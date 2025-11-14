Qué hacer cuando se caen las flores de la orquídea, según la IA

Las orquídeas son muy elegidas para decorar y para obsequiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las orquídeas son flores muy populares tanto para decorar el hogar como para regalar en ocasiones especiales. Con el paso de las semanas, es habitual que estas plantas pierdan sus flores de forma natural, generalmente a los siete u ocho semanas.

Sin embargo, si tu orquídea aún está en pleno periodo de floración y notas que las flores se caen prematuramente, es posible que exista otra causa, según explica Interflora.

ChatGPT indica que algunas de las causas más comunes por las que una orquídea puede perder sus flores incluyen variaciones extremas de temperatura. Tanto el exceso de frío como de calor pueden provocar la caída prematura de las flores. La temperatura ideal para esta planta oscila entre 15 y 30 °C.

Las orquídeas suelen perder flores por cambios bruscos de temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego también es fundamental para el cuidado de la orquídea. Tanto la falta como el exceso de agua pueden causar la caída de las flores. Se recomienda regar la orquídea cada cinco a diez días, o cuando sus raíces estén blancas, ajustando la frecuencia según la estación y la humedad ambiental.

Qué hacer cuando se caen las flores de la orquídea

Cuando las flores de una orquídea se caen, lo primero que debes hacer es revisar el estado del tallo floral. Si el tallo sigue verde, lo mejor es no cortarlo, ya que la orquídea podría volver a florecer desde un nudo lateral.

Si, por el contrario, el tallo está seco y marrón, es recomendable cortarlo desde la base para evitar que la planta siga gastando energía en él.

Después de perder las flores, la orquídea entra en un periodo de descanso y conviene espaciar los riegos, asegurándote de que el sustrato esté seco antes de volver a regar.

El riego inadecuado, ya sea escaso o excesivo, puede provocar que pierda flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante ajustar la ubicación de la planta, eligiendo un lugar con luz brillante e indirecta, lo cual ayuda a que se recupere y se fortalezca para su próxima floración.

Durante este periodo, puedes aplicar un fertilizante suave específico para orquídeas cada dos o tres semanas, en dosis bajas, para fortalecer raíces y hojas. Mantener una buena ventilación también es fundamental, ya que un flujo de aire suave previene la aparición de hongos y favorece la recuperación de la planta.

Es clave tener paciencia, ya que es completamente normal que la orquídea tarde varios meses en florecer de nuevo tras la caída de sus flores. Con cuidados constantes y dedicación, la planta volverá a desarrollarse y a florecer.

Al caer las flores, lo primero es revisar el tallo floral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar una orquídea en casa

Cuidar una orquídea en casa requiere atención a ciertos detalles para garantizar que la planta crezca sana y viva una floración prolongada. Lo primero es ubicarla en un lugar con luz brillante, pero indirecta, evitando el sol directo, que puede quemar sus delicadas hojas y flores.

La temperatura ideal para la orquídea oscila entre 16 y 24 °C, y es importante protegerla de corrientes de aire frío o cambios bruscos de temperatura.

El riego es un aspecto fundamental. Es mejor regar la orquídea cada cinco a diez días, asegurándose de que el sustrato esté completamente seco entre riegos.

En esta etapa conviene usar un fertilizante suave cada dos o tres semanas para fortalecer la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de agua puede provocar pudrición en las raíces, por lo que es clave utilizar una maceta con buen drenaje y, a ser posible, agua destilada o de lluvia, evitando el uso de agua con alto contenido de cal.

Aplicar un fertilizante específico para orquídeas cada dos o tres semanas durante la época de crecimiento ayuda a fortalecer la planta. Es útil mantener una humedad ambiental moderada, alrededor del 50%. Es recomendable limpiar las hojas de vez en cuando y evitar pulverizar directamente las flores.

Tras la caída de las flores, la orquídea puede tardar meses en volver a florecer, pero con los cuidados adecuados recompensará con su belleza.