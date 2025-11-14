Tecno

Meta AI se suma a Marketplace de Facebook: compras con inteligencia artificial

Al abrir un chat con un vendedor, se mostrará un botón de ‘Preguntas sugeridas’. Al seleccionarlo, Meta AI analizará el anuncio y la conversación para ofrecerte preguntas útiles que podrías hacer

Facebook Marketplace ahora integra Meta
Facebook Marketplace ahora integra Meta AI para mejorar la interacción entre compradores y vendedores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Si usas el Marketplace de Facebook, ahora verás que Meta AI se encuentra integrado en este espacio con el objetivo de complementar las interacciones entre compradores y vendedores.

Al iniciar un chat con un vendedor, aparecerá un botón de ‘Preguntas sugeridas’. Si lo seleccionas, Meta AI analizará la información del anuncio y tu conversación para recomendarte posibles preguntas útiles para hacerle al vendedor.

Por ejemplo, si se trata de auto, Meta AI puede sugerir que le preguntes al vendedor si es posible que lo puedas ver ese mismo día. Cabe señalar que Meta AI no envía los mensajes, es el usuario quien se encarga de hacerlo.

Si se trata de un
Si se trata de un auto, Meta AI puede sugerir preguntas útiles, aunque los mensajes deben ser enviados por el usuario. (Facebook)

Por otra parte, Meta indica que los vehículos se encuentran entre las cinco búsquedas más populares entre los jóvenes en Marketplace.

Por ello, se está probando una nueva función con inteligencia artificial diseñada para simplificar y hacer más completa la compra de estos artículos.

Al ingresar al anuncio de un vehículo, verás información relevante generada por IA que reúne en un solo lugar datos sobre el modelo, calificaciones de seguridad, tipo de transmisión, cantidad de asientos, capacidad de carga, reseñas de usuarios y precios disponibles.

Estas mejoras permiten a los usuarios acceder de forma más rápida y clara a los datos necesarios para tomar decisiones informadas al comprar en Marketplace.

Se prueba una función con
Se prueba una función con inteligencia artificial que busca simplificar y optimizar las compras. (Facebook)

Qué otras funciones llegan al Marketplace de Facebook

Marketplace de Facebook incorpora nuevas funciones para mejorar la experiencia de compra y venta. Una de ellas es ‘Colecciones’, que permite crear grupos de anuncios y compartirlos con tus amigos.

Para usarla, solo debes guardar un anuncio, crear una colección y decidir si quieres que sea pública o privada. Puedes agregar amigos y compartir actualizaciones a través de la sección de noticias, Messenger, WhatsApp y otras plataformas.

También se está probando la compra colaborativa, que permite invitar a un amigo al chat con el vendedor. Así, ambos pueden coordinar la recogida, negociar precios y obtener respuestas a sus preguntas juntos, facilitando la experiencia de compra en grupo.

Marketplace incorpora nuevas herramientas para
Marketplace incorpora nuevas herramientas para mejorar la experiencia de compra y venta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Otra novedad es la posibilidad de reaccionar y comentar directamente en los anuncios del Marketplace.

Esto ayuda a otros usuarios a conocer la calidad de los artículos y a descubrir ofertas interesantes.

Cuando marcas que te gusta un artículo, Marketplace irá aprendiendo sobre tus intereses para mostrarte productos que se ajusten a tus preferencias, personalizando aún más tu experiencia.

Por último, se está implementando una experiencia de pago mejorada, que ofrece mayor transparencia en las compras con envío.

Al indicar que te gusta
Al indicar que te gusta un artículo, Marketplace aprende tus preferencias y muestra productos más acordes a tus intereses. (Facebook)

Ahora los compradores ven el costo total, incluidos envío e impuestos, desde el principio y reciben notificaciones sobre el estado del pedido. Esto facilita compras más claras y sencillas, incluso a vendedores de distintas ubicaciones.

Meta resalta que, cada día, uno de cada cuatro jóvenes adultos que utilizan Facebook en Estados Unidos y Canadá visita Marketplace.

Cómo es la alianza entre Marketplace, eBay y Poshmark

La alianza entre Marketplace, eBay y Poshmark tiene como objetivo ampliar la oferta de productos disponibles para los usuarios, especialmente en categorías como moda y electrónica.

En Estados Unidos, más de 200 millones de artículos de moda se publican en Facebook Marketplace, consolidándose como la segunda categoría más popular después de la decoración para el hogar, con un creciente interés por la moda vintage entre los jóvenes adultos.

La alianza entre Marketplace, eBay
La alianza entre Marketplace, eBay y Poshmark busca ampliar la oferta de productos, sobre todo en moda y electrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde principios de este año, Marketplace comenzó a integrar el inventario de eBay y, posteriormente, de Poshmark.

Los anuncios provenientes de estos socios aparecen identificados con un icono especial y se muestran dentro del feed de Marketplace junto al resto de publicaciones, lo que facilita encontrarlos mientras se navega en la plataforma.

Al seleccionar uno de estos anuncios, los usuarios pueden ver información detallada tanto del producto como del vendedor. Si deciden realizar la compra, serán redirigidos al sitio web del socio (eBay o Poshmark) para completar el proceso de pago.

