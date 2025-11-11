Tecno

Así se vería un capibara como un personaje de Frozen, según la IA

El animal presentaría una apariencia de fantasía, con un pelaje blanco plateado, reflejos azul turquesa y destellos cristalinos

El capibara se ha convertido
El capibara se ha convertido en un animal muy popular en redes sociales. (Fotocomposición: Infobae)

El capibara se ha convertido en uno de los animales más populares en redes sociales y, al mismo tiempo, Frozen es una de las películas de Disney que han estado entre las más vistas en los últimos años.

Esto ha despertado la curiosidad por imaginar cómo se vería un capibara si formara parte del universo animado de dicha película, utilizando las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

Grok, la herramienta de IA de X (antes Twitter), presenta una versión fantástica de este animal: su pelaje es blanco-plateado con reflejos azul turquesa y destellos cristalinos, como si estuviera cubierto permanentemente de escarcha.

Al caminar, pequeños copos de nieve brillantes caen de su lomo. En su cabeza lleva una pequeña corona de hielo translúcido con forma de copos de nieve hexagonales, semejante a la de Elsa. El resultado es una imagen mágica y única.

Los usuarios pueden crear imágenes
Los usuarios pueden crear imágenes con Grok al proporcionar prompts claros. (Grok)

Cómo sería un capibara en Frozen

Imaginando al capibara en el mundo de Frozen, según la visión de Grok, este adorable animal tendría unos ojos grandes y azules muy brillantes, con largas pestañas cubiertas de diminutos cristales de escarcha, en puro estilo Disney.

Su nariz y sus patas serían de un suave color rosa, destacando sobre el pelaje de tonos fríos.

En la espalda, luciría un delicado patrón de rosemaling noruego en azul hielo, inspirado en los vestidos de Anna y Elsa.

Grok imagina que el pelaje sería un degradado mágico: la mitad superior blanca con destellos de hielo y la parte inferior en cálidos tonos otoñales.

Grok cuenta con la capacidad
Grok cuenta con la capacidad de generar imágenes según prompts dados por el usuario. February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/

En cuanto a su personalidad, sería el mejor amigo secreto de Olaf y Sven, disfruta nadar en los lagos helados y tomar baños en fuentes termales escondidas.

Por qué la IA puede imaginar un capibara en Frozen

La inteligencia artificial puede imaginar un capibara en el mundo de Frozen porque tiene la capacidad de analizar, combinar y reinterpretar información visual y descriptiva de diferentes fuentes.

Al procesar datos sobre el estilo de animación de Disney, los elementos característicos de Frozen y las particularidades del capibara, la IA genera una versión que respeta la estética del universo animado y añade detalles coherentes con la trama y el ambiente de la película.

Además, la IA utiliza algoritmos de creatividad asistida para fusionar atributos propios del animal, como su pelaje o su comportamiento, con rasgos típicos de los personajes y escenarios de Frozen, como los colores helados, los patrones noruegos y los efectos mágicos.

Frozen es una de las
Frozen es una de las películas recientes más populares de Disney. REUTERS/Tyrone Siu

Esto permite crear una imagen original, pero inspirada y reconocible, que conecta con el público al integrar referencias culturales y visuales de ambos mundos.

Con qué otras herramientas de IA se pueden hacer ejercicios similares

Existen diversas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que también pueden imaginar personajes o animales integrados en películas.

Además de Grok, existe Meta AI. Se encuentra disponible en plataformas como WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram. Meta AI puede generar descripciones creativas, ilustraciones personalizadas y adaptar personajes a distintos estilos cinematográficos, solo a partir de una breve indicación.

Por otro lado, ChatGPT es capaz de crear guiones, narrar escenas o diseñar perfiles completos de personajes en contextos fantásticos o realistas, ajustándose a las características de cualquier universo de ficción.

ChatGPT es otra plataformas que
ChatGPT es otra plataformas que puede generar imágenes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La clave para obtener buenos resultados con estas herramientas es proporcionar un prompt claro, preciso y detallado, especificando atributos, ambientación y el estilo deseado. Cuanta más información relevante incluyas, más fiel y sorprendente será el contenido generado.

Qué es un prompt

Un prompt es una instrucción o conjunto de indicaciones que se le da a una inteligencia artificial para guiar su respuesta o creación. Puede ser una pregunta, una descripción o una directiva específica.

Cuanto más claro y detallado sea el prompt, mejores y más precisos serán los resultados que genere la IA, ya que entenderá con mayor exactitud lo que el usuario espera obtener.

