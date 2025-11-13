Tecno

Wikipedia pide a las empresas de IA usar su API de pago y dejar de extraer contenido

Las directrices para desarrolladores de IA incluyen la obligación de citar correctamente las fuentes, dar crédito a los colaboradores humanos y respetar las licencias

Guardar
El modelo implica que quienes
El modelo implica que quienes necesitan peticiones masivas pagan una contraprestación. (Wikipedia)

Ante la caída en el tráfico de lectores humanos y el aumento de las consultas automatizadas provenientes de sistemas de inteligencia artificial, la Fundación Wikimedia ha lanzado un plan para proteger la sostenibilidad y la calidad del conocimiento libre.

Su mensaje central es claro: las empresas que desarrollan modelos generativos o APIs deben utilizar canales oficiales y responsables a la hora de acceder a los datos, especialmente mediante el servicio Wikimedia Enterprise, evitando así la sobrecarga de los servidores públicos y garantizando una compensación justa a quienes construyen y editan los contenidos.

Wikimedia Enterprise y el acceso responsable a los datos de Wikipedia

Wikimedia Enterprise es la solución propuesta por la Fundación para gestionar el acceso masivo y a gran escala a su contenido. Lejos de restringir o “cerrar” la web, se trata de canalizar fenómenos como el scraping y las millones de extracciones diarias hacia una API de pago, pensada específicamente para soportar el tráfico de grandes compañías de IA, buscadores y servicios digitales.

La Fundación Wikimedia ha confirmado
La Fundación Wikimedia ha confirmado una reducción del 8% interanual en visitas humanas. (Wikipedia)

Utilizar esta API asegura que los datos sean servidos de manera fiable, sin saturar la infraestructura y permitiendo que la comunidad editorial continúe su tarea diaria.

El modelo implica que quienes necesitan peticiones masivas pagan una contraprestación, lo que ayuda a financiar servidores, herramientas y al propio ecosistema colaborativo que da forma y cuida la calidad de los contenidos. Al mismo tiempo, la API de Wikimedia Enterprise promueve la transparencia: obliga a adjudicar la fuente de información y a devolver tráfico a los artículos originales.

Disminución del tráfico real en Wikipedia y detección de actividad de bots

La Fundación Wikimedia ha confirmado una reducción del 8% interanual en visitas humanas, un fenómeno atribuido en parte al auge de sistemas de IA que consumen la información de Wikipedia. El problema no es solo técnico, sino también social: menos lectores significan menos editores y menos donaciones, lo que pone en riesgo el ciclo de creación y sostén del conocimiento abierto.

Lejos de restringir o “cerrar”
Lejos de restringir o “cerrar” la web, se trata de canalizar fenómenos como el scraping. (Captura Wikipedia)

Los sistemas mejorados de detección identificaron picos de tráfico anómalo originados por bots que intentan simular el comportamiento de usuarios reales para evadir restricciones.

Las directrices para desarrolladores de IA incluyen la obligación de citar correctamente las fuentes, dar crédito a los colaboradores humanos y respetar las licencias. Se recomienda enlazar siempre a los artículos originales y animar a la participación en la comunidad de Wikipedia.

Además, es esencial no utilizar técnicas agresivas de scraping ni extraer datos sin un acuerdo previo o sin reconocer abiertamente la procedencia y vigencia del contenido.

Se aconseja a los desarrolladores
Se aconseja a los desarrolladores de Wikipedia estimar el uso y recurrir al canal de pago si es masivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sostenibilidad, modelo de pago y futuro del conocimiento libre

El modelo Wikimedia Enterprise se plantea como el mecanismo ideal para sostener la infraestructura y la comunidad, frente a una escalada de tráfico que de otro modo resultaría inviable. Evitar sobrecargar los servidores públicos y garantizar la trazabilidad y calidad de los datos beneficia tanto a los usuarios como a las empresas de IA, que obtienen información fiable y actualizada.

Para los desarrolladores interesados en trabajar con Wikipedia, el llamado es a estimar el volumen y la frecuencia de uso, acudir al canal de pago si hacen uso masivo, acreditar cuidadosamente las fuentes y animar a los usuarios a visitar y participar en la fuente original.

Un ecosistema de IA y conocimiento abierto solo puede prosperar si se basa en la transparencia, el respeto a la comunidad editorial y la recuperación de visitas e implicación humana.

La Fundación Wikimedia ha optado por estrategias técnicas y comunitarias antes que amenazas, mejorando sus sistemas de detección y defendiendo reglas claras de juego para quienes usan su contenido. El mensaje final apela a la corresponsabilidad: si usas Wikipedia, retribuye a la fuente, promueve la transparencia y construye una cadena de conocimiento fiable.

Temas Relacionados

WikipediaIAAPILo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo funcionan los microrrobots que transportan medicamentos para tratar derrames cerebrales

El avance tecnológico desarrollado en Suiza permite administrar fármacos de forma precisa y localizada

Cómo funcionan los microrrobots que

Yann LeCun, pionero del deep learning, planea dejar Meta para crear su propia startup de IA

El futuro de LeCun apunta a modelos de inteligencia artificial capaces de una comprensión del entorno físico comparable a la humana

Yann LeCun, pionero del deep

MrBeast inaugura Beast Land, su parque de atracciones con juegos inspirados en sus retos virales

La propuesta del youtuber permite a los visitantes vivir en persona algunos de los desafíos que lo hicieron famoso

MrBeast inaugura Beast Land, su

Think with Google 2025: la inteligencia artificial como condición para competir en marketing

Sebastian Valverde, directivo de Google, afirmó que la adopción de IA ya no es una ventaja, sino una necesidad para sobrevivir en la industria publicitaria destacando eficiencia y creatividad como ejes del nuevo paradigma digital

Think with Google 2025: la

Microsoft presenta su primera “superfábrica de IA”: proyectos que demoraban meses estarán listos en semanas

La arquitectura y el diseño de dos plantas permite a los equipos de investigación abordar los más desafiantes proyectos de inteligencia artificial

Microsoft presenta su primera “superfábrica
DEPORTES
Fue atleta olímpica, es dueña

Fue atleta olímpica, es dueña de un récord mundial y se abrió una cuenta de OnlyFans: “Es una mirada detrás de escena a mi mundo”

De la clasificación de Francia al Mundial al fracaso de Camerún: lo mejor de la jornada de las Eliminatorias

7 frases de Scaloni sobre el amistoso Argentina-Angola: cómo está Messi, el gesto de Mastantuono y la pregunta que lo sorprendió

Italia venció sobre la hora a Moldavia y depende de un milagro frente a Noruega para evitar el Repechaje al Mundial 2026

Codazo, expulsión y gestos provocativos a la tribuna: el minuto de furia de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal

TELESHOW
La China Suárez apareció en

La China Suárez apareció en un shopping, contó dónde será su entrevista y cómo está su relación con Mauro Icardi

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas: “Querían estar con el papá”

El cara a cara de Vero Lozano y Luis Ventura después de la polémica por el Martín Fierro a Susana Giménez

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota

INFOBAE AMÉRICA

Bitcoin cayó por debajo de

Bitcoin cayó por debajo de los USD 100.000 y confirma un giro bajista en los mercados cripto

Nuevos incidentes tras un partido de fútbol en Maldonado: terminó con jugadores arriba de un techo

El histórico reloj de oro detenido a la hora final del Titanic será subastado y se esperan cifras récord

Estados Unidos anunció acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador

La BBC pidió disculpas a Trump por la manipulación de su discurso, pero rechazó pagar los USD 1.000 millones que exige su defensa