Nintendo Direct: cuándo es, a qué hora y las novedades más esperadas

La transmisión de esta presentación de Nintendo ofrecerá a los aficionados el estreno mundial y el tráiler oficial de Super Mario Galaxy: La Película

Nintendo ha dejado claro que, en esta ocasión, el contenido estará centrado exclusivamente en su proyecto cinematográfico. (YouTube Nintendo of America)

La compañía Nintendo ha anunciado oficialmente la emisión de un Nintendo Direct especial dedicado a Super Mario Galaxy: La Película, marcando un paso notable en su estrategia de expansión cinematográfica y comunicación directa con su comunidad.

Este evento se retransmitirá el 12 de noviembre a las 6:00 a. m. (hora del Pacífico), oportunidad en la que los fans podrán conocer las primicias sobre la secuela cinematográfica del famoso fontanero, aunque no se presentarán noticias sobre videojuegos.

Fecha, hora y conversión internacional para el Nintendo Direct

El evento está programado para las 6:00 a. m. en el horario de la costa oeste de Estados Unidos (Pacific Time, PT). Para los seguidores de Nintendo en otros países, esto supone los siguientes horarios:

  • Perú: 8:00 a. m.
  • Argentina: 10:00 a. m.
  • Colombia: 8:00 a. m.
  • México (Ciudad de México): 8:00 a. m.
  • Venezuela: 9:00 a. m.
Super Mario Galaxy es el título oficial de la nueva película animada de Super Mario Bros (Nintendo)

Nintendo ha dejado claro que, en esta ocasión, el contenido estará centrado exclusivamente en su proyecto cinematográfico. La decisión de apartar los videojuegos del foco del Direct refuerza la apuesta de la empresa por consolidar su presencia en el cine, una estrategia que hasta el momento no formaba parte habitual de estos eventos.

Qué traerá el Nintendo Direct de Super Mario Galaxy: La Película

La emisión de este Nintendo Direct ofrecerá a los aficionados el estreno mundial (World Premiere) y el tráiler oficial de Super Mario Galaxy: La Película. Aunque el lanzamiento del filme fue previamente confirmado para el 3 de abril de 2026, no se habían revelado detalles adicionales sobre la adaptación, el elenco de personajes que regresarán o la visión creativa para trasponer las mecánicas y el universo de Mario Galaxy a la gran pantalla.

A pesar de la ausencia de anuncios relacionados con nuevos títulos de videojuegos, los seguidores de Mario podrán descubrir cómo se integrarán elementos característicos del juego en la adaptación cinematográfica y si personajes hasta ahora ausentes darán el salto a la película.

Imagen promocional del 'teaser trailer' de Super Mario Galaxy: La película. (Nintendo)

Se espera también la posible revelación de los actores que formarán parte del doblaje o interpretación, algo que fue particularmente atractivo en la primera entrega.

Queda por ver qué sorpresas y nuevas perspectivas ofrecerá Nintendo sobre el futuro cinematográfico de su franquicia más emblemática. Los interesados podrán seguir el evento en directo a través de los canales oficiales de Nintendo, aguardando novedades que podrían redefinir el alcance y el perfil mediático de la saga Super Mario Galaxy en 2026.

Qué es Nintendo Direct y qué novedades se anuncian en sus presentaciones

Nintendo Direct es un formato de transmisión en línea creado por Nintendo para comunicar de manera directa las novedades de la compañía a sus seguidores y al público general. Estos eventos, accesibles desde plataformas oficiales y redes sociales, permiten que Nintendo informe sobre nuevos juegos, expansiones, colaboraciones y distintos productos relacionados con la marca en tiempo real.

Fotografía de archivo de un miembro de la prensa toma una fotografía a un logo de Nintendo. EFE / FRANCK ROBICHON

Durante un Nintendo Direct, la empresa suele revelar avances de títulos próximos a lanzarse para las consolas Nintendo Switch y otros dispositivos asociados. Es común que se presenten trailers exclusivos, fechas de lanzamiento actualizadas y anuncios sorpresa, incluyendo remakes, versiones especiales o contenido descargable adicional para juegos ya disponibles.

Además de novedades de software, en ocasiones Nintendo dedica segmentos a periféricos, ediciones limitadas de consolas o colaboraciones con otras franquicias populares. Los Direct pueden estar enfocados en franquicias específicas, como Super Mario, Pokémon o The Legend of Zelda, o cubrir un panorama amplio de lanzamientos y actualizaciones.

Nintendo utiliza el formato Direct como una herramienta estratégica para generar expectativa y mantener informada a su comunidad, consolidando el evento como uno de los momentos más relevantes en el calendario anual del sector de los videojuegos.

