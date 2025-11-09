Tecno

Fuerte advertencia: “la IA es el cerebro que piensa y toma decisiones; la automatización es el sistema nervioso que las ejecuta”, Red Hat

El temor a la obsolescencia laboral por la IA puede transformarse en una oportunidad para evolucionar y adquirir nuevas competencias

Red Hat advierte que la clave del éxito en la implementación de IA está en la planificación y en la elección de casos de uso específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que ha sucedido con los trabajadores, las empresas también están sufriendo de un fenómeno por el miedo a quedarse fuera el avance de la inteligencia artificial. Las compañías están continuamente buscando la manera de implementar esta tecnología, lo que, en algunos casos, implica no saber cómo hacerlo, afectando la estabilidad del negocio.

Una advertencia que Red Hat manifestó desde varios de sus voceros. Mauricio Álvarez, Account Manager Enterprise de la compañía para Colombia, señaló que “el tamaño del modelo no determina el éxito de la IA, sino la inteligencia aplicada”, dejando claro que lo importante es la planificación y el motivo detrás de esa integración.

“La IA es el cerebro que piensa y toma decisiones; la automatización es el sistema nervioso que ejecuta esas decisiones”, afirmó.

La realidad de la presión y el miedo por integrar inteligencia artificial

Alejandro Dirgan, líder de Red Hat Enterprise en Latinoamérica, reconoció abiertamente el clima de incertidumbre. “Se habla mucho de lo que se denomina FOMO AI, que es el miedo a quedarte atrás. Un miedo de cualquier persona, incluyéndonos a ti y a mí, de que nos reemplacen, de que nuestro trabajo ya no sea esencial o relevante. Ese es un miedo real. Todo el mundo pasa por eso”, aseguró.

La presión por integrar inteligencia artificial genera incertidumbre tanto en trabajadores como en equipos directivos de las compañías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dualidad señala dos tensiones clave: la angustia de los trabajadores ante la potencial sustitución por sistemas automatizados y la urgencia de los equipos directivos por adoptar tecnología de IA que asegure la competitividad.

La presión es real y tangible. Las compañías perciben que tardar en adoptar IA puede dejar sus resultados rezagados respecto a competidores más ágiles. Esta sensación de prisa y de urgencia se conoce en ámbitos tecnológicos como FOMO AI.

“El miedo a quedarse atrás tiene que ver mucho, no con usar la tecnología, porque otro la use, sino por ser competitivo en el mercado. Si alguien tiene herramientas más efectivas y es competencia mía, seguramente voy a tener un tiempo complicado, porque van a estar un paso adelante en el mercado”, afirmó Dirgan.

Una presión que lleva a las empresas a adoptar tecnología y avanzar, lo que puede llevar a un territorio desconocido que se debe transitar con cuidado.

El tamaño del modelo de IA no determina el éxito, sino la inteligencia aplicada y la alineación con los objetivos del negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo debería ser la implementación de IA en las empresas

Tal como relató Dirgan, muchas empresas se acercan sin siquiera tener claro por dónde comenzar y “hay tanta oferta, que escoger adecuadamente se convierte en una carrera que puede ser compleja”.

La clave para que esta implementación sea efectiva, según el directivo, está sber en elegir un caso de uso específico, que sea viable y que tenga impacto directo en el negocio, así como una planificación meticulosa.

Por otro lado, Victoria Martínez, gerente de Desarrollo de Negocios de Inteligencia Artificial en Red Hat LATAM, también señaló que el futuro no se reduce a una cuestión meramente técnica.

Según la directiva, durante su presentación en el Red HatSummit: Connect 2025 en Bogotá, uno de los retos es la gestión de datos y la generación de datos sintéticos para optimizar casos de uso cuando el acceso a información real resulta complejo.

El uso inadecuado de modelos generalistas de IA puede provocar alucinaciones y aumentar los costos operativos de las organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió sobre la importancia de “evitar el consumo excesivo de recursos y el mal uso de modelos generalistas, que pueden provocar alucinaciones y elevar los costos si se exceden las interacciones previstas”.

Cómo convertir el temor en una oportunidad de evolucionar

El temor a la obsolescencia laboral debe comprenderse, según los especialistas de Red Hat, como una oportunidad para evolucionar el propio rol en la organización.

“Mucho de lo que hablábamos anteriormente del miedo a que te reemplacen, al contrario, debería ser una oportunidad para poder evolucionar tu rol. Y eso es muy importante también”, afirmó Dirgan.

En este escenario, la inteligencia artificial es la manera de adquirir nuevas competencias para los trabajadores: los novatos aprenden más rápido y los expertos aumentan su impacto estratégico, mientras las empresas ganan eficiencia sin sacrificar la calidad ni la sostenibilidad.

La advertencia, coinciden los referentes del sector, queda clara: implementar IA es urgente, pero hacerlo de forma planificada, responsable y orientada a resultados concretos es la única vía para transformar el temor en ventaja competitiva.

