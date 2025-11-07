Tecno

Cómo activar alerta de incendios usando Google Maps y gratis

La herramienta digital ofrece recursos visuales y datos actualizados para quienes buscan anticipar riesgos en la ruta y tomar decisiones rápidas en situaciones críticas

Guardar
--
--

La posibilidad de recibir alertas de incendios en tiempo real a través de Google Maps se ha convertido en una herramienta esencial para quienes residen, viajan o transitan por zonas de riesgo. Esta función, disponible tanto en dispositivos móviles como en la versión web, permite a los usuarios mantenerse informados sobre focos activos y áreas afectadas, facilitando la toma de decisiones ante situaciones de emergencia.

Google Maps incorpora una función gratuita que notifica sobre incendios forestales y otros desastres naturales. Al acceder al mapa, los usuarios pueden visualizar iconos rojos con llamas en su interior, que indican la presencia de un incendio en la zona seleccionada

Esta herramienta no solo alerta sobre el evento, sino que también proporciona información relevante, como enlaces a noticias recientes y datos de seguridad relacionados con la crisis. La actualización de estas alertas se realiza en tiempo real gracias a sensores satelitales que detectan cambios térmicos y en el paisaje, lo que permite identificar rápidamente los focos de incendio.

Así puedes activar la alerta de incendios en Google Maps

Para activar y consultar las alertas de incendios en Google Maps desde un dispositivo móvil, existen dos métodos principales. El primero consiste en utilizar el icono de Capas, ubicado en la parte derecha de la aplicación, y seleccionar la opción ‘Incendios forestales’. Al hacerlo, el mapa mostrará todos los incendios activos a nivel mundial, permitiendo al usuario explorar su área de interés.

Incidentes que reporta la app.
Incidentes que reporta la app. (Google Maps)

El segundo método es realizar una búsqueda directa: al escribir “incendios” en la barra de búsqueda, el sistema sugiere automáticamente las zonas afectadas o los incendios forestales de una región específica. En ambos casos, al pulsar sobre el icono de un incendio, se despliega información detallada sobre el evento.

La alerta de incendios en Google Maps ofrece datos básicos como la superficie quemada, el estado actual del fuego y el tiempo transcurrido desde la última actualización. Además, incluye enlaces a noticias destacadas y recursos para solicitar ayuda en caso de emergencia.

Si hay una crisis activa en la vista de mapa, se muestra una alerta con noticias e información de seguridad sobre el evento. No obstante, la visualización de los límites de los incendios puede variar según el nivel de zoom y la resolución espacial disponible, por lo que algunos focos podrían no aparecer en determinadas circunstancias.

Google Maps incorpora una función
Google Maps incorpora una función específica que notifica sobre incendios forestales y otros desastres naturales. (Reuters)

Utilidad y alcance de la función de alertas en tiempo real

La utilidad de esta función se extiende más allá de los incendios forestales. Google Maps también emite alertas sobre otros desastres naturales, como terremotos, inundaciones, tifones, huracanes y tormentas tropicales, cada uno identificado con un símbolo específico en el mapa. La cobertura global de la herramienta la convierte en un recurso valioso tanto para residentes como para turistas y conductores que necesitan información actualizada sobre posibles riesgos en sus trayectos.

A pesar de su alcance, existen ciertas limitaciones técnicas. Algunos incendios pueden no mostrarse debido a la resolución de los sensores satelitales o al nivel de detalle seleccionado en el mapa. Además, la disponibilidad de la función ha variado según la región, aunque actualmente se encuentra habilitada en la mayoría de los países de habla hispana.

La cobertura global de las
La cobertura global de las alertas convierte a la app en un recurso valioso para distintos tipos de usuarios. (Reuters)

Como complemento a la información proporcionada por Google Maps, los usuarios pueden reportar incidencias adicionales, como cortes de carreteras, lo que contribuye a la seguridad colectiva y a la actualización constante de la plataforma.

Temas Relacionados

Google MapsIncendios forestalesDesastres naturalesAplicacionesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Descubre el horror de una familia víctima de imágenes de desnudos creadas con IA: una niña de 14 años resultó afectada

El caso impulsó cambios legales y abrió el debate sobre la protección infantil en el ámbito digital

Descubre el horror de una

iPhone 17 Pro y Pro Max: cuáles son sus precios en Argentina para noviembre de 2025

El precio de estos celulares puede variar según el distribuidor, la capacidad de almacenamiento y si la compra se realiza directamente con Apple

iPhone 17 Pro y Pro

Así será el primer avión hipersónico del mundo propulsado por hidrógeno: volará a 14.701 km/h

Este avión no utiliza queroseno como combustible y se planea que despegue desde las instalaciones de la NASA

Así será el primer avión

Ansiedad y depresión, las consecuencias de los niños al pasar tiempo frente a redes sociales, videojuegos y celulares

La incapacidad de controlar el impulso digital puede afectar el desarrollo emocional y social, según una investigación con más de 4.000 menores

Ansiedad y depresión, las consecuencias

Así es Charlotte, el prototipo que revolucionaría la exploración espacial con la construcción de casas 3D en la Luna

Con diseño innovador y tecnología de impresión tridimensional, el dispositivo busca utilizar materiales lunares para lograr los primeros hábitats autosuficientes, un avance que acerca la posibilidad de permanencia humana al satélite natural

Así es Charlotte, el prototipo
DEPORTES
Quién es el mayor ícono

Quién es el mayor ícono de la NBA para Lionel Messi y por qué su elección reabrió un debate histórico

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

San Lorenzo y Rosario Central abren la fecha 15 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

El jugador de la selección argentina que fue a alentar a Franco Colapinto en el GP de Brasil: “Esperemos darle suerte”

TELESHOW
Julieta Prandi habló del rechazo

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

El gesto inesperado de Nico Vázquez con Gimena Accardi por la publicación del afiche de TILF, su nuevo proyecto

Mauro Icardi vuelve a la Argentina luego de cinco meses sin ver a sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Siria anunció

El Ejército de Siria anunció la reincorporación de soldados desertores de las antiguas fuerzas de Bashar al Assad

Una confesión de Mick Jagger podría reescribir la historia creativa de los Rolling Stones

La Corte Suprema de EEUU evalúa un caso que podría revertir el fallo que legalizó el matrimonio igualitario en 2015

Receta de jugo de apio y pepino, rápida y fácil

Robert De Niro celebró sus raíces italianas con un premio en Roma