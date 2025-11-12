La ubicación de un dispositivo podría empeorar la conexión de Starlink: no es la antena

Cuando se registran fallas en la conexión, muchos usuarios suelen revisar la ubicación de la antena. (Bloomberg)

Un error frecuente y poco advertido afecta la experiencia de quienes contratan Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX: la ubicación incorrecta del router, y no de la antena, suele ser la causa principal de las interrupciones y la baja calidad de la conexión WiFi.

Aunque muchos usuarios dedican especial atención a instalar la antena en el lugar adecuado, la verdadera diferencia en el rendimiento del servicio depende, en la mayoría de los casos, de dónde se coloca el router dentro del hogar o la oficina.

La comunidad de usuarios de Starlink ha reportado de forma recurrente problemas de señal inestable y cortes en la conexión, incluso cuando la antena está bien orientada y libre de obstáculos. El análisis de estos casos revela que la mayoría de las dificultades se relacionan directamente con la localización del router.

La correcta ubicación del router dentro de la vivienda o la oficina es clave para evitar cortes e interferencias en la señal WiFi de Starlink. (Bloomberg)

Ubicación correcta del router

Foros técnicos y espacios de discusión especializados coinciden en que encerrar este dispositivo en cajas metálicas o situarlo en espacios rodeados de materiales que generan interferencias limita la propagación de la señal WiFi y favorece los cortes del servicio. Los expertos recomiendan instalar el router en lugares abiertos, utilizando soportes de plástico o fibras sintéticas que no interfieran con la transmisión, y evitar cualquier tipo de protección externa innecesaria.

La documentación técnica de la empresa de Elon Musk respalda estas recomendaciones. Los routers están diseñados para operar en interiores, tanto en viviendas como en oficinas, y soportan temperaturas que van desde -30℃ hasta 50℃ (-22℉ a 122℉), lo que garantiza su funcionamiento en la mayoría de los climas de la región.

A diferencia de la antena, que cuenta con certificación IP67 y puede resistir polvo y agua, el router tiene clasificación IP54, adecuada para ambientes internos. Además, los modelos de alto rendimiento de la antena pueden eliminar hasta 75 mm/hora de nieve, lo que permite mantener la operatividad incluso en condiciones climáticas adversas. Ante lluvias intensas, la empresa desaconseja añadir coberturas externas al router, ya que estas pueden reducir su eficiencia.

La correcta ubicación del router (aparato de la izquierda) dentro de la vivienda o la oficina es clave para evitar interferencias en la señal de Starlink. (SpaceX)

Para lograr una conexión óptima, la instalación de la antena también requiere atención: debe ubicarse en un punto elevado y completamente despejado, con línea directa al cielo. Usuarios que han seguido estas indicaciones, instalando la antena en techos o paredes según las sugerencias de la aplicación oficial, han notado mejoras significativas en la velocidad y estabilidad de la conexión en comparación con ubicaciones más bajas o con obstáculos.

Starlink gratis durante un mes

En respuesta al creciente interés por el servicio, Starlink ofrece actualmente una promoción de prueba gratuita de 30 días para nuevos usuarios. Esta iniciativa permite acceder al internet satelital y evaluar su desempeño en actividades como transmisión de video, navegación o teletrabajo, sin pagar la cuota mensual durante el primer mes.

Para acceder a la oferta, es necesario ingresar al sitio oficial de Starlink, localizar la sección de “Prueba de 30 días” y completar el formulario con la dirección donde se utilizará el servicio. El equipo se envía sin cargos adicionales y la instalación queda habilitada durante el periodo de prueba.

Los foros especializados sugieren instalar el router en lugares abiertos, sin cajas metálicas ni materiales que bloqueen la transmisión de la señal. (SpaceX)

La compañía acompaña esta expansión con campañas de orientación para que los usuarios aprovechen al máximo el potencial del internet satelital. Comprender la importancia de la ubicación tanto del router como de la antena resulta clave para quienes buscan superar las limitaciones de las redes fijas y optimizar su inversión en conectividad.