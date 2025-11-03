WhatsApp prepara una función para grupos que te ahorrará tiempo: de qué se trata

Esta comunicación facilita la comunicación en los grupos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp está probando una nueva función en los grupos que permitirá mencionar a todos los integrantes al mismo tiempo, según WaBetaInfo. Con el comando “@all” o “@todos”, los usuarios podrán notificar de forma instantánea a todo el grupo, sin necesidad de escribir el nombre de cada persona por separado.

Esta herramienta facilita la comunicación y asegura que todos reciban los mensajes importantes, especialmente en conversaciones muy activas donde los mensajes pueden perderse entre muchas respuestas.

Cómo funciona esta nueva herramienta

Los usuarios pueden acudir a esta función para facilitar las interacciones en los grupos. (WaBetaInfo)

La nueva función @all de WhatsApp llega con reglas específicas según la cantidad de integrantes de cada grupo.

En grupos pequeños, cualquier participante podrá utilizar @all para notificar a todos los miembros al mismo tiempo.

Dicha característica está diseñada para mejorar la colaboración y asegurar que cada actualización importante llegue a todos, facilitando la coordinación y el flujo de información en equipos de trabajo, familias o grupos de estudio reducidos.

Por el contrario, en grupos grandes, WhatsApp limitará el uso de @all únicamente a los administradores, tanto en grupos como en chats comunitarios. El objetivo es evitar un exceso de notificaciones y posibles malentendidos, manteniendo las conversaciones organizadas y relevantes para todos los usuarios.

La función se encuentra en período de prueba. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En la actualidad, se considera que un grupo es grande cuando supera los 32 participantes, aunque este número podría ajustarse en futuras versiones en función de la experiencia y las sugerencias de los usuarios.

En qué momento es útil esta función

La función @all en WhatsApp resulta especialmente útil en situaciones donde es fundamental que todos los integrantes de un grupo reciban una notificación al mismo tiempo.

Por ejemplo, en un grupo de trabajo pequeño, un coordinador puede usar @all para avisar sobre un cambio de último momento en la hora de una reunión: “@all, la videollamada será a las 10:00 y no a las 9:00, por favor confirmen recepción”. De esta forma, se asegura que nadie pase por alto el mensaje importante.

En grupos familiares, la función es práctica para comunicar decisiones que afectan a todos, como la organización de una reunión: “@all, mañana a las 13:00 celebramos el cumpleaños de abuela en casa. ¡No falten!” Así, todos reciben la invitación al instante, incluso quienes suelen revisar menos el chat.

Esta nueva función se habilitará de formas diferentes en grupos grandes y pequeños. (WhatsApp)

En un curso pequeño, un profesor puede utilizar @all para recordar la fecha límite de un trabajo: “@all, recuerden que el proyecto debe entregarse el viernes”. Este tipo de notificación ayuda a evitar confusiones y garantiza que la información clave llegue a estudiantes distraídos.

Al permitir avisos globales de manera puntual, @all facilita la coordinación, reduce los malentendidos y ahorra tiempo al evitar menciones individuales en cada mensaje relevante.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones que hay en WhatsApp son:

‘Me gusta’ y menciones en estados.

Para reaccionar a un estado en WhatsApp, toca el ícono de corazón que aparece debajo; el autor podrá ver tu ‘me gusta’ en la lista de espectadores.

Para mencionar a alguien, crea un estado, presiona el ícono @ y elige hasta cinco contactos. Las personas mencionadas recibirán una notificación privada y podrán compartir la publicación.

Los usuarios pueden mencionar a sus contactos en los estados. (WhatsApp)

Sticker ‘Tu turno’ en estados.

El sticker ‘Tu turno’ en los estados de WhatsApp permite crear publicaciones interactivas donde los contactos pueden responder con su propio contenido al tema que propongas.

Para usarlo, entra a la sección de Estados, elige una foto o video, toca el ícono de stickers y selecciona ‘Tu turno’. Luego, escribe la pregunta o tema y publícalo.

Chats de audio en los grupos.

Los chats de audio en grupos de WhatsApp permiten conversar por voz en tiempo real sin hacer una llamada grupal.

Para iniciarlos, abre el grupo, desliza hacia arriba desde la parte inferior y mantén presionado unos segundos. Los demás miembros pueden unirse cuando deseen realizando el mismo gesto, y el chat se cierra automáticamente cuando todos salen o tras un tiempo de inactividad.