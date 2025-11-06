Tecno

Discord ahora permite a los padres supervisar las compras de sus hijos

Esta medida responde a la demanda de los padres por contar con mecanismos efectivos de control parental y protección en entornos digitales

Guardar
Desde que Discord lanzó Family
Desde que Discord lanzó Family Center en 2023, la plataforma ha ampliado sus funciones de supervisión. (Reuters)

La supervisión parental en Discord ha incorporado una nueva función que permite a los padres monitorear las compras de menores dentro de la plataforma. Esta actualización amplía las capacidades del Centro Familiar, una herramienta lanzada en 2023 para ofrecer mayor transparencia y control sobre la actividad de los adolescentes en la aplicación.

Con esta medida, la empresa responde a la demanda de los padres por contar con mecanismos efectivos de control parental y protección en entornos digitales, especialmente en lo que respecta a los gastos y la seguridad de los jóvenes usuarios.

Supervisión de compras y nuevas funciones del Centro Familiar

La función de supervisión de compras permite a los tutores legales acceder a un resumen de las adquisiciones realizadas por sus hijos durante la última semana.

Los padres pondrán ver el
Los padres pondrán ver el detalle de las compras en el Centro Familiar de la plataforma. (Discord)

Esta información incluye tanto las compras efectuadas en la tienda de Discord como las suscripciones a Nitro, el servicio premium de la plataforma. El objetivo es que los padres puedan identificar si sus hijos destinan cantidades excesivas de tiempo o dinero en Discord, lo cual facilita una gestión más responsable del uso de la aplicación.

Además de la supervisión de compras, el Centro Familiar ofrece otras funciones orientadas a la protección y el acompañamiento de los menores. Según la explicación sobre el Centro Familiar de Discord, los padres pueden consultar informes semanales que detallan la actividad de sus hijos, como los amigos añadidos recientemente, los usuarios con los que han intercambiado mensajes o realizado llamadas, y los servidores a los que se han unido o en los que han participado.

La herramienta también muestra el tiempo total que los adolescentes han pasado en llamadas de voz y video, así como los cinco usuarios y servidores con los que han interactuado con mayor frecuencia en los últimos siete días. Estas funciones buscan ofrecer una visión integral del comportamiento digital de los menores, sin invadir su privacidad.

Discord alcanzó su éxito entre
Discord alcanzó su éxito entre los jóvenes debido a la facilidad de comunicación mientras realizan diversas actividades digitales. (Reuters)

Activación del Centro Familiar de Discord

Para activar el Centro Familiar, los padres deben crear una cuenta propia en Discord y solicitar a sus hijos que compartan un código QR, el cual inicia el proceso de vinculación. Una vez escaneado el código y aceptada la conexión por parte del menor, el Centro Familiar comienza a registrar y reportar la actividad relevante.

Según la explicación sobre el Centro Familiar de Discord, la herramienta solo recopila información posterior a su activación y no proporciona acceso a transcripciones de conversaciones privadas. Los informes de actividad se envían semanalmente por correo electrónico, lo que permite a los padres mantenerse informados de manera regular.

En cuanto a la privacidad y los límites de la supervisión, el Centro Familiar no permite a los padres leer los mensajes de sus hijos ni acceder a un historial completo de su actividad. La plataforma enfatiza que la participación en esta herramienta es voluntaria y requiere el consentimiento tanto de los padres como de los adolescentes.

Los informes de actividad se
Los informes de actividad se envían a los padres semanalmente por correo electrónico. (Reuters)

Asimismo, cuando un menor reporta contenido en Discord, tiene la opción de notificar a sus padres sobre la acción, aunque la plataforma no revela el contenido específico reportado, lo que incentiva el diálogo directo entre padres e hijos.

Temas Relacionados

DiscordControl parentalAplicacionesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es el modo conducción Smart y cómo mejora la experiencia de manejo tanto en vías urbanas como en carretera

La integración de sistemas automáticos en vehículos modernos permite adaptar parámetros clave durante la marcha, y así ahorrar combustible y garantizar la seguridad

Qué es el modo conducción

IBM anuncia miles de despidos mientras se concentra en IA y consultoría

El recorte anunciado por la compañía representaría cerca del 1% de su plantilla global de 270.000 empleados

IBM anuncia miles de despidos

Spotify lanza ‘Spotify Sessions’: presentaciones musicales exclusivas en video con artistas latinos

Cada sesión audiovisual permite a los cantantes y directores diseñar desde la música hasta la puesta visual, y así ofrecer versiones y colaboraciones que reflejan los sonidos de la región

Spotify lanza ‘Spotify Sessions’: presentaciones

Qué es vibe coding y cuatro herramientas para empezar programar sin ser un experto

Opciones como Opal, Claude Code y GPT-5 lideran la lista de plataformas sugeridas para quienes buscan explorar la creación de software asistido por inteligencia artificial

Qué es vibe coding y

Cuáles son los 10 Webtoons más leídos de la semana

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Cuáles son los 10 Webtoons
DEPORTES
Dibu Martínez y un hincha

Dibu Martínez y un hincha de Racing: los argentinos candidatos a los premios The Best y la polémica con Julián Álvarez

Sandra Paños y Kevin Mier, los dos porteros de la Liga Mx nominados al once ideal del premio The Best 2025

Crecen las sospechas sobre el favoritismo de McLaren por Norris en la pelea por el título con Piastri: “Es muy extraño”

Con la presencia de Messi y varias sorpresas, Lionel Scaloni dio a conocer la última lista del año de la selección argentina

Serena Williams reveló los secretos de su éxito en los negocios tras retirarse del tenis: “Siempre me vi como empresaria”

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

El fogoso idea y vuelta de la China Suárez y Mauro Icardi: “El mejor profesor”

Eduardo Costantini compartió un paseo en familia por Filadelfia y contó que prestó obras de su colección para una muestra en esa ciudad

Jimena Barón canta y baila para su hijo Arturo

L-Gante contó como está la perra que le regalo Wanda Nara por un cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones contra el presidente sirio Ahmed al-Sharaa

“Spanish Ladies”, el guiño musical escondido en Tiburón que se convirtió en un clásico del cine de terror

Así vivió el México Digital Summit: un evento para transformar la visión digital de México

Israel culminó su campaña de bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

El gobierno de Brasil lanzó un fondo internacional para proteger los bosques tropicales del mundo y atraer inversiones