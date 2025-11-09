Tecno

México se toma el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 con música y la presencia de Carlos Ballarta

La comunidad de este videojuego tendrá varias referencias locales antes de su lanzamiento en consolas y PC

Banda MS consolida su presencia
Banda MS consolida su presencia en Call of Duty con la canción 'El Color de Tus Ojos' en los nuevos spots promocionales.

La cultura mexicana está teniendo un espacio dentro de la llegada de Call of Duty: Black Ops 7. A través de una colaboración que une música regional, comedia actual y dinámicas propias de la comunidad latinoamericana, el videojuego le ha dado lugar al público mexicano.

Con la participación de Carlos Ballarta, comediante, y el regreso de la Banda MS, el próximo juego de la saga de Activision le ha abierto las puertas a la cultura mexicana, que todos los jugadores podrán disfrutar cuando sea su lanzamiento el 14 de noviembre,

Carlos Ballarta será “The Replacer” en Call of Duty: Black Ops 7

El eje central de la integración mexicana en Black Ops 7 es la campaña “The Replacer”, una tradición querida por la comunidad de Call of Duty. Originalmente interpretada por el actor sueco Peter Stormare, la dinámica consiste en que una figura carismática toma el lugar de los jugadores en sus tareas cotidianas, permitiendo así que los gamers se sumerjan sin distracciones en cada partida.

En 2025, el equipo de producción decidió ampliar la propuesta global invitando a talentos locales. Por ese motivo, el comediante Carlos Ballarta se convirtió en la versión mexicana de El Replacer.

Carlos Ballarta se convierte en
Carlos Ballarta se convierte en 'The Replacer', aportando humor y autenticidad mexicana a la saga de Call of Duty. (Activision)

Según Ballarta, integrarse a la campaña era “un sueño hecho realidad” porque lleva años jugando a la franquicia y porque representa una oportunidad para aportar humor y autenticidad a una narrativa que conecta con la vida real de los fans mexicanos.

“Ahora vivo en el mundo de Call of Duty. Tú concéntrate en subir de nivel, papito, yo me formo en las tortillas, voy por los niños y sobrevivo a la junta que pudo ser un correo”, aseguró el comediante.

Desde hace años, la comunidad mexicana había manifestado su simpatía por Ballarta, quien no solamente bromeaba en sus monólogos sobre “Carlos Duty”, sino que en la vida cotidiana es un verdadero seguidor de la franquicia.

Con más de una década de experiencia y especiales en Netflix y YouTube, ha consolidado un estilo irreverente y crítico que encajó de manera natural con el tono buscado para la nueva entrega. Según el propio Ballarta, formar parte de la campaña es una confirmación del vínculo honesto entre la marca y los fans.

Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops 7 integra la cultura mexicana con la participación de Carlos Ballarta y Banda MS en su nueva campaña. (Activision)

“Para mí fue muy chido poder participar de un gag que me parece que está muy atinado para lo que hace, lo que conlleva el juego, las horas que te quita”, dijo.

Su historia como jugador comienza en los años 90, cuando sus primeros contactos con la saga se dieron en el modo campaña para PlayStation 1. Sin embargo, según sus propias palabras, la verdadera inmersión llegó con el juego en línea. Considera al Modern Warfare 2 original como su favorito, tanto por la narrativa en la campaña como por la experiencia multijugador.

En la actualidad, Ballarta se declara fanático de Warzone y juega con su grupo de amigos, armando sesiones de dos o tres horas a la semana, principalmente en consola, mientras sus hijos están en la escuela o durante las intensas madrugadas de fin de semana.

Cómo será la participación de Ballarta y Banda MS en Black Ops 7

El humor local y las referencias culturales tienen un lugar protagónico en los dos nuevos spots lanzados para la campaña en México. En el primero, Ballarta irrumpe en una carnita asada para relevar al encargado de prender el carbón, quien decide quedarse jugando Black Ops 7.

La colaboración entre Activision y
La colaboración entre Activision y talentos mexicanos refuerza el vínculo entre la franquicia Call of Duty y sus fans latinos. (Activision)

Enfundado en un delantal y con una actitud tan seria como absurda, Ballarta toma las riendas de la parrilla mientras los gamers pueden dedicarse, sin remordimientos, a los desafíos virtuales.

El segundo spot introduce a Rivers, streamer reconocida en la comunidad, quien espera a su chófer, pero recibe una sorpresa al ver aparecer a El Replacer conduciendo un vochito. El auto va ambientado con “El Color de Tus Ojos” de la Banda MS, mezclando la escena urbana y la música regional en un cuadro inesperado que celebra la originalidad de la cultura nacional.

La colaboración entre Banda MS y Call of Duty inició en 2022, cuando la agrupación aportó su música en un proyecto de Modern Warfare 2. En Black Ops 7, el grupo da un paso más allá, consolidándose como parte permanente de la historia de la saga en la región.

La campaña de 'El Replacer'
La campaña de 'El Replacer' tendrá presencia especial en los conciertos de Banda MS en Ciudad de México en diciembre de 2025.(Activision)

“Lo que hicimos juntos en MW2 cambió la manera en que concebimos las campañas tanto a nivel regional como global”, detalló Rodrigo Pérez, Director de Producto LATAM. En el nuevo spot, la canción “El Color de Tus Ojos” acompaña la escena del vochito, convirtiéndose en un homenaje tanto a la cultura mexicana como a los momentos inolvidables del videojuego.

La campaña de “El Replacer” tendrá presencia especial en los conciertos de Banda MS que se celebrarán el 19 y 20 de diciembre en Ciudad de México. Junto al lanzamiento del juego, previsto para el 14 de noviembre de 2025 en Xbox Series X|S, Xbox One, PC (incluyendo Game Pass desde el día uno), PlayStation 5 y PlayStation 4.

