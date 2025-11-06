Discord ahora permite a los padres supervisar las compras de sus hijos

Desde que Discord lanzó Family Center en 2023, la plataforma ha ampliado sus funciones de supervisión. (Reuters)

La supervisión parental en Discord ha incorporado una nueva función que permite a los padres monitorear las compras de menores dentro de la plataforma. Esta actualización amplía las capacidades del Centro Familiar, una herramienta lanzada en 2023 para ofrecer mayor transparencia y control sobre la actividad de los adolescentes en la aplicación.

Con esta medida, la empresa responde a la demanda de los padres por contar con mecanismos efectivos de control parental y protección en entornos digitales, especialmente en lo que respecta a los gastos y la seguridad de los jóvenes usuarios.

Supervisión de compras y nuevas funciones del Centro Familiar

La función de supervisión de compras permite a los tutores legales acceder a un resumen de las adquisiciones realizadas por sus hijos durante la última semana.

Los padres pondrán ver el detalle de las compras en el Centro Familiar de la plataforma. (Discord)

Esta información incluye tanto las compras efectuadas en la tienda de Discord como las suscripciones a Nitro, el servicio premium de la plataforma. El objetivo es que los padres puedan identificar si sus hijos destinan cantidades excesivas de tiempo o dinero en Discord, lo cual facilita una gestión más responsable del uso de la aplicación.

Además de la supervisión de compras, el Centro Familiar ofrece otras funciones orientadas a la protección y el acompañamiento de los menores. Según la explicación sobre el Centro Familiar de Discord, los padres pueden consultar informes semanales que detallan la actividad de sus hijos, como los amigos añadidos recientemente, los usuarios con los que han intercambiado mensajes o realizado llamadas, y los servidores a los que se han unido o en los que han participado.

La herramienta también muestra el tiempo total que los adolescentes han pasado en llamadas de voz y video, así como los cinco usuarios y servidores con los que han interactuado con mayor frecuencia en los últimos siete días. Estas funciones buscan ofrecer una visión integral del comportamiento digital de los menores, sin invadir su privacidad.

Discord alcanzó su éxito entre los jóvenes debido a la facilidad de comunicación mientras realizan diversas actividades digitales. (Reuters)

Activación del Centro Familiar de Discord

Para activar el Centro Familiar, los padres deben crear una cuenta propia en Discord y solicitar a sus hijos que compartan un código QR, el cual inicia el proceso de vinculación. Una vez escaneado el código y aceptada la conexión por parte del menor, el Centro Familiar comienza a registrar y reportar la actividad relevante.

Según la explicación sobre el Centro Familiar de Discord, la herramienta solo recopila información posterior a su activación y no proporciona acceso a transcripciones de conversaciones privadas. Los informes de actividad se envían semanalmente por correo electrónico, lo que permite a los padres mantenerse informados de manera regular.

En cuanto a la privacidad y los límites de la supervisión, el Centro Familiar no permite a los padres leer los mensajes de sus hijos ni acceder a un historial completo de su actividad. La plataforma enfatiza que la participación en esta herramienta es voluntaria y requiere el consentimiento tanto de los padres como de los adolescentes.

Los informes de actividad se envían a los padres semanalmente por correo electrónico. (Reuters)

Asimismo, cuando un menor reporta contenido en Discord, tiene la opción de notificar a sus padres sobre la acción, aunque la plataforma no revela el contenido específico reportado, lo que incentiva el diálogo directo entre padres e hijos.