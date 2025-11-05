Alexa+ se convierte en acompañante musical: te explica lo que escuchas y recomienda canciones nuevas

Alexa+ funciona como una extensión inteligente dentro de Amazon Music. (Reuters)

Amazon anunció la integración de Alexa+ en su servicio de música en streaming, lo que marca una transformación en la experiencia digital para los usuarios de Amazon Music. Con esta actualización, la asistente virtual no solo reproduce canciones, sino que interactúa en tiempo real al explicar el significado de las letras, recomendar nuevos temas y proporcionar datos sobre artistas y géneros. Toda la información se presenta mediante conversaciones naturales y adaptadas a cada usuario.

Alexa+ funciona como una extensión inteligente dentro de Amazon Music, disponible para dispositivos iOS y Android. La interfaz de la aplicación incorpora un botón con la letra “a” en la esquina inferior derecha, que permite activar el modo de voz y acceder a las nuevas funciones de la asistente.

Desde ese momento, los usuarios pueden interactuar con Alexa+ mediante instrucciones en lenguaje natural, ya sea para solicitar la reproducción de una canción específica, pedir recomendaciones musicales o explorar detalles sobre la música que escuchan.

Dentro de Amazon Music, ahora los usuarios pueden interactuar con Alexa+ mediante instrucciones en lenguaje natural. (Amazon)

La propuesta de Alexa+ supera las capacidades tradicionales de los asistentes virtuales. Mientras que versiones anteriores de Alexa respondían a comandos simples como “pon música de Shakira”, la nueva versión introduce una mayor profundidad de comprensión que permite mantener diálogos complejos sobre música.

Por ejemplo, los usuarios pueden preguntar directamente sobre el significado de una canción, indagar en las influencias de una banda o descubrir qué inspiró a un artista a crear un álbum determinado. Asimismo, si alguien recuerda solo una parte de la letra o la película en la que escuchó una canción, puede consultarlo con Alexa+ y obtener respuestas precisas, sin necesidad de buscar en otros servicios.

La compañía describe esta integración como la de un “amigo experto en música” con el que se puede conversar de manera fluida. El conocimiento de Alexa+ abarca desde la historia de una banda hasta detalles técnicos de producción, próximos lanzamientos o giras.

Los usuarios de Amazon Music pueden preguntar directamente sobre el significado de una canción. (Europa Press)

La inteligencia artificial detrás de la asistente es capaz de identificar relaciones musicales entre artistas y ayudar a los usuarios a descubrir información que desconocían, aportando así una nueva dimensión a la experiencia musical.

Listas personalizadas e interacción natural

Entre las funciones adicionales, Alexa+ permite crear listas de reproducción personalizadas según criterios como la energía, el ambiente, la vibra o la era de la música. Al igual que ocurre con otros asistentes avanzados como ChatGPT o Gemini, la calidad de las respuestas mejora cuanto más detallada sea la consulta del usuario. Esta capacidad de adaptación convierte a Alexa+ en una herramienta versátil para quienes buscan una experiencia musical ajustada a sus preferencias y estados de ánimo.

En cuanto a la experiencia de uso, la activación por voz y la comprensión del lenguaje natural son elementos centrales. El usuario puede interactuar con Alexa+ de forma intuitiva, sin necesidad de memorizar comandos específicos, lo que facilita una conversación orgánica y accesible para todo tipo de público. La interfaz renovada y la integración directa en la aplicación de Amazon Music refuerzan la apuesta de Amazon por una experiencia musical más personalizada y conversacional.

El usuario puede interactuar con Alexa+ de forma intuitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, Alexa+ está disponible exclusivamente para quienes se inscribieron en la fase Early Access en Estados Unidos. El acceso a todas las funciones requiere el pago de una cuota mensual, y aún no existe una fecha definida para su lanzamiento en otros países. Esta limitación geográfica y de acceso marca el inicio de una fase de prueba antes de una posible expansión internacional.

Con Alexa+, la búsqueda musical evoluciona hacia un diálogo interactivo, donde la curiosidad del usuario guía el descubrimiento y disfrute de la música de manera más intuitiva y personalizada.