Tecno

Dragon Ball FighterZ se anunció gratis para Nintendo Switch

El título se inspira en los combates clásicos de la serie animada y presenta enfrentamientos protagonizados por sus personajes más emblemáticos

Guardar
Nintendo ofrece gratis Dragon Ball
Nintendo ofrece gratis Dragon Ball FighterZ a los suscriptores de Switch Online. REUTERS/Isabel Infantes

Nintendo está ofreciendo de manera gratuita el videojuego Dragon Ball FighterZ a todos los suscriptores de Nintendo Switch Online como título de muestra por tiempo limitado.

Los usuarios pueden descargarlo sin costo desde la eShop, accediendo a la tienda digital tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.

Dragon Ball FighterZ se inspira en los combates característicos de la franquicia Dragon Ball, presentando luchas protagonizadas por sus personajes.

Desarrollado por Arc System Works, el juego se caracteriza por sus gráficos de anime de 2D.

Dragon Ball FighterZ recrea los
Dragon Ball FighterZ recrea los combates clásicos de la saga con sus personajes más icónicos. (X: NintendoES)

El título permite formar equipos de tres luchadores y realizar rápidas combinaciones durante la partida. Integra varias modalidades en línea, como partidas igualadas, salas interactivas y enfrentamientos de hasta seis jugadores, lo que amplía las opciones de juego.

Además, cuenta con un modo historia exclusivo en el que aparece la Androide N.º 21, personaje creado bajo la supervisión de Akira Toriyama.

Qué otros títulos de Dragon Ball están disponibles para Nintendo

La Nintendo eShop ofrece una variedad de títulos de la franquicia Dragon Ball para sus consolas, permitiendo a los aficionados disfrutar de diferentes experiencias de juego inspiradas en el universo creado por Akira Toriyama.

Entre las opciones disponibles se encuentra Dragon Ball: Sparking! ZERO, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre de 2025. Este juego es uno de los más esperados y ya puede reservarse en la tienda digital.

El juego permite crear equipos
El juego permite crear equipos de tres y ejecutar combos rápidos durante las batallas. (Nintendo)

También se encuentra Dragon Ball Z: Kakarot + Conjunto de Guerreros Poderosos, que permite a los jugadores revivir las aventuras más emblemáticas de Goku y sus aliados. Este título ofrece una demo gratuita y la posibilidad de acceder a contenido adicional.

Otra alternativa es Dragon Ball Xenoverse 2, lanzado en noviembre de 2021, que amplía la experiencia con combates y personalización de personajes dentro del universo Dragon Ball. Además, en el catálogo se incluyen juegos como Dragon Ball Gekishin Squadra y Dragon Ball: The Breakers, disponible desde octubre de 2022.

Cómo es la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 integra una pantalla de mayor tamaño y resolución, capaz de reproducir imágenes en alta definición Full HD 1080p, y en 4K al conectarse a televisores o monitores compatibles.

Incluye un procesador más rápido, según Nintendo, lo que se traduce en mejor rendimiento gráfico y experiencia de juego, junto a los nuevos controles Joy-Con 2, que cuentan con diseño magnético y funciones de ratón.

La Nintendo Switch 2 cuenta
La Nintendo Switch 2 cuenta con una pantalla más grande y resolución Full HD, con soporte 4K al conectarse a un televisor. REUTERS/Benoit Tessier

Entre sus novedades, se encuentra la función GameChat2, que posibilita realizar videollamadas o llamadas de voz y compartir la pantalla del juego con otros usuarios, permitiendo una experiencia más cercana y colaborativa, aun cuando los jugadores se encuentren en lugares distintos.

El debut de Nintendo Switch 2 coincidió con el lanzamiento de Mario Kart World, el primer juego de la franquicia en ofrecer un mundo interconectado, donde se puede conducir por una gran variedad de escenarios, como ciudades, praderas, desiertos e incluso el océano.

Este título introduce clima dinámico, nuevos modos de juego y carreras de hasta 24 participantes en simultáneo, marcando un récord para la saga.

El lanzamiento de la Switch
El lanzamiento de la Switch 2 coincidió con el estreno de Mario Kart World. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La consola recibe en exclusiva el lanzamiento de Donkey Kong Bananza, un nuevo juego de plataformas en 3D que permitirá a los jugadores vivir una aventura cargada de acción junto al popular personaje.

Qué precio tiene la consola Nintendo Switch 2

El precio de la consola Nintendo Switch 2 en Estados Unidos es de 449,99 dólares, según el valor de venta sugerido por la compañía a los minoristas.

El paquete de la Nintendo Switch 2 incluye:

  • Consola Nintendo Switch 2.
  • Mandos Joy-Con 2 (izquierdo y derecho).
  • Agarre para Joy-Con 2.
  • Correas para Joy-Con 2.
  • Base para Nintendo Switch 2.
  • Cable HDMI de ultra alta velocidad.
  • Adaptador de corriente (CA) para Nintendo Switch 2.
  • Cable de carga USB-C.

Temas Relacionados

Dragon Ball FighterZLo último en tecnologíaNintendo SwitchVideojuegosNintendo

Últimas Noticias

Meta AI se suma a Marketplace de Facebook: compras con inteligencia artificial

Al abrir un chat con un vendedor, se mostrará un botón de ‘Preguntas sugeridas’. Al seleccionarlo, Meta AI analizará el anuncio y la conversación para ofrecerte preguntas útiles que podrías hacer

Meta AI se suma a

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Las monedas virtuales han tenido un auge en los últimos meses y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

¿Cómo se han comportado las

Cómo añadir un número de teléfono de otro país en WhatsApp

WhatsApp aclara cómo debe guardarse un número internacional para evitar errores de sincronización y problemas al enviar mensajes

Cómo añadir un número de

Cómo rastrear un celular Android o iPhone de forma sencilla

Tanto Android como iOS incluyen una app nativa para compartir y seguir ubicaciones. Es fundamental usarla únicamente con autorización previa

Cómo rastrear un celular Android

Salón del Automóvil 2025: desde modelos deportivos con velocidad inteligente hasta autos para recorrer montañas con eléctricos

Las marcas internacionales crearon tecnología de asistentes de conducción y sensores que previenen accidentes, sin abandonar la estética o la velocidad que los caracteriza

Salón del Automóvil 2025: desde
DEPORTES
Argentina se enfrentará a México

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

Lanús y Atlético Tucumán abrirán la última jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

TELESHOW
El emotivo discurso de Paco

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

Pedro Rosemblat habló de la convivencia con Lali Espósito: “Yo soy neurótico y ella disfruta la vida”

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky en su primera salida pública: elogios, aplausos y complicidad

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

INFOBAE AMÉRICA

Roma vibra con Bienalsur en

Roma vibra con Bienalsur en el imponente Auditorium Parco della Musica con una muestra que desafía los sentidos

Cómo las algas ayudaron a que la vida marina sobreviviera a la mayor extinción de la Tierra

Violencia en escuela de Uruguay: la madre de una alumna fue imputada por agredir a maestra y directora

Administración del Centenario decepcionada con funcionario: por USD 1.200 escondió pirotecnia para clásico uruguayo

Estrés de fin de año: por qué diciembre impulsa la ansiedad y cómo manejarla, según la ciencia