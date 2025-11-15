Glosario de tecnología: términos en inglés sobre dispositivos que puedes usar en tu vida diaria

La adopción de términos tecnológicos en inglés en la comunicación cotidiana crece a medida que los dispositivos electrónicos y el uso de internet se vuelven parte esencial de la vida diaria. Dominar este glosario resulta útil para resolver inconvenientes técnicos, buscar información y trabajar o estudiar en ambientes multilingües.
Asimismo, manejar la pronunciación y el significado de estas palabras facilita la comprensión de instrucciones, configuración de dispositivos y participación en foros o plataformas de soporte.
Dispositivos y accesorios informáticos
El vocabulario de uso más habitual incluye:
- Desktop computer (ordenador de sobremesa) /désktop kompiúute(r)/
- Laptop (ordenador portátil) /láptop/
- Tablet (tableta electrónica) /táblet/
- Charger (cargador) /cháa(r)che(r)/
- Mouse (ratón) /máus/
- Screen (pantalla) /ssskriin/
- Keyboard (teclado) /kíiboo(r)d/
- Key (tecla) /kii/
- USB stick / pen drive (memoria USB) /iúu es bii ssstik/ /pen dráivvv/
- Hard drive (disco duro) /hhháaa(r)draivvv/
- Cable (cable) /kéibl/
- Wireless (inalámbrico) /uáie(r)les/
- Loudspeakers (altavoces) /láudspiike(r)ss/
- Remote control (mando a distancia) /rimóut kontróul/
- Headphones (cascos) /hhhédfounss/
- Earphones (auriculares) /íie(r)founss/
- Webcam (cámara web) /uéb kam/
- Camera (cámara) /kámra/
- Microphone (micrófono) /máikrofoun/
- Printer (impresora) /prínte(r)/
- Photocopier (fotocopiadora) /fóutoukopie(r)/
Aprender estos nombres permite gestionar múltiples dispositivos y comunicar con mayor precisión posibles inconvenientes.
Ordenadores e informática
La actividad informática incorpora palabras habituales que facilitan el acceso y la gestión de servicios digitales:
- On the internet (en internet) /on dze ínte(r)net/
- Website / webpage (sitio/página web) /uébsait/ /uébpeich/
- Browser (navegador web) /(uéb) bráusse(r)/
- To be logged on/off (tener la sesión abierta/cerrada) /tu bii log don/dof/
- To log in/out (iniciar/cerrar sesión) /tu log in/áut/
- Account (cuenta) /akáunt/
- Username (nombre de usuario) /iúusse(r)neim/
- Password (contraseña) /páaasuee(r)d/
- Switched on/off (encendido/apagado) /suích ton/tof/
- Plugged in (enchufado, encendido) /plaag din/
- To unplug (desenchufar) /tu áanplaag/
- To type (teclear, escribir con teclado) /tu taip/
- To click on (hacer clic en) /tu klík on/
- To right-click on (hacer clic con el botón derecho) /tu ráitklik on/
- Link (enlace) /link/
- File (archivo) /fáil/
- Folder (carpeta) /fóuled(r)/
- Icon (icono) /áikon/
- To copy and paste (copiar y pegar) /tu kópi and péist/
- To cut and paste (cortar y pegar) /tu kaat and péist/
- To delete (eliminar) /tu dilíit/
- To take a screenshot (hacer un pantallazo) /tu téik a ssskríinshot/
- Server (servidor) /sée(r)vvve(r)/
- To download (descargar) /tu dáunloud/
- To upload (subir) /tu áaploud/
- To update (actualizar) /tu áapdeit/
- To install (instalar) /tu instóol/
- To boot (arrancar el ordenador) /tu buut/
- To reboot (reiniciar el ordenador) /tu ríibuut/
- Operating system (sistema operativo) /ópereitin(g) sístem/
- Antivirus software (software antivirus) /ánti vvváiras sóftueee(r)/
El manejo seguro de estas expresiones contribuye a agilizar tareas básicas y avanzadas en cualquier entorno digital.
Problemas con tu dispositivo
El conocimiento del siguiente glosario facilita la identificación y comunicación de problemas técnicos:
- To freeze (congelarse) /tu friis/
- To crash (bloquearse) /tu krash/
- Error message (mensaje de error) /ére(r) mésich/
- To pop up (aparecer de repente) /tu pop aap/
- To go wrong (fallar) /tu góu ron(g)/
- Just in case (por si acaso) /chaast in kéis/
- Back-up copy (copia de seguridad) /bákaap kópii/
Estos términos se integran cada vez más en la vida diaria y su dominio ayuda a mejorar la autonomía tecnológica en cualquier contexto.