Tecno

El botón del TV que pocos conocen y que permite tener la mejor imagen en películas

Las últimas generaciones de Smart TV integran funciones como el Modo Cine y sensores de luz ambiental para ofrecer imágenes naturales adaptadas al entorno doméstico, revolucionando la experiencia televisiva tradicional

Modo Cine en Smart TV:
Modo Cine en Smart TV: la innovación que acerca la experiencia del séptimo arte al hogar

La evolución de los Smart TV ha revolucionado la manera en que millones disfrutan contenido audiovisual en el hogar. Más allá de la resolución y el tamaño de pantalla, existe una función poco conocida que permite ver películas con la mayor fidelidad posible: se trata del Modo Cine, también denominado Filmmaker Mode o Modo Director, una opción ya presente en modelos recientes de fabricantes como LG, Samsung, Vizio, Panasonic y Philips.

Qué es el Modo Cine y por qué cambia la forma de ver películas

Activar el Modo Cine no responde solo a una preferencia estética; es el resultado de una colaboración entre cineastas internacionales de renombre, como Christopher Nolan y Martin Scorsese, junto a ingenieros especializados de la industria de la imagen. El objetivo es claro: acercar la experiencia del espectador en casa a la visión y colorimetría planteada por el director en la sala de cine, según reportó la UHD Alliance.

Desde el menú de configuraciones
Desde el menú de configuraciones optimiza la imagen de tu Smart TV para que quede en alta definición - (Imágen Ilustrativa Infobae)

En contraste con los modos Dinámico o Vivid, el Modo Cine elimina toda alteración que distorsione el contenido original, suprimiendo tratamientos automáticos de imagen como suavizados, sobreexposición de colores y efectos de movimiento que suelen activarse por defecto en los Smart TV.

Así, se asegura que cada fotograma se reproduzca en su frecuencia estándar, normalmente 24 imágenes por segundo, respaldando la temperatura de color, los niveles de brillo y el contraste originales definidos por el creador de la película.

Ventajas frente a otros modos predeterminados

Quienes reproducen películas en su Smart TV a menudo desconocen que los modos de imagen predefinidos como Dinámico, Vivid o Estándar están optimizados para captar la atención en entornos luminosos, por ejemplo en tiendas, y no para ofrecer fidelidad durante una sesión prolongada.

El Modo Cine prioriza la naturalidad y la precisión cromática. Esta función es especialmente recomendada para dramas, largometrajes oscuros o producciones de época, en los que el exceso de brillo y realce de color puede resultar invasivo o provocar fatiga ocular.

El auge del Modo Cine
El auge del Modo Cine en Smart TV redefine la experiencia del streaming doméstico - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Otra de las ventajas tecnológicas recientes es la integración de sensores ambientales en los televisores. Estos dispositivos pueden ajustar automáticamente brillo y contraste según la cantidad de luz en la sala, lo que optimiza aún más la sesión de visionado tanto de día como de noche. El proceso fue adoptado por marcas líderes para afinar la calidad sin intervención manual constante.

Cómo activar el Modo Cine en cualquier Smart TV

El proceso para habilitar el Modo Cine es sencillo y está disponible en la mayoría de televisores inteligentes de última generación. Desde el menú principal, en la sección de Configuración o Ajustes, se debe acceder al segmento de Modos de Imagen.

Allí, pueden encontrarse variantes como Dinámico, Estándar, Deportes, Películas, y en los modelos más actuales, la opción Filmmaker Mode.

Seleccionar esta modalidad provoca que el dispositivo ajuste automáticamente variables como brillo, contraste y saturación, desactivando procesados artificiales no deseados.

Al activar el Modo Cine,
Al activar el Modo Cine, los televisores inteligentes ajustan automáticamente brillo, contraste y saturación para reproducir el contenido según los estándares de la industria audiovisual - (Imágen ilustrativa Infobae)

Para usuarios exigentes, es factible personalizar el nivel de brillo y contraste o combinar la función con sensores de luz ambiental, presentes en muchos equipos, para que el aparato modifique la imagen en tiempo real según la iluminación de la habitación.

Plataformas de streaming y activación automática del Modo Cine

El creciente auge de servicios como HBO Max y Amazon Prime Video trae consigo otra funcionalidad clave. En ciertos modelos de televisores compatibles, el Modo Cine puede activarse de forma automática al detectar que se reproduce una cinta equiparada a los estándares de la industria.

Esto ocurre mediante la transmisión de metadatos por parte de la plataforma, que instruyen al televisor a ajustar todos los parámetros para asegurar la máxima fidelidad visual desde el primer instante.

Esta automatización busca eliminar intervenciones manuales y evitar errores comunes al seleccionar un modo de imagen inadecuado al tipo de contenido, algo que suele comprometer la experiencia audiovisual y puede resultar especialmente problemático en géneros que dependen de una atmósfera visual cuidada.

<br>

