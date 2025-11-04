Apple refuerza la seguridad en todos sus sistemas con la mayor actualización del año

El despliegue de parches de Apple soluciona graves fallas de privacidad en sus dispositivos - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Apple ha liberado una actualización integral destinada a fortalecer la seguridad de sus principales sistemas operativos, corrigiendo cerca de medio centenar de vulnerabilidades potencialmente críticas.

Los parches llegan a dispositivos que corren iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 y watchOS 26.1, en la primera revisión de seguridad relevante desde el lanzamiento inicial de estas versiones a finales de septiembre.

Actualización para millones de usuarios de Apple

Apple responde frente a exploits: nueva actualización cierra brechas en cuenta, fotos y navegación web - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue de estas versiones incluye correcciones para iPhone 11 en adelante, así como para iPad Pro de tercera generación y posteriores, iPad Air a partir de la tercera generación, iPad estándar desde la octava edición y iPad mini de quinta generación en delante. También abarca las más recientes distribuciones en televisión, relojes inteligentes y el nuevo dispositivo de realidad mixta de la compañía.

Las notas enumeran exactamente 50 problemas de seguridad y privacidad identificados por investigadores externos y equipos internos, cuyas fallas afectan componentes esenciales como la Cuenta de Apple, Fotos, Safari, WebKit, cámara, contactos, el Centro de Control y Apple Neural Engine, entre otros.

La compañía explica que la revisión abarca vulnerabilidades que habrían permitido explotación de permisos, exposición de datos personales, acceso no autorizado a memoria del sistema, y hasta la desactivación de la protección ante robo físico del dispositivo.

Exposición de datos y riesgos mitigados: detalles de la actualización

Uno de los puntos que Apple recalca es la solución de un error que podía permitir a una aplicación externa tomar capturas de pantalla de información sensible en vistas embebidas de la Cuenta de Apple.

Apple blinda la privacidad: 50 fallos corregidos en actualización de iOS, macOS, watchOS y más - APPLE

Otra vulnerabilidad contemplaba la posibilidad de que una app maliciosa rastreara el comportamiento del usuario en distintas instalaciones utilizando la función remota de Apple TV. También se ha subsanado un fallo que posibilitaba la elusión de la protección de dispositivo robado.

El motor de inteligencia Apple Neural Engine recibió correcciones frente a la corrupción de memoria del kernel que podía provocar el cierre inesperado del sistema. WebKit, el motor de Safari, contenía bugs que abrían la puerta a la monitorización no autorizada de pulsaciones de teclas, la exfiltración de datos entre sitios web, y la suplantación visual de barras de dirección, todos ya resueltos en la nueva versión.

Corrección de errores en privacidad y control de aplicaciones

El componente de accesibilidad abordó una falla que permitía a una app identificar el resto de aplicaciones instaladas en el dispositivo, vulnerando así la privacidad del usuario.

El módulo de archivos CloudKit eliminó brechas que facilitaban la evasión del sandbox (una barrera crítica para el aislamiento de información y procesos) al validar enlaces simbólicos fraudulentos.

La fusión de diferentes áreas de seguridad también alcanza la cámara, que anteriormente permitía a aplicaciones descubrir información sobre la vista actual antes de otorgar consentimiento.

La marca recomienda instalar la versión 26.1 en todos los dispositivos compatibles para prevenir vulnerabilidades que podían dar acceso remoto a sesiones restringidas y comprometer la privacidad digital -REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los sistemas de audio, contactos y borradores de correo electrónico recibieron mejoras para evitar filtraciones por registros de sistema y acceso indebido a datos sensibles.

Seguridad para todos los dispositivos: recomendaciones directas

Desde Apple han recomendado la actualización inmediata en todos los equipos elegibles, subrayando que “el impacto posible de las vulnerabilidades solucionadas abarca desde la simple exposición de datos personales hasta el control remoto del dispositivo o el acceso a sesiones restringidas”.

Expertos en seguridad digital y medios han advertido que este ciclo de parches introduce mejoras materiales frente a amenazas emergentes dirigidas tanto a usuarios individuales como a organizaciones.

Cómo actualizar el software de Apple

Los usuarios pueden actualizar manualmente dirigiéndose al menú Configuración, seleccionando “General” y luego “Actualización de software”. En computadores Mac, el procedimiento es similar, accediendo a Preferencias del Sistema y buscando el apartado de actualización.

Al igual que en iOS y iPadOS, Apple también integró parches de seguridad para macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 y watchOS 26.1, consolidando así una estrategia en la que los entornos de escritorio, streaming, realidad mixta y relojes inteligentes obtienen el mismo estándar de blindaje ante ataques o fallas de software.

Entre las notas específicas para cada plataforma se encuentran correcciones para componentes de almacenamiento, permisos mejorados en accesos a sensores y soluciones frente a bugs que comprometían el entorno de ejecución de aplicaciones de terceros.

El compromiso de la compañía con la seguridad refuerza la necesidad de que usuarios domésticos y empresas no dilaten estas actualizaciones, ya que su alcance cubre los puntos más sensibles de los sistemas Apple.