Tecno

Vibe coding es la palabra del año en el Diccionario Collins: qué significa y cuál es su impacto en la IA

La elección de este término se basa en el análisis de 24.000 millones de palabras de prensa y redes sociales

Guardar
'Vibe coding' permite crear aplicaciones
'Vibe coding' permite crear aplicaciones con inteligencia artificial sin necesidad de escribir código tradicional, según Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA en Tesla.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El idioma evoluciona al ritmo de los adelantos tecnológicos. Así lo confirma la selección de “vibe coding” como la palabra del año 2025 por el Diccionario Collins, superando en relevancia a otros términos presentes en la conversación digital como ‘clanker’ (término despectivo para referirse a robots e inteligencias artificiales).

Para su elección, los encargados de este diccionario monitorearon una base de datos de más de 24.000 millones de palabras recopiladas de diferentes fuentes, desde prensa tradicional hasta redes sociales, para identificar conceptos que capturan el pulso de la sociedad.

En 2025, toda esa atención se concentró sobre una expresión que sintetiza la integración entre creatividad humana e inteligencia artificial en la vida cotidiana y la industria tecnológica.

Qué significa vibe coding

El término vibe coding nació en febrero de 2025, acuñado por Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA en Tesla. Karpathy utilizó la frase para graficar cómo las nuevas herramientas de inteligencia artificial permiten crear aplicaciones y programas sin necesidad de escribir una sola línea de código de manera tradicional.

La selección de 'vibe coding'
La selección de 'vibe coding' se basa en el análisis de 24.000 millones de palabras de prensa y redes sociales por el Collins. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Karpathy, este proceso habilita a los usuarios a “olvidar que el código existe” y dejarse llevar por la inspiración o la intuición o el ‘vibe’ en lugar de depender de complejas competencias técnicas.

Vibe coding describe el creciente fenómeno de emplear inteligencia artificial como intermediaria entre la idea y su ejecución digital. En vez de escribir instrucciones en lenguajes de programación, quienes utilizan esta práctica solo deben formular una descripción en lenguaje natural de la aplicación o función que desean construir.

Por ejemplo, alguien puede indicarle a la IA: “crea una plataforma que organice mis comidas semanales” y el sistema genera el código necesario para esa solución.

Esta manera de crear no elimina por completo la necesidad de habilidades técnicas, ya que las aplicaciones más complejas aún requieren expertos. Sin embargo, vibe coding democratiza el software permitiendo que personas sin experiencia previa puedan llevar a cabo proyectos básicos o experimentales. Así se abre la puerta a nuevas voces y colectivos tradicionales ajenos al sector tecnológico, dándole una dimensión social al auge de la IA aplicada al desarrollo.

Alex Beecroft, director de Collins,
Alex Beecroft, director de Collins, destaca que 'vibe coding' simboliza la evolución del lenguaje junto a los avances tecnológicos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alex Beecroft, director general de Collins, sostiene que el término “captura perfectamente cómo el lenguaje evoluciona junto con la tecnología” y refleja la integración de la creatividad humana con el poder de las máquinas.

Esta tendencia, según Beecroft, marca un cambio profundo en la manera en que sociedad y computadoras interactúan: la interfaz deja de ser una pantalla de código críptico y pasa a ser un diálogo directo, más natural y abierto para todos.

Más palabras que marcaron el año 2025

Otras de las palabras que tuvieron importancia durante este año para el Diccionario Collins también tienen que ver con los cambios tecnológicos y sociales recientes.

Entre ellas sobresale ‘clanker’, una expresión surgida en el universo de Star Wars para aludir a robots y entidades de IA, usada en redes sociales para manifestar frustraciones o desconfianza hacia plataformas articuladas por inteligencia artificial.

'Clanker' se populariza en redes
'Clanker' se populariza en redes sociales para expresar desconfianza hacia la inteligencia artificial y los robots. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de términos como “biohacking” (modificación de los procesos biológicos para mejorar salud y longevidad), “aura farming” (cultivo deliberado de una imagen carismática y distintiva, especialmente prevalente en círculos de videojuegos y creadores de contenido), y “broligarchy” (una fusión entre “bro” y “oligarquía” referida a los dueños de grandes empresas tecnológicas con fuerte poder político), demuestra la interrelación entre tecnología, identidad y poder en el imaginario social del presente.

Otras palabras finalistas representan fenómenos económicos y conductas sociales propias de los nuevos tiempos: “Henry” (acrónimo de “high earner, not rich yet”), “micro-retirement” (pausas entre períodos laborales para atender intereses personales), “coolcation” (vacaciones en lugares de clima fresco) y “taskmasking” (simular productividad). Todas estas palabras delinean, junto a “vibe coding”, las inquietudes y aspiraciones de las personas en la segunda mitad de la década.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialDiccionario CollinsVibe codingRedes socialesIdiomaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

DeepSeek, el modelo de IA chino que desata prohibiciones globales: datos expuestos, censura política y fallos de seguridad

Sus vulnerabilidades han provocado reacciones regulatorias en diversos países. La exposición de información sensible y la alineación con intereses estatales generan preocupación internacional. El debate sobre privacidad y soberanía tecnológica se intensifica

DeepSeek, el modelo de IA

Qué es mejor comprar hoy: un computador o una tablet y por qué

La elección depende de las necesidades, prioridades y presupuesto de cada usuario

Qué es mejor comprar hoy:

Falsos servicios de salud: IA crea prescripciones médicas, perfiles de reconocidos médicos, centros de salud y más mentiras

Campañas con deepfakes y páginas clonadas suplantan a médicos y redirigen a farmacias no reguladas

Falsos servicios de salud: IA

Este es el prompt perfecto para encontrar lavadoras baratas en internet

La inteligencia artificial optimiza la búsqueda de lavadoras económicas mediante prompts estratégicos y palabras clave específicas

Este es el prompt perfecto

Traduce en tiempo real el idioma que no entiendas solo con un iPhone y AirPods

El sistema permite escuchar la interpretación casi al instante, sin necesidad de apps externas ni conexión permanente a Internet

Traduce en tiempo real el
DEPORTES
Argentina derrota 1-0 a Túnez

Argentina derrota 1-0 a Túnez y encamina su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17

La inesperada guerra de poder que se desató en Red Bull para definir a los últimos 3 pilotos titulares de la Fórmula 1

Flavio Briatore dio una llamativa explicación sobre el gran problema de Alpine y le dejó una exigencia a sus pilotos para el 2026

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

INFOBAE AMÉRICA

Jeanine Añez, ex presidenta de

Jeanine Añez, ex presidenta de Bolivia, salió de la cárcel tras casi cinco años presa: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite sus errores y busca acercarse a los españoles tras los escándalos

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Tres años de la estrategia ‘Colombia, el país de la belleza’: así crece nuestra presencia internacional