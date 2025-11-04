WhatsApp llega por fin a Apple Watch: descubre cómo bajar la app a tu reloj

Los usuarios pueden leer, escribir mensajes y grabar audios desde su reloj inteligente. (Meta)

WhatsApp ya está disponible para Apple Watch. Si tu reloj inteligente y iPhone están vinculados y tienes activadas las descargas automáticas, la aplicación aparecerá automáticamente en tu reloj. También puedes instalar WhatsApp desde la aplicación Watch en tu iPhone.

Para utilizar WhatsApp en tu Apple Watch, necesitas cumplir los siguientes requisitos: tener instalada la versión 2.12.9 o posterior de WhatsApp, contar con iOS 9.1 o una versión posterior, disponer de WatchOS 10 en adelante y poseer un Apple Watch Series 4 o superior.

De este modo, podrás acceder a tus mensajes y notificaciones de WhatsApp directamente desde tu reloj, manteniéndote comunicado de forma práctica y sencilla.

Qué se puede hacer en WhatsApp desde un Apple Watch

Con la nueva aplicación de WhatsApp para Apple Watch, es posible acceder a una amplia variedad de funciones directamente desde la muñeca. Ahora puedes recibir notificaciones de llamadas y ver quién te está contactando sin necesidad de tomar el iPhone.

También tienes la posibilidad de leer mensajes completos, incluidos aquellos que son largos, de forma cómoda en la pantalla del reloj. Además, puedes escribir y enviar mensajes directamente desde el Apple Watch, así como grabar y enviar mensajes de voz.

Entre las funciones más destacadas se encuentran las reacciones rápidas con emojis a los mensajes recibidos, y la posibilidad de disfrutar de imágenes y stickers nítidos, ofreciendo una experiencia multimedia mejorada.

Por último, puedes consultar más del historial de chat en la pantalla, lo que facilita el seguimiento de las conversaciones en cualquier momento.

“Este lanzamiento es solo el comienzo y seguiremos mejorando WhatsApp para Apple Watch en función de tus comentarios”, indicó Meta.

Qué modelos de Apple Watch son compatibles

La aplicación de WhatsApp para Apple Watch estará disponible para cualquier Apple Watch Series 4 o posterior con watchOS 10 o posterior.

Cómo activar notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch

Lo primero que debes hacer es conectar WhatsApp al Apple Watch. Luego seguir estos pasos:

Activa el Bluetooth en tu iPhone. Asegúrate de que el Apple Watch esté conectado a Bluetooth y de que el iPhone esté encendido y dentro del rango. Activa las notificaciones de WhatsApp en los ajustes de iPhone. Permite las notificaciones en tu iPhone. Activa ‘Permitir notificaciones’ y habilita todas las alertas. Ve a la aplicación de Apple Watch. Ve a ‘Notificaciones’ y desplázate a ‘Duplicar avisos del iPhone’. Activa ‘WhatsApp’.

Cómo leer y responder notificaciones

Para responder una notificación, toca Responder. Existen varias formas de hacerlo:

Toca ‘Sugerencias’ para enviar de forma inmediata una respuesta.

También puedes escribir en el reloj con el dedo.

O bien, toca el micrófono para dictar una respuesta.

Asimismo, puedes tocar ‘Descartar’ para marcar la notificación como leída y eliminarla de la pantalla.

Cuáles son los últimos modelos de Apple Watch

Apple presentó recientemente sus nuevos modelos de Apple Watch. El Apple Watch Series 11 cuenta con una pantalla que ofrece diez veces más resistencia y un sistema de salud actualizado capaz de detectar la hipertensión y enviar alertas, disponible en más de 150 países.

El Apple Watch Ultra 3 se destaca como el modelo más avanzado, con conectividad satelital para mensajes y llamadas de emergencia, una batería con autonomía de hasta 42 horas y una pantalla de mayor tamaño y brillo.

El Apple Watch SE 3, por su parte, representa la opción más accesible, e incluye funciones esenciales de salud, control por gestos, reproducción multimedia, pantalla always-on y hasta 8 horas de autonomía con solo 15 minutos de carga.

Todos los modelos de esta nueva línea ofrecen batería de 24 horas y están fabricados en titanio 100% reciclable, reafirmando el compromiso ambiental de Apple.