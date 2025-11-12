Tecno

Starlink baja sus precios en Argentina: kits Mini y Standard

Estos kits vienen con lo necesario para usar el servicio de internet satelital, incluyendo antena receptora, router WiFi, fuente de energía y cables

Starlink anunció descuentos en Argentina
Starlink anunció descuentos en Argentina

Starlink ha anunciado descuentos en Argentina para sus kits Mini y Standard. El kit Mini ahora cuesta ARS 142.500 (precio anterior ARS 189.000) y el kit Standard tiene un valor de ARS 374.000 (antes ARS 499.999).

Estos kits de internet satelital incluyen todo lo necesario para acceder al servicio de internet satelital de Starlink: antena receptora, router WiFi, fuente de alimentación y cables. El kit Mini está diseñado para mayor portabilidad y facilidad de instalación, siendo ideal para viajes o zonas con poco espacio disponible.

Por su parte, el kit Standard ofrece mayor capacidad de conexión y estabilidad, recomendado para hogares, oficinas o entornos donde se requiere mayor ancho de banda.

Estos kits incluyen todo lo
necesario para conectarse al servicio de internet satelital.

Qué planes tiene Starlink en Argentina

Starlink cuenta con diversos planes en argentina que divide en dos principales categorías:

  • Personal.

Starlink ofrece en Argentina dos planes personales diseñados para diferentes necesidades de conexión: Residencial e Itinerante.

El plan Residencial está pensado para hogares y promete una instalación rápida. Además, es resistente a las condiciones climáticas adversas, ofrece datos ilimitados y permite una prueba gratuita de 30 días.

Por su parte, el plan Itinerante está dirigido a quienes viajan o trabajan desde distintos lugares, como casas rodantes o autocaravanas. Permite usar el servicio en movimiento y conectarse en más de 150 países y territorios.

Starlink divide sus planes en
personales y empresariales.
  • Empresas.

La compañía de internet satelital de Elon Musk ofrece dos planes empresariales: Prioridad Local y Prioridad Global.

El plan Prioridad Local está orientado a empresas con operaciones fijas o móviles dentro de un mismo país. Ofrece uso en tierra y en viajes regionales, conexión estable tanto en movimiento como en ubicaciones fijas, prioridad en la red e incluye una dirección IP pública con acceso a panel de control.

Por su parte, el plan Prioridad Global está pensado para compañías que requieren conexión en cualquier parte del mundo, incluyendo operaciones marítimas. Permite uso global, tanto en tierra como en altamar, con los mismos beneficios de prioridad de red, conexión estable, IP pública y acceso a panel.

En Argentina, Starlink ofrece planes
divididos en dos categorías: personal y empresarial.

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Aunque Starlink ofrece acceso a internet en zonas remotas, presenta algunas desventajas que es importante considerar:

  • Costo elevado: El precio de los kits de instalación y la suscripción mensual puede ser alto en comparación con otros servicios de internet, lo que representa una inversión significativa para muchos usuarios.
  • Dependencia de la visibilidad del cielo: Para funcionar correctamente, la antena necesita una vista despejada del cielo. Obstáculos como árboles, edificios o mal tiempo pueden afectar la calidad de la señal.
  • Variaciones en la velocidad: El rendimiento puede fluctuar según la cantidad de usuarios conectados en la misma zona o la ubicación geográfica, lo que se traduce en velocidades variables.
El plan Prioridad Local está
diseñado para empresas con operaciones dentro de un solo país.
  • Latencia: Aunque es menor que en otros servicios satelitales, la latencia puede ser superior a la de conexiones de fibra óptica, lo cual puede afectar actividades en tiempo real, como los videojuegos online.
  • Disponibilidad limitada: En algunas regiones, la disponibilidad de kits o el soporte técnico puede estar restringido.
  • Instalación inicial: Aunque es relativamente sencilla, algunas personas podrían requerir asistencia técnica para obtener el mejor resultado.

Estas desventajas deben ser evaluadas al comparar Starlink con otras opciones de conectividad disponibles en cada lugar.

Aunque brinda conexión en zonas
remotas, la compañía de internet satelital de Elon Musk tiene algunas limitaciones que conviene tener en cuenta.

Starlink ofrece instalación gratis

Ahora, tanto los nuevos clientes como quienes decidan cambiarse a los planes residenciales pueden disfrutar del servicio sin costo por el equipo ni por la instalación profesional, lo que iguala la accesibilidad de la oferta a la de los servicios de fibra óptica.

Anteriormente, para conectarse a la red de Starlink, era necesario comprar y montar una antena especial, además de instalar el cableado, la fuente de energía y un router dedicado.

