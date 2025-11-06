72% de los desarrolladores cree que Steam domina el mercado de PC

80% de los desarrolladores encuestados expresó su intención de diversificar su presencia y utilizar canales alternativos. VALVE

Steam se ha consolidado como la plataforma insigne para la distribución digital de videojuegos en PC desde su aparición en 2003, manteniendo durante años una posición de liderazgo tanto en percepción de usuarios como de desarrolladores. Un reciente estudio independiente de Rokky revela que la mayoría de la industria considera que Steam ejerce un monopolio en el sector, destacando la enorme cuota de mercado que concentra la plataforma respecto a sus competidores.

Steam y el monopolio del mercado de videojuegos para PC

El informe, realizado por Atomik Research y promovido por la plataforma Rokky, encuestó a 306 ejecutivos de alto rango en estudios desarrolladores de Estados Unidos y Reino Unido. El 72% de los participantes percibe a Steam como un monopolio.

Este liderazgo no solo es simbólico, sino también financiero: más del 75% de los ingresos de los estudios consultados provienen de ventas realizados a través de Steam, pese a que muchos también publican en tiendas como Epic Games Store o Xbox PC Game Store.

(rokky.com)

Un 80% de los desarrolladores encuestados expresó su intención de diversificar su presencia y utilizar canales alternativos en los próximos cinco años, buscando reducir la dependencia de Steam y explorar nuevas oportunidades de negocio. Pese a ello, la concentración de ingresos en esta plataforma muestra lo desafiante que resulta desplazar a un actor tan consolidado y con un catálogo y base de usuarios tan robustos.

Otras estadísticas y opciones digitales alternativas a Steam

El análisis identifica que, aunque alternativas como Humble Bundle, Fanatical y marketplaces como G2A están ganando terreno, solo un 32% de los desarrolladores sigue optando por lanzar juegos en formato físico (discos, cartuchos o key cards).

Las tiendas digitales se presentan, para el 75% de los encuestados, como una oportunidad de incrementar ingresos gracias a la facilidad de uso, las promociones y el alcance internacional.

Steam alojó juego que realizaba el robo de criptomonedas. (Foto: Valve)

No obstante, esta diversificación no está exenta de riesgos. Los encuestados advierten sobre la aparición de mercados grises, donde los productos pueden ser revendidos sin autorización del desarrollador, afectando el control sobre los precios y la distribución legítima.

Vadim Andreev, cofundador y CEO de Rokky, destacó esta complejidad: “Las nuevas oportunidades están por todas partes, pero también lo están los riesgos y desafíos. Y muchos de los actores tradicionales siguen siendo relevantes. Entender estos matices nunca había sido tan importante, por eso creamos este informe: para destacar las tendencias que realmente importan”.

Qué es Steam y cómo funciona la plataforma digital de videojuegos

Steam es una plataforma digital de distribución de videojuegos desarrollada por la empresa Valve. Lanzada en 2003, se ha consolidado como uno de los principales espacios para comprar, descargar y gestionar títulos de PC, además de ofrecer un vasto catálogo que incluye tanto lanzamientos de grandes estudios como juegos independientes.

Steam alojó juego que realizaba el robo de criptomonedas. (Foto: Valve)

El funcionamiento de Steam se basa en una cuenta de usuario única desde la que es posible adquirir videojuegos y contenido adicional. Una vez realizada una compra, los títulos quedan almacenados en la biblioteca digital y pueden instalarse en diferentes computadoras vinculadas a la misma cuenta.

La plataforma también facilita actualizaciones automáticas y gestión de licencias digitales, garantizando el acceso a los juegos sin depender de copias físicas.

Steam integra opciones sociales como chats, foros y grupos de usuarios, así como la posibilidad de crear comunidades o compartir logros y capturas de pantalla. Además, dispone de descuentos periódicos y eventos especiales que incentivan la participación de la comunidad.