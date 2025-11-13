Tecno

Actores ganadores del Oscar firman acuerdo con empresa de IA para que use sus voces

Matthew McConaughey y Michael Caine se unen a una lista de estrellas de Hollywood cuyas voces estarán presentes en contenidos generados por inteligencia artificial

El acuerdo permite a la empresa de IA recrear y traducir contenidos con voces sintéticas de actores reconocidos. (Reuters)

Matthew McConaughey y Michael Caine, actores ganadores del Oscar, han firmado un acuerdo con la empresa neoyorquina ElevenLabs para que esta desarrolle versiones de sus voces generadas por inteligencia artificial.

La colaboración entre McConaughey y ElevenLabs se remonta a 2022, cuando el actor no solo comenzó a invertir en la empresa, sino que también participó en distintas iniciativas.

Gracias al convenio más reciente, la plataforma tendrá autorización para traducir y transformar el boletín ‘Lyrics of Livin en una versión en español narrada con la voz generada por IA del propio artista. En palabras del actor de ‘Dallas Buyers Club’, la relación con la compañía nació a partir de haber quedado “impresionado” por su tecnología, y ahora aspira a que “este acuerdo me permita alcanzar y conectar con aún más personas”.

El proyecto más destacado de ElevenLabs en esta etapa es el lanzamiento de Iconic Voices Marketplace. Este mercado digital ofrecerá a marcas la posibilidad de acceder legalmente a voces de celebridades —reales o fallecidas— para emplearlas en diferentes contenidos generados por inteligencia artificial.

La colaboración entre McConaughey y ElevenLabs se remonta a 2022. (Reuters)

Cada vez más actores vinculados a la IA

Michael Caine se suma así a un plantel que ya incluye leyendas de Hollywood como John Wayne, Rock Hudson, Judy Garland, así como a figuras vivas como Liza Minnelli y Art Garfunkel. El repertorio incorpora además personalidades históricas como Amelia Earhart, Babe Ruth, J. Robert Oppenheimer, Maya Angelou y Alan Turing.

En su declaración, Caine expresó: “Durante años he prestado mi voz a historias que han conmovido a la gente: relatos de valor, de ingenio, del espíritu humano. Ahora ayudo a otros a encontrar la suya. Con ElevenLabs, podemos preservar y compartir voces —no solo la mía, sino la de cualquiera—”. El actor subrayó que el enfoque de la empresa consiste en “usar la innovación, no para reemplazar la humanidad, sino para celebrarla”, agregando que “no se trata de sustituir voces, sino de amplificarlas”.

El acuerdo surge en medio de una creciente tendencia en la industria del entretenimiento y la tecnología. OnceLabs, que registró una valoración aproximada de 6.600 millones de dólares (USD 6.600 millones), avanza con esta propuesta poco después de que otras compañías tecnológicas atraigan a personalidades destacadas.

Michael Caine destaca el valor de transmitir historias y preservar voces a través de la innovación tecnológica. (Reuters)

El año pasado, Meta reveló una lista de figuras como Judi Dench, John Cena y Kristen Bell que firmaron para permitir el uso de sus voces. Paralelamente, otros artistas, incluidos Ashton Kutcher y Leonardo DiCaprio, también apostaron por invertir en firmas de inteligencia artificial.

En este contexto, Caine anunció además su regreso temporal del retiro para participar junto a Vin Diesel en la secuela cinematográfica ‘The Last Witch Hunter 2.

Masificación de la ‘venta’ de voces

Mientras la IA transforma el uso de voces de celebridades, surgen aplicaciones como Neon, que ofrece a los usuarios la posibilidad de ganar dinero en dólares a cambio de registrar y compartir sus llamadas telefónicas. Estos datos son utilizados para alimentar sistemas de inteligencia artificial, enfocándose en mejorar el reconocimiento y síntesis de voz.

Neon registra miles de descargas en App Store y Google Play. (Neon Mobile)

La app, popular en varios países, asegura que la privacidad queda protegida, ya que las grabaciones se procesan y almacenan bajo estrictas políticas de anonimato y seguridad.

El modelo de negocio de Neon se basa en remunerar a los usuarios por cada minuto grabado y aprobado, permitiendo así que personas de diferentes regiones obtengan ingresos adicionales de manera sencilla.

Estas grabaciones se venden a empresas tecnológicas y laboratorios de IA interesados en desarrollar modelos lingüísticos más precisos y representativos de distintos acentos y contextos. Neon enfatiza que los datos recolectados se emplean exclusivamente con fines de investigación y desarrollo.

