Tecno

Salón del Automóvil 2025: desde modelos deportivos con velocidad inteligente hasta autos para recorrer montañas con eléctricos

Las marcas internacionales crearon tecnología de asistentes de conducción y sensores que previenen accidentes, sin abandonar la estética o la velocidad que los caracteriza

La tecnología ha permitido el desarrollo de modelos más prácticos de conducir y mejoras en la estabilidad y corrección de errores humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asistencia a la conducción, los sensores de seguridad y los modos inteligentes de manejo son algunas de novedades que incorporan los autos más modernos de marcas internaciones.

Solo en materia de seguridad, los autos más modernos cuentan con sistemas que alertan sobre objetos en puntos ciegos, regulan automáticamente la velocidad según el tráfico y adaptan la respuesta del motor y la suspensión al estilo de manejo del usuario, tanto en trayectos urbanos como en experiencias deportivas.

Toda esta tecnología se puede encontrar en eventos como el Salón del Automóvil 2025, donde diversos fabricantes muestran desde vehículos deportivos enfocados en la velocidad, hasta modelos orientados a experiencias todoterreno o con funciones inteligentes para el ahorro de energía y la conectividad.

Cuáles deportivos pueden ser atractivos para los amantes de la velocidad

Modelos deportivos como el Mazda MX-5 muestra tecnologías orientadas a la máxima precisión y potencia en pista y carretera. (Foto: Mazda)

Para quienes buscan potencia y una conducción emocionante, el Mazda MX-5 destaca por su estructura liviana y un motor diseñado para responder con rapidez. Sus sistemas electrónicos ajustan el auto automáticamente en cada curva y adaptan la tracción para que el manejo sea seguro y controlado, incluso a altas velocidades.

En el caso del BMW M3, destacan asistentes inteligentes para la gestión de la potencia y modos de conducción personalizables, incluyendo Sport y Comfort, que modifican la respuesta del motor, la transmisión y la suspensión.

Asimismo, el control de estabilidad y los sistemas de seguridad activa, son otras tecnologías que integran los dos modelos para la reducción de accidentes en la vía.

Qué vehículos se adaptan a la rutina de una familia

Padres de familia priorizan la elección de vehículos que ofrezcan un habitáculo amplio y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Renault Arkana y la Chevrolet Blazer presentan tecnologías centradas en la experiencia familiar. La Renault Arkana introduce sistemas de asistencia al conductor, como el mantenimiento de carril y la alerta de colisión, sumado a una pantalla multimedia compatible con teléfonos y comandos por voz.

En la Chevrolet Blazer, la conectividad viene respaldad con puertos de carga para dispositivos y monitoreo en tiempo real de asientos y climatización. Además, los sistemas de seguridad, como frenado autónomo y detección de peatones, amplían la protección en espacios urbanos y de carretera.

Cuáles opciones de lujo hacen parte del evento

El MINI Cooper S Favoured y el Mercedes Clase G 63 reflejan cómo el diseño, el lujo y la tecnología pueden converger. La primera referencia integra un tablero digital configurable, iluminación ambiental controlada por aplicaciones y modos de manejo que reformulan la experiencia según la preferencia del usuario.

Marcas como Mercedes-Benz se enfocan en ofrecer exclusividad y lujo en sus modelos. (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Por su parte, el Mercedes Clase G 63 emplea suspensión adaptativa y asistencias al conductor que ajustan la tracción y la altura del vehículo para distintas condiciones.

Qué modelos eléctrico son llamativos para aquellos que priorizan la sostenibilidad

La movilidad sostenible tiene una presencia destacada a través de modelos como el BYD Dolphin y el Volvo EX30. El BYD Dolphin dispone de baterías de alta densidad, gestión térmica inteligente y frenos regenerativos que mejoran la autonomía.

El vehículo incluye monitoreo remoto desde teléfonos inteligentes, que permite revisar el estado de la carga o programar sistemas de climatización a distancia.

El Volvo EX30 integra baterías eficientes, materiales reciclados y sistemas inteligentes. (Foto: REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

El Volvo EX30 suma materiales reciclados en el habitáculo y un sistema de asistencia avanzado con sensores que monitorizan todos los actores en la vía, apoyados en algoritmos que anticipan riesgos y advierten al conductor en tiempo real.

Cómo responden los vehículos a exigencias de la jornada laboral o a la aventura

Para quienes requieren soluciones para el trabajo y la exploración, el Shacman L3000 se caracteriza por la capacidad de carga y la durabilidad necesarias para el transporte pesado, mientras que la Nissan Frontier 4x4 brinda adaptabilidad a múltiples labores, con enfoque en robustez y funcionalidad.

Para los usuarios orientados hacia la aventura o recorrer montañas, la Mitsubishi L200 y la Toyota Land Cruiser destacan por su desempeño fuera de carretera, tracción y resistencia ante condiciones exigentes.

