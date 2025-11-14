Dragon Ball FighterZ se anunció gratis para Nintendo Switch

Nintendo ofrece gratis Dragon Ball FighterZ a los suscriptores de Switch Online. REUTERS/Isabel Infantes

Nintendo está ofreciendo de manera gratuita el videojuego Dragon Ball FighterZ a todos los suscriptores de Nintendo Switch Online como título de muestra por tiempo limitado.

Los usuarios pueden descargarlo sin costo desde la eShop, accediendo a la tienda digital tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.

Dragon Ball FighterZ se inspira en los combates característicos de la franquicia Dragon Ball, presentando luchas protagonizadas por sus personajes.

Desarrollado por Arc System Works, el juego se caracteriza por sus gráficos de anime de 2D.

Dragon Ball FighterZ recrea los combates clásicos de la saga con sus personajes más icónicos. (X: NintendoES)

El título permite formar equipos de tres luchadores y realizar rápidas combinaciones durante la partida. Integra varias modalidades en línea, como partidas igualadas, salas interactivas y enfrentamientos de hasta seis jugadores, lo que amplía las opciones de juego.

Además, cuenta con un modo historia exclusivo en el que aparece la Androide N.º 21, personaje creado bajo la supervisión de Akira Toriyama.

Qué otros títulos de Dragon Ball están disponibles para Nintendo

La Nintendo eShop ofrece una variedad de títulos de la franquicia Dragon Ball para sus consolas, permitiendo a los aficionados disfrutar de diferentes experiencias de juego inspiradas en el universo creado por Akira Toriyama.

Entre las opciones disponibles se encuentra Dragon Ball: Sparking! ZERO, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre de 2025. Este juego es uno de los más esperados y ya puede reservarse en la tienda digital.

El juego permite crear equipos de tres y ejecutar combos rápidos durante las batallas. (Nintendo)

También se encuentra Dragon Ball Z: Kakarot + Conjunto de Guerreros Poderosos, que permite a los jugadores revivir las aventuras más emblemáticas de Goku y sus aliados. Este título ofrece una demo gratuita y la posibilidad de acceder a contenido adicional.

Otra alternativa es Dragon Ball Xenoverse 2, lanzado en noviembre de 2021, que amplía la experiencia con combates y personalización de personajes dentro del universo Dragon Ball. Además, en el catálogo se incluyen juegos como Dragon Ball Gekishin Squadra y Dragon Ball: The Breakers, disponible desde octubre de 2022.

Cómo es la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 integra una pantalla de mayor tamaño y resolución, capaz de reproducir imágenes en alta definición Full HD 1080p, y en 4K al conectarse a televisores o monitores compatibles.

Incluye un procesador más rápido, según Nintendo, lo que se traduce en mejor rendimiento gráfico y experiencia de juego, junto a los nuevos controles Joy-Con 2, que cuentan con diseño magnético y funciones de ratón.

La Nintendo Switch 2 cuenta con una pantalla más grande y resolución Full HD, con soporte 4K al conectarse a un televisor. REUTERS/Benoit Tessier

Entre sus novedades, se encuentra la función GameChat2, que posibilita realizar videollamadas o llamadas de voz y compartir la pantalla del juego con otros usuarios, permitiendo una experiencia más cercana y colaborativa, aun cuando los jugadores se encuentren en lugares distintos.

El debut de Nintendo Switch 2 coincidió con el lanzamiento de Mario Kart World, el primer juego de la franquicia en ofrecer un mundo interconectado, donde se puede conducir por una gran variedad de escenarios, como ciudades, praderas, desiertos e incluso el océano.

Este título introduce clima dinámico, nuevos modos de juego y carreras de hasta 24 participantes en simultáneo, marcando un récord para la saga.

El lanzamiento de la Switch 2 coincidió con el estreno de Mario Kart World. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La consola recibe en exclusiva el lanzamiento de Donkey Kong Bananza, un nuevo juego de plataformas en 3D que permitirá a los jugadores vivir una aventura cargada de acción junto al popular personaje.

Qué precio tiene la consola Nintendo Switch 2

El precio de la consola Nintendo Switch 2 en Estados Unidos es de 449,99 dólares, según el valor de venta sugerido por la compañía a los minoristas.

El paquete de la Nintendo Switch 2 incluye:

Consola Nintendo Switch 2.

Mandos Joy-Con 2 (izquierdo y derecho).

Agarre para Joy-Con 2.

Correas para Joy-Con 2.

Base para Nintendo Switch 2.

Cable HDMI de ultra alta velocidad.

Adaptador de corriente (CA) para Nintendo Switch 2.

Cable de carga USB-C.