Códigos de Netflix que no conocías para noviembre de 2025: descubre categorías ocultas

Los usuarios pueden escribir los códigos directamente en el buscador o modificando la URL de la plataforma para descubrir contenido nuevo

Los códigos ocultos de Netflix
Los códigos ocultos de Netflix para ver películas este 2025.

Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, con miles de películas, series y documentales disponibles. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que el servicio cuenta con un extenso sistema de categorías ocultas que permite acceder a contenidos específicos mediante el uso de códigos numéricos. Esta herramienta, que existe desde los primeros años de la compañía, ofrece una forma más precisa y personalizada de descubrir títulos dentro del catálogo.

Aunque la aplicación muestra recomendaciones basadas en el historial de visualización, el algoritmo no siempre acierta. Por eso, los códigos de Netflix se convirtieron en un recurso útil para quienes desean explorar géneros o temáticas concretas sin depender del sistema automático de sugerencias. Cada código está asociado a una categoría, y al introducirlo en la barra de búsqueda de la plataforma —o directamente en la URL del navegador—, el usuario accede a una selección específica de títulos.

Para utilizar esta función, basta con ingresar a la web de Netflix y escribir en la barra de direcciones:https://www.netflix.com/browse/genre/CÓDIGO, reemplazando “CÓDIGO” por el número correspondiente. También se puede usar desde la app en televisores, computadoras o dispositivos móviles escribiendo el número directamente en el buscador.

Conoce los códigos ocultos para
Conoce los códigos ocultos para ver películas y series específicas en Netflix.

Netflix cuenta con más de 36.000 categorías, que van desde géneros amplios como comedia o drama, hasta opciones más detalladas como “comedias políticas” o “películas de terror de zombis”. No todas las categorías están disponibles en todos los países, ya que la disponibilidad del contenido depende de los derechos de distribución regionales.

A continuación, se presentan los principales códigos para acceder a las categorías ocultas de Netflix:

<b>Acción y aventura (1365)</b>

  • Comedias de acción - 43040
  • Thrillers de acción - 43048
  • Aventuras - 7442
  • Películas de acción asiáticas - 77232
  • Acción y aventura clásicas - 46576
  • Películas de cómics y superhéroes - 10118
  • Acción y aventuras criminales - 9584
  • Acción y aventuras en el extranjero - 11828
  • Películas de artes marciales - 8985
  • Acción y aventura militar - 2125
  • Westerns - 7700
  • Acción de espías y aventura - 10702
Códigos para todo tipo de
Códigos para todo tipo de género en Netflix.

<b>Anime (7424)</b>

  • Animación adulta - 11881
  • Anime de acción - 2653
  • Anime de comedia - 9302
  • Anime de dramas - 452
  • Anime de fantasía - 11146
  • Películas de anime - 3063
  • Anime de terror - 10695
  • Anime sci-fi - 2729
  • Series de anime - 6721

<b>Películas familiares (783)</b>

  • Cuentos de animales - 5507
  • Disney - 67673
  • Educación para niños - 10659
  • Películas familiares - 51056
  • Música para niños - 52843
  • TV para niños - 27346
  • Películas basadas en libros infantiles - 10056
  • Películas de 0 a 2 años - 6796
  • Películas de 2 a 4 años - 6218
  • Películas para niños de 5 a 7 años - 5455
  • Películas para niños de 8 a 10 años - 561
  • Películas para niños de 11 a 12 años - 6962
  • Dibujos animados de televisión - 11177
Los códigos de Netflix para
Los códigos de Netflix para encontrar series, películas y estrenos.

<b>Clásicos (31574)</b>

  • Comedias clásicas - 31694
  • Dramas clásicos - 29809
  • Películas extranjeras clásicas - 32473
  • Ciencia ficción y fantasía clásicas - 47147
  • Thrillers clásicos - 46588
  • Películas de guerra clásicas - 48744
  • Westerns clásicos - 47465
  • Epopeyas - 52858
  • Cine negro - 7687
  • Películas mudas - 53310

<b>Comedias (6548)</b>

  • Comedias negras - 869
  • Comedias extranjeras - 4426
  • Comedias nocturnas - 1402
  • Falsos documentales - 26
  • Comedias políticas - 2700
  • Comedias románticas - 5475
  • Sátiras - 4922
  • Comedias locas - 9702
  • Comedias payasadas - 10256
  • Comedias deportivas - 5286
  • Comedia en vivo - 11559
  • Comedias juveniles - 3519

<b>Películas de culto (7627)</b>

  • Películas de terror de serie B - 8195
  • Películas cursis - 1252
  • Comedias de culto - 9434
  • Películas de terror de culto - 10944
  • Ciencia ficción y fantasía de culto - 4734
Lista de códigos en Netflix
Lista de códigos en Netflix para encontrar todo tipo de películas.

<b>Documentales (6839)</b>

  • Biográficos - 3652
  • Crímenes - 9875
  • Extranjeros - 5161
  • Históricos - 5349
  • Militares - 4006
  • Música y conciertos - 90361
  • Políticos - 7018
  • Religiosos - 10005
  • Ciencia y naturaleza - 2595
  • Sociales y culturales - 3675
  • Deportivos - 180
  • Viajes y aventuras - 1159

<b>Dramas (5763)</b>

  • Biográficos - 3179
  • Judiciales - 528582748
  • Criminales - 6889
  • Basados en libros - 4961
  • Basados en la vida real - 3653
  • Extranjeros - 2150
  • Independientes - 384
  • Militares - 11
  • De época - 12123
  • Políticos - 6616
  • Románticos - 1255
  • Sociales - 3947
  • Deportivos - 7243

<b>Terror (8711)</b>

  • Películas de criaturas - 6895
  • Terror de culto - 10944
  • Terror marítimo - 45028
  • Terror extranjero - 8654
  • Comedia de terror - 89585
  • Monstruos - 947
  • Slasher y asesinos en serie - 8646
  • Sobrenatural - 42023
  • Vampiros - 75804
  • Zombis - 75405
Códigos para encontrar películas de
Códigos para encontrar películas de terror en Netflix.

<b>Romance (8883)</b>

  • Clásicos - 31273
  • Comedias románticas - 5475
  • Dramas románticos - 1255
  • Románticas extranjeras - 7153
  • Independientes - 9916

<b>Ciencia ficción y fantasía (1492)</b>

  • Alienígenas - 3327
  • Fantasía - 9744
  • Dramas sci-fi - 3916
  • Terror sci-fi - 1694
  • Thrillers sci-fi - 11014

<b>Thrillers (8933)</b>

  • Policíacos - 10499
  • Psicológicos - 5505
  • Políticos - 10504
  • De espías - 9147
  • Sobrenaturales - 11140

