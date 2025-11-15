Cómo escanear cualquier documento en WhatsApp para que se envíen en PDF

WhatsApp incluye una herramienta, disponible en Android y iOS, que permite escanear documentos desde la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

WhatsApp incorpora una función disponible tanto en Android como en iOS que permite a los usuarios escanear cualquier documento directamente desde la aplicación móvil y convertirlo automáticamente en un archivo en formato PDF.

Esta herramienta resulta especialmente útil porque facilita la digitalización rápida de documentos sin necesidad de aplicaciones externas.

Permite compartir archivos importantes de manera inmediata, guardar copias digitales seguras y enviar información oficial en cuestión de segundos.

Además, simplifica procesos administrativos y académicos, ya que basta con tomar una foto del documento para obtener un PDF de buena calidad listo para ser enviado o almacenado desde el propio chat.

Inicialmente, esta función solo estaba para iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo escanear un documento en WhatsApp

Para escanear un documento en WhatsApp, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil y desplegar un chat. Seleccionar el ícono de +. Pulsar 'Documento'. Escoger la opción de 'Escanear documento'. Tomar la fotografía y ajustar tamaño. Seleccionar 'Mantener' y luego 'Guardar'. Enviar si es necesario.

Cuándo es útil escanear documentos en WhatsApp

Escanear documentos directamente desde WhatsApp resulta especialmente útil en diversas situaciones de la vida diaria, tanto personales como profesionales. Esta función permite digitalizar y enviar documentos de forma rápida y sencilla sin requerir aplicaciones adicionales ni equipos especializados, como escáneres tradicionales.

La aplicación integró la nueva función recientemente. (WhatsApp)

Por ejemplo, se vuelve indispensable al necesitar compartir de inmediato recibos, facturas, carnets, contratos o certificados para trámites bancarios, escolares o laborales.

Si se solicita una copia digital de un documento durante una videollamada o chat, el usuario puede escanearlo en ese instante y enviarlo en formato PDF en solo unos segundos.

Esto acelera gestiones importantes y evita retrasos provocados por la falta de versiones digitales.

En situaciones familiares, la función es práctica para enviar recetas médicas, autorizaciones escolares, informes o tareas desde cualquier lugar, permitiendo mantener la información organizada y disponible en el chat. Además, al convertir las imágenes a PDF, los documentos se conservan con mejor formato y mayor seguridad que una simple foto.

Esta función es útil para momentos de rapidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta de WhatsApp también favorece el archivo personal y profesional, ya que cada documento digitalizado puede almacenarse fácilmente en el propio dispositivo o en la nube, facilitando futuras consultas y reduciendo la necesidad de conservar papel físico.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son:

Filtros, efectos y fondos en videollamadas

Para utilizar filtros, efectos y fondos durante videollamadas en WhatsApp, primero verifica que la aplicación esté actualizada. Una vez que inicies la videollamada, toca el ícono de la varita mágica o de efectos que aparece en la pantalla.

Luego, podrás seleccionar distintos filtros para modificar los tonos de la imagen, elegir fondos que reemplacen el entorno real y aplicar animaciones o retoques faciales como efectos especiales.

‘Me gustas’ y menciones privadas en estados.

Las herramientas ‘Me gusta’ y menciones privadas permiten interactuar de manera discreta en los estados de WhatsApp.

Es necesario actualizar la app para acceder a estas nuevas funciones. (WhatsApp)

Puedes expresar que algo te gusta tocando el icono de corazón; esta reacción solo será vista por el creador del estado. Asimismo, al emplear las menciones privadas, puedes incluir hasta cinco contactos usando el símbolo “@” al crear tu estado, enviando así una notificación privada a los mencionados.

Sticker ‘Tu turno’ en estados.

La opción ‘Tu turno’ en WhatsApp es una función interactiva de los estados que invita a tus contactos a responder sobre un tema que plantees. Solo necesitas ingresar a estados, elegir una foto o video y añadir el sticker ‘Tu turno’ para escribir una consigna o pregunta.

Así, quienes visualicen tu estado pueden contestar con su propia publicación, creando una cadena colaborativa de respuestas.

Privacidad avanzada del chat.

Esta función mejora la seguridad de los chats individuales y grupales, impidiendo que mensajes o archivos se compartan, descarguen en otros dispositivos o se exporten fácilmente, reforzando así la protección y confidencialidad de las conversaciones.