (ordenador de sobremesa) /désktop kompiúute(r)/
  • Laptop (ordenador portátil) /láptop/
  • Tablet (tableta electrónica) /táblet/
  • Charger (cargador) /cháa(r)che(r)/
  • Mouse (ratón) /máus/
  • Screen (pantalla) /ssskriin/
  • Keyboard (teclado) /kíiboo(r)d/
  • Key (tecla) /kii/
  • USB stick / pen drive (memoria USB) /iúu es bii ssstik/ /pen dráivvv/
  • Hard drive (disco duro) /hhháaa(r)draivvv/
  • Cable (cable) /kéibl/
  • Wireless (inalámbrico) /uáie(r)les/
  • Loudspeakers (altavoces) /láudspiike(r)ss/
  • Remote control (mando a distancia) /rimóut kontróul/
  • Headphones (cascos) /hhhédfounss/
  • Earphones (auriculares) /íie(r)founss/
  • Webcam (cámara web) /uéb kam/
  • Camera (cámara) /kámra/
  • Microphone (micrófono) /máikrofoun/
  • Printer (impresora) /prínte(r)/
  • Photocopier (fotocopiadora) /fóutoukopie(r)/

Aprender estos nombres permite gestionar múltiples dispositivos y comunicar con mayor precisión posibles inconvenientes.

Expresiones como copy and paste
Expresiones como copy and paste o take a screenshot se volvieron habituales al describir pasos en procesos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ordenadores e informática

La actividad informática incorpora palabras habituales que facilitan el acceso y la gestión de servicios digitales:

  • On the internet (en internet) /on dze ínte(r)net/
  • Website / webpage (sitio/página web) /uébsait/ /uébpeich/
  • Browser (navegador web) /(uéb) bráusse(r)/
  • To be logged on/off (tener la sesión abierta/cerrada) /tu bii log don/dof/
  • To log in/out (iniciar/cerrar sesión) /tu log in/áut/
  • Account (cuenta) /akáunt/
  • Username (nombre de usuario) /iúusse(r)neim/
  • Password (contraseña) /páaasuee(r)d/
  • Switched on/off (encendido/apagado) /suích ton/tof/
  • Plugged in (enchufado, encendido) /plaag din/
  • To unplug (desenchufar) /tu áanplaag/
  • To type (teclear, escribir con teclado) /tu taip/
  • To click on (hacer clic en) /tu klík on/
  • To right-click on (hacer clic con el botón derecho) /tu ráitklik on/
  • Link (enlace) /link/
  • File (archivo) /fáil/
  • Folder (carpeta) /fóuled(r)/
  • Icon (icono) /áikon/
  • To copy and paste (copiar y pegar) /tu kópi and péist/
  • To cut and paste (cortar y pegar) /tu kaat and péist/
  • To delete (eliminar) /tu dilíit/
  • To take a screenshot (hacer un pantallazo) /tu téik a ssskríinshot/
  • Server (servidor) /sée(r)vvve(r)/
  • To download (descargar) /tu dáunloud/
  • To upload (subir) /tu áaploud/
  • To update (actualizar) /tu áapdeit/
  • To install (instalar) /tu instóol/
  • To boot (arrancar el ordenador) /tu buut/
  • To reboot (reiniciar el ordenador) /tu ríibuut/
  • Operating system (sistema operativo) /ópereitin(g) sístem/
  • Antivirus software (software antivirus) /ánti vvváiras sóftueee(r)/

El manejo seguro de estas expresiones contribuye a agilizar tareas básicas y avanzadas en cualquier entorno digital.

La incorporación de palabras como
La incorporación de palabras como wireless o password refleja la naturalización de los anglicismos en las rutinas cotidianas y la relevancia de la ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Problemas con tu dispositivo

El conocimiento del siguiente glosario facilita la identificación y comunicación de problemas técnicos:

  • To freeze (congelarse) /tu friis/
  • To crash (bloquearse) /tu krash/
  • Error message (mensaje de error) /ére(r) mésich/
  • To pop up (aparecer de repente) /tu pop aap/
  • To go wrong (fallar) /tu góu ron(g)/
  • Just in case (por si acaso) /chaast in kéis/
  • Back-up copy (copia de seguridad) /bákaap kópii/

Estos términos se integran cada vez más en la vida diaria y su dominio ayuda a mejorar la autonomía tecnológica en cualquier contexto.

