Cómo ver los partidos de Lionel Messi en el Inter Miami CF sin pagar extra en Apple TV

Apple confirmó que desde 2026 todos los partidos de la MLS se incluirán en Apple TV sin cargos adicionales. Crédito obligatorio: Sam Navarro-Imagn Images

Ver a Lionel Messi desplegar su talento en el Inter Miami CF ahora es posible sin cargos adicionales. Apple anunció que, desde 2026, todos los partidos de la Major League Soccer (MLS) estarán disponibles para los suscriptores de Apple TV sin costo extra.

Desde la próxima temporada, los seguidores podrán acceder a todos los encuentros de la temporada regular, el torneo anual Leagues Cup, el Juego de las Estrellas de la MLS, la Campeones Cup, los Playoffs de la Audi MLS Cup y más, todo incluido en la suscripción a Apple TV.

Apple indicó que la suscripción independiente al Pase de Temporada de la MLS en la app de Apple TV se eliminará al finalizar la temporada 2025.

“Esta iniciativa mejora la experiencia para los aficionados e integra la MLS a la aclamada oferta de Apple TV, que incluye series originales, películas, documentales, partidos dobles de béisbol de los viernes por la noche, carreras de Fórmula 1 en Estados Unidos y mucho más”, señalo Apple.

Apple se une a la Fórmula 1

Apple y la Fórmula 1 establecieron un acuerdo de cinco años que transformará a Apple TV en la única plataforma donde se transmitirán todas las carreras de F1 en Estados Unidos a partir del próximo año.

Los suscriptores tendrán acceso completo a la cobertura, que incluye entrenamientos, clasificación, sesiones sprint y Grandes Premios. Además, durante toda la temporada, algunas competencias y todas las sesiones de práctica estarán disponibles de forma gratuita a través de la app de Apple TV.

La empresa detalló que, junto con las transmisiones en Apple TV, la experiencia se enriquecerá con contenido adicional en Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Fitness+.

Apple eliminará el Pase de Temporada independiente al cierre de la temporada 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La aplicación gratuita Apple Sports para iPhone ofrecerá actualizaciones en tiempo real de cada clasificación, sprint y carrera. Los usuarios podrán consultar resultados en directo, las tablas de pilotos y constructores, recibir notificaciones en la pantalla de bloqueo y acceder a un widget especial en el inicio del iPhone.

La opción F1 TV Premium, el servicio principal de la Fórmula 1, continuará disponible en el país exclusivamente con suscripción a Apple TV y será gratuita para quienes se suscriban por primera vez.

Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, expresó: “Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la Fórmula 1 y ofrecer a los suscriptores de Apple TV en Estados Unidos acceso privilegiado a uno de los deportes de mayor crecimiento”.

La película es protagonizada por Brad Pitt. (Apple)

Esta nueva alianza fortalece la colaboración entre ambas organizaciones, consolidada tras el éxito mundial de F1 The Movie, una producción de Apple Original Films convertida en la película deportiva más taquillera de 2025.

Esta película, protagonizada por Brad Pitt, llegará a la plataforma streaming el próximo 12 de diciembre de 2025.

Tras su estreno en cines el 27 de junio de 2025, la película mostró un desempeño excepcional al liderar la taquilla y sumar una recaudación global de USD 629 millones.

Además de convertirse en la película deportiva más exitosa en ingresos, se consolidó como el largometraje original más rentable del año y el mayor lanzamiento de una producción original de acción real en Estados Unidos en el último lustro. Este éxito también representó el mayor logro comercial en la carrera de Brad Pitt.

Apple comunicó que simplificó el nombre de su plataforma de streaming. (Imagen ilustrativa Infobae).

F1: La película obtuvo una calificación A en CinemaScore y un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, donde fue considerada la representación más fiel de las carreras automovilísticas hasta la fecha.

Apple TV+ desaparece

Apple anunció que ha simplificado el nombre de su servicio de streaming, cambiando deApple TV+ a Apple TV, modificación que ya se muestra en el logotipo de la aplicación móvil. La compañía explicó que este cambio obedece a la implementación de una nueva identidad para la plataforma.