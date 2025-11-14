Cómo ser invisible en WhatsApp: puedes ocultar tu última conexión, foto de perfil, visto y más

Al activar esta opción, los usuarios ocultan su última hora de conexión y pueden usar WhatsApp sin mostrar su actividad reciente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

WhatsApp incorpora funciones que permiten a los usuarios mantener su privacidad y utilizar la plataforma sin ser vistos por otros. Una de estas opciones es la posibilidad de ocultar la última hora de conexión.

Al activar esta función, los usuarios pueden evitar que sus contactos vean cuándo estuvieron en línea por última vez, lo que facilita utilizar WhatsApp sin revelar su actividad reciente y pasar desapercibidos.

Para ocultar la última conexión en WhatsApp se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Privacidad’. Seleccionar ‘Hora de últ vez y En línea’. Escoger la opción ‘Nadie’.

Al ocultar la última vez en WhatsApp, el usuario tampoco podrá ver la de sus contactos. (WhatsApp)

Qué otros ajustes de este tipo hay en WhatsApp

Además de ocultar la última hora de conexión, WhatsApp ofrece otros ajustes que ayudan a proteger la privacidad y a pasar desapercibido en la plataforma:

Desactivar el visto azul: Puedes deshabilitar el doble check azul que indica que leíste un mensaje. Así, tus contactos no sabrán si viste lo que te enviaron.

Ocultar la foto de perfil: Tienes la opción de mostrar tu foto solo a tus contactos, a nadie o a todos.

Restringir la información de tu estado: Puedes elegir quién ve tus actualizaciones de estado o, directamente, ocultarlas para contactos específicos.

Ajustar quién puede agregarte a grupos: Es posible configurar para que solo tus contactos, o incluso solo ciertos usuarios, puedan añadirte a grupos.

Desactivar la confirmación de lectura en mensajes de voz: Permite escuchar audios sin que al remitente le aparezca el check azul.

Además de ocultar la última conexión, los usuarios también pueden limitar quien ve su foto de perfil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estos ajustes brindan mayor control sobre tu visibilidad y tu privacidad al usar WhatsApp.

Cuándo activar estos ajustes en WhatsApp

Activar los ajustes de privacidad en WhatsApp resulta recomendable en diversas situaciones, especialmente cuando el usuario desea mantener mayor control sobre su información y limitar la exposición de su actividad dentro de la aplicación.

Por ejemplo, desactivar la última hora de conexión es útil si necesitas leer mensajes sin sentir la presión de responder de inmediato o si prefieres priorizar tu tiempo sin interrupciones constantes.

Esta función también brinda tranquilidad cuando no quieres que otros sepan cuándo estuviste activo por última vez.

Estar invisible en WhatsApp ayuda a proteger tus datos en ciertos aspectos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Ocultar la foto de perfil o restringir la visibilidad de tu estado puede ser conveniente si deseas proteger tu imagen personal, sobre todo al interactuar en grupos con personas que no conoces bien, como compañeros de trabajo temporales, contactos de compraventa o miembros de foros.

La opción de desactivar las confirmaciones de lectura (el doble check azul) te permite leer mensajes sin que los remitentes sepan que ya los viste.

Esto es útil en contextos laborales o cuando manejas múltiples conversaciones y necesitas tiempo para responder con calma.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son:

Chats de audio.

Un chat de audio en WhatsApp es una herramienta de comunicación instantánea que facilita la conversación entre miembros de un grupo o entre dos usuarios, sin requerir una llamada convencional.

Este audio es similar a las llamadas. (WhatsApp)

Su funcionamiento recuerda al de un walkie-talkie, ya que permite que los participantes se unan o salgan cuando lo deseen, mediante una notificación, y así interactúen de manera más discreta y sin las interrupciones propias de las llamadas.

Filtros, efectos y fondos para videollamadas.

Para utilizar filtros, efectos y fondos durante las videollamadas en WhatsApp, primero asegúrate de tener la aplicación actualizada. Luego, inicia una videollamada y pulsa el ícono de ‘efectos’ ubicado en la esquina superior derecha.

A partir de ahí, podrás escoger diferentes filtros para cambiar los tonos de la imagen, seleccionar fondos (como el desenfoque) o añadir efectos divertidos a tu videollamada.

‘Tu turno’ en estados.

La función ‘Tu turno’ en los estados de WhatsApp es una etiqueta interactiva que permite sugerir un tema o pregunta, invitando a que tus contactos compartan estados relacionados en respuesta.