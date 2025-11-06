Cómo saber si el cargador de mi iPhone es original para que no dañe el celular

Saber si el cargador de tu iPhone es original resulta fundamental para proteger la batería de tu celular y prolongar su vida útil.
Según el blog de la comunidad de Apple, el primer paso es verificar el logotipo de la marca: un cargador genuino siempre lleva el logotipo de Apple claramente impreso.
Si el logotipo no aparece, luce borroso, descolorido o de baja calidad, es probable que el cargador sea una imitación. Revisar este detalle te ayudará a evitar daños en tu dispositivo y garantizar una carga segura y eficiente.
De qué otras formas saber si un cargador de iPhone es original
Otras formas de verificar si el cargador de un iPhone es original son:
- Confirma el número de serie: Todos los cargadores originales de Apple incluyen un número de serie único que puedes revisar en el sitio web oficial de Apple. Si no logras verificarlo o no coincide con los registros de la marca, probablemente se trate de una copia.
- Revisa el acabado: Los cargadores auténticos presentan un acabado suave, uniforme y de alta calidad. En cambio, los falsificados suelen tener superficies ásperas, irregulares o con imperfecciones evidentes.
- Examina la calidad de construcción: Los cargadores de Apple son sólidos y tienen un peso equilibrado. Si el cargador se siente ligero o está hecho con materiales de baja calidad, puedes estar ante una imitación.
- Pon a prueba la carga: Un cargador original ofrece una carga rápida y eficiente, mientras que los falsos suelen tardar más o incluso generar fallos en tu dispositivo.
Algunas falsificaciones lucen muy parecidas a las originales, por lo que es clave comprar siempre en la tienda oficial de Apple o en un distribuidor autorizado para asegurarte de tener un producto auténtico y seguro.
Qué consecuencias tiene usar un cargador falso
Utilizar un cargador falso puede traer serias consecuencias para tu iPhone y tu seguridad personal. Los principales riesgos incluyen:
- Daño en la batería: Los cargadores no originales pueden suministrar un voltaje o una corriente inadecuados, lo que acelera el desgaste de la batería, disminuye su capacidad y acorta la vida útil del dispositivo.
- Sobrecalentamiento y riesgo de incendio: Los cargadores falsos no suelen incluir sistemas de protección como los originales. Esto aumenta las posibilidades de sobrecalentamiento, cortocircuitos, descargas eléctricas o incluso incendios.
- Mal funcionamiento del equipo: Un cargador de baja calidad puede causar cargas lentas, interrupciones constantes o fallos en el reconocimiento del dispositivo.
- Pérdida de garantía: Si tu iPhone sufre daños por usar un accesorio no certificado, Apple puede negar la reparación gratuita, ya que solo cubre equipos usados con accesorios originales o certificados.
- Peligro para el usuario: Existe riesgo de descargas eléctricas o quemaduras al manipular cargadores inseguros.
Cómo cuidar la batería de un iPhone
Para cuidar la batería de tu iPhone y prolongar su vida útil, es recomendable seguir estos consejos prácticos:
- Usa cargadores originales o certificados: Los cargadores y cables oficiales garantizan una carga segura y evitan daños a la batería.
- Evita descargar la batería por completo: Procura mantener el nivel de carga entre un veinte y un ochenta por ciento. Las descargas o cargas extremas aceleran el desgaste.
- No expongas el iPhone a temperaturas extremas: El calor y el frío excesivos afectan negativamente la salud de la batería. Evita cargar el dispositivo bajo el sol o en ambientes muy calurosos.
- Activa el modo Baja Consumo: Esta función ayuda a optimizar el uso de energía cuando la batería está baja y reduce el gasto innecesario.
- Mantén el software actualizado: Las actualizaciones de iOS suelen incluir mejoras que optimizan el rendimiento y la eficiencia energética del dispositivo.
- Desactiva funciones innecesarias: Apaga el Bluetooth, la localización o el Wi-Fi cuando no los utilices para disminuir el consumo.
- Evita el uso de fundas muy gruesas durante la carga: Esto puede favorecer el sobrecalentamiento del iPhone mientras se está cargando.