Códigos de Netflix que no conocías para noviembre de 2025: descubre categorías ocultas

Los códigos ocultos de Netflix para ver películas este 2025. (Foto: Captura de Netflix)

Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, con miles de películas, series y documentales disponibles. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que el servicio cuenta con un extenso sistema de categorías ocultas que permite acceder a contenidos específicos mediante el uso de códigos numéricos. Esta herramienta, que existe desde los primeros años de la compañía, ofrece una forma más precisa y personalizada de descubrir títulos dentro del catálogo.

Aunque la aplicación muestra recomendaciones basadas en el historial de visualización, el algoritmo no siempre acierta. Por eso, los códigos de Netflix se convirtieron en un recurso útil para quienes desean explorar géneros o temáticas concretas sin depender del sistema automático de sugerencias. Cada código está asociado a una categoría, y al introducirlo en la barra de búsqueda de la plataforma —o directamente en la URL del navegador—, el usuario accede a una selección específica de títulos.

Para utilizar esta función, basta con ingresar a la web de Netflix y escribir en la barra de direcciones:https://www.netflix.com/browse/genre/CÓDIGO, reemplazando “CÓDIGO” por el número correspondiente. También se puede usar desde la app en televisores, computadoras o dispositivos móviles escribiendo el número directamente en el buscador.

Conoce los códigos ocultos para ver películas y series específicas en Netflix. (Foto: Composición Infobae)

Netflix cuenta con más de 36.000 categorías, que van desde géneros amplios como comedia o drama, hasta opciones más detalladas como “comedias políticas” o “películas de terror de zombis”. No todas las categorías están disponibles en todos los países, ya que la disponibilidad del contenido depende de los derechos de distribución regionales.

A continuación, se presentan los principales códigos para acceder a las categorías ocultas de Netflix:

<b>Acción y aventura (1365)</b>

Comedias de acción - 43040

Thrillers de acción - 43048

Aventuras - 7442

Películas de acción asiáticas - 77232

Acción y aventura clásicas - 46576

Películas de cómics y superhéroes - 10118

Acción y aventuras criminales - 9584

Acción y aventuras en el extranjero - 11828

Películas de artes marciales - 8985

Acción y aventura militar - 2125

Westerns - 7700

Acción de espías y aventura - 10702

Códigos para todo tipo de género en Netflix. (foto: AVPasión)

<b>Anime (7424)</b>

Animación adulta - 11881

Anime de acción - 2653

Anime de comedia - 9302

Anime de dramas - 452

Anime de fantasía - 11146

Películas de anime - 3063

Anime de terror - 10695

Anime sci-fi - 2729

Series de anime - 6721

<b>Películas familiares (783)</b>

Cuentos de animales - 5507

Disney - 67673

Educación para niños - 10659

Películas familiares - 51056

Música para niños - 52843

TV para niños - 27346

Películas basadas en libros infantiles - 10056

Películas de 0 a 2 años - 6796

Películas de 2 a 4 años - 6218

Películas para niños de 5 a 7 años - 5455

Películas para niños de 8 a 10 años - 561

Películas para niños de 11 a 12 años - 6962

Dibujos animados de televisión - 11177

Los códigos de Netflix para encontrar series, películas y estrenos.

<b>Clásicos (31574)</b>

Comedias clásicas - 31694

Dramas clásicos - 29809

Películas extranjeras clásicas - 32473

Ciencia ficción y fantasía clásicas - 47147

Thrillers clásicos - 46588

Películas de guerra clásicas - 48744

Westerns clásicos - 47465

Epopeyas - 52858

Cine negro - 7687

Películas mudas - 53310

<b>Comedias (6548)</b>

Comedias negras - 869

Comedias extranjeras - 4426

Comedias nocturnas - 1402

Falsos documentales - 26

Comedias políticas - 2700

Comedias románticas - 5475

Sátiras - 4922

Comedias locas - 9702

Comedias payasadas - 10256

Comedias deportivas - 5286

Comedia en vivo - 11559

Comedias juveniles - 3519

<b>Películas de culto (7627)</b>

Películas de terror de serie B - 8195

Películas cursis - 1252

Comedias de culto - 9434

Películas de terror de culto - 10944

Ciencia ficción y fantasía de culto - 4734

Lista de cídigos en Netflix para encontrar todo tipo de películas.

<b>Documentales (6839)</b>

Biográficos - 3652

Crímenes - 9875

Extranjeros - 5161

Históricos - 5349

Militares - 4006

Música y conciertos - 90361

Políticos - 7018

Religiosos - 10005

Ciencia y naturaleza - 2595

Sociales y culturales - 3675

Deportivos - 180

Viajes y aventuras - 1159

<b>Dramas (5763)</b>

Biográficos - 3179

Judiciales - 528582748

Criminales - 6889

Basados en libros - 4961

Basados en la vida real - 3653

Extranjeros - 2150

Independientes - 384

Militares - 11

De época - 12123

Políticos - 6616

Románticos - 1255

Sociales - 3947

Deportivos - 7243

<b>Terror (8711)</b>

Películas de criaturas - 6895

Terror de culto - 10944

Terror marítimo - 45028

Terror extranjero - 8654

Comedia de terror - 89585

Monstruos - 947

Slasher y asesinos en serie - 8646

Sobrenatural - 42023

Vampiros - 75804

Zombis - 75405

Códigos para encontrar películas de terror en Netflix.

<b>Romance (8883)</b>

Clásicos - 31273

Comedias románticas - 5475

Dramas románticos - 1255

Románticas extranjeras - 7153

Independientes - 9916

<b>Ciencia ficción y fantasía (1492)</b>

Alienígenas - 3327

Fantasía - 9744

Dramas sci-fi - 3916

Terror sci-fi - 1694

Thrillers sci-fi - 11014

<b>Thrillers (8933)</b>

Policíacos - 10499

Psicológicos - 5505

Políticos - 10504

De espías - 9147

Sobrenaturales - 11140